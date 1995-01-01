NI-488.2 19.0自述文件（用于Windows）

2019年4月

本文件包含NI-488.2的重要信息，包括安装说明、新增功能，以及部分已修复问题的列表。

如果要使用LabVIEW NXG，请参阅LabVIEW NXG支持和注意事项。

操作系统支持

应用软件支持

硬件支持

安装说明

产品安全及关键更新

已知问题

改进和问题修正

使用帮助文件

LabVIEW NXG支持和注意事项

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

NI-488.2将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统

法律信息

NI-488.2支持下列操作系统：

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

注：关于未来操作系统支持的详细信息，见NI-488.2将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。

Windows 8相关的已知兼容性问题

NI-488.2与Windows 8操作系统中的快速启动功能有兼容性问题。启动快速启动功能会导致GPIB硬件和NI-488.2驱动程序工作不正常。为防止安装或删除硬件出现问题，NI建议禁用“快速启动”功能。默认情况下，NI-488.2（用于Windows），15.5版安装程序将禁用快速启动。更多详细信息，请访问ni.com/info，输入信息代码Win8FastStartupzhs查询。

Windows升级相关的已知驱动程序问题

在已安装NI-488.2的系统上进行Windows升级会导致DOS支持无法使用。要解决该问题，运行安装修复程序。如驱动程序无法找到GPIB硬件，请再次运行安装修复程序。

Win16和DOS支持

Windows 32位操作系统上支持Win16和DOS。

注：2016年起，NI-488.2不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7（无service pack）。NI-488.2 19.0无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了NI-488.2 19.0，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装NI-488.2 19.0后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

有关2016支持操作系统变化的更多信息，见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

应用软件支持

NI-488.2 19.0支持下列应用程序软件版本（包含service pack）。如使用的不是NI应用软件，请参考Microsoft Visual Studio Support。

应用程序软件 NI-488.2支持的版本 NI-VISA 19.01 LabVIEW 2016、2017、2018、2019 LabVIEW NXG 3.0、3.1 LabWindows™/CVI™ 2012、2013、2015、2017 Measurement Studio 2012、2013、2015 1 系统中如装有NI-VISA 5.1之前的版本，可能会引起NI-488.2的可用性问题。在使用NI-488.2设备之前，请将NI-VISA升级至5.1或更高版本。

注：NI I/O Trace 17.0及更高版本支持NI-488.2 17.0。以前的NI I/O Trace版本不支持NI-488.2 17.0或更高版本。

Microsoft Visual Studio支持

如使用NI-488.2 .NET类库，至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中，NI-488.2 .NET类库可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。

如要使用.NET API，除安装NI设备驱动程序外，还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息，及安装文件的下载地址，请访问ni.com/info并输入信息代码NETAPIdriversupport，查看National Instruments .NET Driver Support文档。

Microsoft Visual Basic 6.0支持

NI-488.2支持32位的Visual Basic 6.0应用程序开发。详细信息见NI-488.2帮助中特定语言的编程说明主题。

非托管的C/C++支持

NI-488.2支持使用Microsoft Visual C++ 2005及其后续版本的32位和64位GPIB应用程序。Microsoft Visual C/C++ 6.0和Microsoft Visual Studio .NET 2003仅支持32位GPIB应用程序。详细信息见NI-488.2帮助中特定语言的编程说明主题。

下表列出了Windows平台上NI-488.2支持的硬件型号：

GPIB-ENET/1000

GPIB-USB-HS

GPIB-USB-HS+

NI ExpressCard-GPIB 1

NI PCIe-GPIB

NI PCIe-GPIB+

NI PCI-GPIB

NI PCI-GPIB+

NI PCI-GPIB/LP

NI PCI-8232

NI PMC-GPIB

NI PXI-GPIB

NI PXI-8232

1 该硬件生命周期已结束，不推荐新设计使用。

在LabVIEW上安装NI-488.2

可使用LabVIEW开发平台安装盘安装所有LabVIEW产品，包括NI-488.2。

如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包，请访问NI网站。

注：

如启用Windows更新，安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤，请访问 ni.com/info 并输入信息代码exjq43。

并输入信息代码exjq43。 如已通过NI软件套件或NI产品包购买产品，请使用随附的安装光盘安装产品。

在LabVIEW NXG上安装NI-488.2

LabVIEW NXG的安装过程可通过NI Package Manager实现自动化。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

已知问题

您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于NI-488.2已知问题的最新列表，请访问NI网站。

