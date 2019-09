LabVIEW NXG 4.0自述文件

2019年11月

本文件包含LabVIEW NXG的重要信息,包括LabVIEW NXG 4.0的系统要求、支持的操作系统、已知问题等。

系统要求

操作系统支持

产品安全及关键更新

新增功能

已知问题

使用帮助文件

LabVIEW NXG支持和注意事项

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

2021年起LabVIEW NXG将不再支持Windows 7和Windows Server 2008 R2

法律信息

LabVIEW NXG的最低系统要求如下:

Pentium 4 G1同等配置(建议使用Intel i5同等配置或更高配置)

10 GB磁盘空间(建议20 GB或更高)

1 GB RAM

.NET Framework 4.6.2

1024 x 768分辨率(建议使用1366 x 768或更高配置)

LabVIEW NXG 4.0支持下列64位操作系统:

Windows 10 (v. 1903)/8.1 Update 1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考MicrosoftKB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1和WWindows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。

注:关于未来操作系统支持的详细信息,见2021年起LabVIEW NXG将不再支持Windows 7和Windows Server 2008 R2。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

LabVIEW NXG 4.0在之前版本基础上增加了新的功能。关于新增功能和改动的列表,见LabVIEW NXG 4.0新增功能。

用户可通过NI网站查看LabVIEW NXG特定版本的最新已知问题列表。

在LabVIEW窗口右上角的搜索栏中可进行关键词搜索。

在LabVIEW NXG中按下<Ctrl-H>并将光标移至对象上悬停可查看即时帮助。如要了解LabVIEW NXG的更多信息,请单击帮助»在线手册查看LabVIEW NXG手册。

要了解代码背后的原理,请在“学习”选项卡下查看包含编程环境范例代码的交互式课程。

下面列出了LabVIEW NXG 4.0使用时的注意事项。

LabVIEW NXG的操作系统和系统需求

LabVIEW NXG的软件支持在下列方面有所不同:

LabVIEW NXG硬件支持

IVI Compliance Package

NI-488.2

NI-DAQmx

NI-DCPower

NI-Digital

NI-DMM

NI-FGEN

NI-HSDIO

NI-IMAQdx

NI-ModInst

NI-SCOPE

NI-Serial

NI-SWITCH

NI-Sync

NI-TClk

NI-USRP

NI-VISA

NI-XNET

PXI Platform Services

LabVIEW NXG帮助

在LabVIEW中按下<Ctrl-H>并将光标移至对象上悬停可查看即时帮助。

在LabVIEW窗口右上角的搜索栏中可进行关键词搜索。可查看搜索结果的即时帮助。

其他NI文档,请访问ni.com/manuals。

LabVIEW NXG范例

打开LabVIEW NXG,单击学习选项卡。

LabVIEW NXG课程在课程选项卡上,LabVIEW NXG范例在范例选项卡上。按照课程和范例中的步骤使用课程和范例。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况,可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。

2021年起LabVIEW NXG将不再支持Windows 7和Windows Server 2008 R2。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

© 2017-2019 National Instruments. 版权所有

版权

根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。

National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。

最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息,请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

IVI Foundation版权声明

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商标

关于NI商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

专利权

关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

376808G-0118