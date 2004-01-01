NI许可证管理器4.5自述文件

2019年11月

本文件介绍关于NI许可证管理器4.5的重要信息，包括安装说明以及使用NI许可证管理器及其帮助文件的方法。

概述

系统要求

操作系统支持

产品安全及关键更新

许可证管理器对32位应用程序的支持

针对批量许可证项目客户的提醒

已知问题

安装说明

使用NI许可证管理器

使用帮助文件

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

法律信息

NI许可证管理器用于激活和管理许可证、配置系统中安装的NI产品，以及从批量许可证服务器获取许可证。

NI许可证管理器4.5要求如下：

1 GHz或更快的32位(x86)或64位(x64)处理器

至少150 MB磁盘空间

1 GB RAM（32位）或2 GB RAM（64位）

NI许可证管理器4.5支持下列操作系统：

Windows 10/8.1 Update 1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 64位版本的Windows Server 2012 R2 1

64位版本的Windows Server 2008 R2 SP12

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

1 NI许可证管理器4.5安装VC2010/VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

NI许可证管理器将于2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品2021年5月1日之后发布的版本将不再支持32位应用程序。关于32位应用程序支持的详细信息，请访问ni.com/r/32bitsupport。

NI许可证管理器4.5只兼容NI批量许可证管理器 3.1.1及更高版本。

如果使用的是FlexNet Publisher而非NI批量许可证管理器，则NI许可证管理器4.5只兼容FlexNet Publisher 11.15.0及更高版本。可在此处找到兼容版本的Flexnet Publisher。

用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。请参考NI许可证管理器4.5的已知问题，获取已知问题的详细列表。

NI许可证管理器将随已许可的NI产品一起安装。无需单独安装NI许可证管理器。

按照下列步骤打开NI许可证管理器：

首次打开NI软件时，如软件尚未激活，NI许可向导将自动启动，引导用户完成许可和激活过程。

如要启动NI许可证管理器，请选择开始»所有程序»National Instruments»许可证管理器»NI许可证管理器，( Windows 8 )单击NI启动器并选择许可证管理器»NI许可证管理器，或( Windows 10 )选择开始»National Instruments»NI许可证管理器。

关于使用NI许可证管理器4.5的信息，请参考NI许可证管理器手册，通过NI许可证管理器右上角的蓝色问号图标可打开该文档。

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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