19.0版的改进和问题修正

添加了对32位Package Manager的支持，并停用了以前的安装过程。

730438: 在极少数情况下，GPIB Hardware Enumeration Service在重启系统后无法启动，从而可能导致GPIB硬件无法使用。

18.5版的改进和问题修正

NI-488.2 18.5解决了下列问题

373478: 在多控制器应用程序中，如果其中一个控制器断电并导致EPWR错误，则应用程序中所有控制器均会报告EPWR错误。

568289: 在MAX中保存设置时，从系统中移除GPIB USB控制器将导致无法从MAX中移除GPIB USB控制器。

17.6版的改进和问题修正

NI-488.2 17.6解决了下列问题

670170: 如果自动轮询时，服务请求卡住，则I/O操作时可能出现挂起。

647895: 由于NI-488.2早期版本引入的问题，发生服务请求事件时，用于服务请求的ibnotify可能导致挂起。

17.0版的改进和问题修正

用于Windows 10的HLK签名支持。

不再支持Borland C。

16.0版的改进和问题修正

NI-488.2 16.0解决了下列问题

582112: 在极少数情况下，连接GPIB-USB-HS+接口至系统造成计算机系统崩溃。

569142: 安装程序提示NI-488.2需要NI I/O Trace。

15.5版的改进和问题修正

NI-488.2 15.5解决了下列问题

433395：GPIB以太网硬件上ibwait、ibstop命令的不再有较长的时间延迟。

538997：在多线程或多进程应用程序中的NI4882 API调用会产生非预期错误，原因是这种调用是对开放设备句柄的不受保护的API调用。

542306：如ENET接口上有非同步I/O，应用程序退出时会发生崩溃。

557236：导出大量采集数据至文本文件时，GPIB分析仪会发生崩溃。

15.0版的改进和问题修正

改进了在NI-MAX中的用户体验。

MAX中的配置体验进行了升级，增强了与其他NI产品的一致性。较大的改动包括：

GPIB属性移至GPIB接口的设置页。

修改GPIB设置不再需要以管理员身份运行MAX。

在MAX中，GPIB接口设备可使用重置和自检功能。

MAX中不再可配置NI-488.2 DOS支持。在所有兼容的系统上，DOS支持默认为启用。关于手动禁用NI-488.2 DOS支持的步骤，请参考NI-488.2说明文档。

扫描到的仪器不再显示于属性页的底部，属性页已移除。检测到的仪器仅在GPIB接口的设备和接口属性目录下显示。

GPIB-ENET/100和GPIB-ENET/1000接口现可显示IP地址、序列号等更多信息。

启动、展开设备和接口树形目录时，MAX的速度有所加快。

无法连接的GPIB-ENET/100和GPIB-ENET/1000设备显示为不可用，离线时设备的某些操作被禁用。(386556)

Windows显示语言改动不会反向影响到MAX中GPIB设备的标签。(428596)

MAX现在可以显示用本地地址配置的GPIB-ENET/1000接口的网络信息。(409559)

Web配置

现在可通过NI Web配置接口对GPIB接口进行完全配置。新增了自检功能。

移除故障检查工具

NI-488.2故障解答工具已被移除。可使用Measurement & Automation Explorer中的“自检”功能对GPIB接口进行测试，或以编程方式通过系统配置API进行测试。

改进USB发生传输错误时的行为

506688：NI-488.2驱动器无法从特定类型的USB错误中恢复。在某些系统上，当GPIB操作正在运行时向系统添加或移除其他USB设备可能会造成此类错误。在NI-488.2早期版本中，这会导致使用USB至GPIB接口的进程挂起。这也会在系统关闭时导致挂起或蓝屏错误。现在，当发生不可恢复的USB错误时，上述情形会造成EDVR错误。要恢复操作，应删除USB至GPIB接口之间的连接并重新插入，且应关闭GPIB句柄并重新打开。

NI-488.2 15.0解决了下列问题

518983：由于NI-488.2 14.0所造成的问题，GPIB-USB-B或GPIB-USB-HS I/O总线通信可能会挂起，直至满足下列全部条件时关闭GPIB接口句柄：

受影响的接口不是CIC（管理控制器）

正在进行读取或写入

包含DCAS位的 ibwait 正在运行

正在运行 在I/O传输过程中收到“设备清零”

507376：在已经安装NI-488.2 14.0的系统上安装NI软件时，安装程序可能挂起。

478063：在虚拟机上进行重启时，GPIB-USB-HS+可能进入无响应状态。

121091：当板卡级ibwait正在运行时，调用ibonl可能导致应用程序崩溃。

121181：当板卡句柄在其他线程上有未完成的ibonl调用时，尝试使用该板卡句柄可能导致锁死。

476357：GPIB以太网向导可能会错误添加带有主机名的GPIB-ENET/1000，即使其无法访问。

476487：Windows任务栏中不显示GPIB以太网向导图标。

14.0版的改进和问题修正

新硬件支持

此版本增加了对GPIB-USB-HS+ GPIB controller和Analyzer的支持。另外，NI GPIB Analyzer也进行了改进，可用于新的分析器。NI GPIB分析仪实用程序允许同时使用多个GPIB-USB-HS+分析仪，以及一个非USB接口的GPIB分析仪。

Windows Server支持

此次发布新增了对Windows Server 2012 R2的支持。请访问支持的硬件查看支持的硬件列表。

API整数类型改动

NI4882 API (ni4882.h)的整数类型已更新。所有使用unsigned long的位置，均被替换为unsigned int。该数据类型与支持的编译器功能上完全一致，提高了64位GPIB应用程序在其他平台上的适用性。ibnotify的用户将需要更新回调函数的函数原型。在大多数其他情况下，应用程序重新编译即可。使用较早版本NI-488.2生成的应用程序不受影响。该改动也不会影响GPIB-32 API (ni488.h)的用户。

运行引擎安装程序

用于Windows的NI-488.2现可通过较小的运行引擎模式安装。NI-488.2运行引擎的安装文件较少，不包括NI-488.2完整发布中包含的工具和支持软件。当从LabVIEW或其他NI开发环境构建安装程序时，可选择在软件发布中包含较少数量的NI-488.2文件。

NI-488.2 14.0解决了下列问题

319093：设置IbcSendLLO板卡配置选项后尝试连接不存在的设备时，提示ENOL（而非EBUS）错误。此问题影响所有基于USB的GPIB接口。该问题已解决。

122997：如ibwrta或ibrda调用返回EDVR错误，EOIP状态位可能保持错误设置状态。

171688：如通知条件包含END但不包含CMPL，则ibnotify回调可能无法触发。

205182：即使传输成功完成，异步传输也可能会报告EABO。

372832：如通知掩码仅包含END，则异步传输完成后ibnotify回调可能无法调用。

374822：某些情况下，ibnotify等待时调用ibonl可能引起进程崩溃。

380705：启动ibrda后迅速将其中止可允许基于PCI的GPIB接口编址为侦听器时接收数据，无需进程中的读取操作。数据丢失，无法恢复。

404267：在某些情况下，GPIB-ENET/1000可能在执行异步传输时崩溃。NI-488.2的驱动程序和GPIB-ENET/1000固件都进行了相应改进。GPIB-ENET/1000用户应将固件更新至1.1.0版，以修复该问题。

405414：在某些情况下，报告后，DCAS位未正确清除，导致其后的调用继续报告该位。

418661：某些情况下，ibnotify回调函数因异步传输完成触发时，ibcnt和ibcntl变量可能不正确。

425931：异步操作过程中调用ibstop有时可能不会报告预期的EABO错误。

464114：使用GPIB-USB-B控制器时，紧接ibstop的调用可能会被错误中止。

463966：在Windows 7中通过USB 3.0端口向GPIB-USB-HS硬件执行大量写入时会引起性能严重下降。

332479：在GPIB-USB-B和GPIB-USB-HS控制器上，设备插入后的首次I/O操作可能会提前终止。

240000：在GPIB-USB-B和GPIB-USB-HS控制器上，ibwait和ibnotify可能无法检测CIC、LACS和TACS位。

191044：保存捕获时GPIB Analyzer未自动附加正确的文件扩展名。

87073：如应用程序在捕获数据时关闭，GPIB Analyzer没有提示保存。

从Windows菜单栏选择National Instruments»NI-488.2»GPIB Help，可打开NI-488.2帮助。

下面列出了NI-488.2与LabVIEW NXG一起使用时的注意事项。

LabVIEW NXG的操作系统和系统需求

LabVIEW NXG的软件支持在下列方面有所不同：

LabVIEW NXG硬件支持

LabVIEW NXG硬件支持在下列设备上有所不同：

必须手动添加GPIB-ENET/1000至系统。 如要发现本地子网上的GPIB-ENET/1000，请使用LabVIEW NXG的“添加硬件”功能识别和添加设备。 要通过IP地址或主机名添加GPIB-ENET/1000，请使用LabVIEW NXG的按地址添加硬件功能。



LabVIEW NXG帮助

在LabVIEW中按下<Ctrl-H>并将光标移至对象上悬停可查看即时帮助。

在LabVIEW窗口右上角的搜索栏中可进行关键词搜索。可查看搜索结果的即时帮助。

其他NI文档，请访问ni.com/manuals。

LabVIEW NXG范例

打开LabVIEW NXG，单击学习选项卡。

LabVIEW NXG课程在课程选项卡上，LabVIEW NXG范例在范例选项卡上。按照课程和范例中的步骤使用课程和范例。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0，.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。如需避免上述情况，可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

NI-488.2将于2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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