用于Windows的NI-488.2 17.0版自述文件

2017年5月

本文件包含NI-488.2的重要信息，包括安装说明、新增功能，以及部分已修复问题的列表。

自述文件主要包括以下内容：

操作系统支持

应用软件支持

支持的硬件

产品安全及关键更新

驱动程序版本命名变化

已知问题

改进和问题修正

打开帮助文件

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件的方法

LabVIEW NXG支持和注意事项

法律信息

NI-488.2支持下列操作系统：

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

Windows 8相关的已知兼容性问题

NI-488.2与Windows 8操作系统中的快速启动功能有兼容性问题。启动快速启动功能会导致GPIB硬件和NI-488.2驱动程序工作不正常。为避免安装或移除硬件时出现故障，National Instruments建议禁用“快速启动”功能。默认情况下，用于Windows的NI-488.2 15.5安装程序禁用“快速启动”功能。更多详细信息，请访问ni.com/info，输入信息代码Win8FastStartupzhs查询。

Windows升级相关的已知驱动程序问题

在已安装NI-488.2的系统上进行Windows升级会导致DOS支持无法使用。要解决该问题，运行安装修复程序。如驱动程序无法找到GPIB硬件，请再次运行安装修复程序。

Win16和DOS支持

Windows 32位操作系统上支持Win16和DOS。

应用软件支持

下表为NI-488.2支持的应用程序软件版本（包含service pack）。如使用的不是NI应用软件，请参考Microsoft Visual Studio Support。

应用程序软件 产品支持的版本 NI-VISA 17.01 LabVIEW 2014, 2015, 2016, 2017 LabWindows™/CVI™ 2012, 2013, 2015, 2017 Measurement Studio 2012, 2013, 2015 1 系统中如装有NI-VISA 5.1之前的版本，可能会引起NI-488.2的可用性问题。使用NI-488.2设备之前，请将NI-VISA升级到5.1或更高版本。

注：NI I/O Trace 17.0及更高版本支持NI-488.2 17.0。以前的NI I/O Trace版本不支持NI-488.2 17.0或更高版本。

Microsoft Visual Studio支持

下表为NI-488.2支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。

编程语言 NI-488.2支持的Visual Studio版本 Visual Basic 6.01 Unmanaged C/C++ 6.0[2][3], 2003[2], 2005, 2008, 2010, 2012 .NET Framework 4.0语言

（C#和Visual Basic.NET） 2010 .NET Framework 4.5语言

（C#和Visual Basic.NET） 2012 .NET Framework 4.5.1语言

（C#和Visual Basic.NET） 2013 1 Visual Basic 6.0不支持64位GPIB应用程序。

2使用Microsoft Visual C++ 6.0创建的调试模式程序无法链接至当前的ni4882目标文件。关于如何解决该问题，请访问ni.com/kb，在知识库中搜索5DNDRI2F。

3 Microsoft Visual C/C++ 6.0和2003不支持64位GPIB应用程序。



关于Visual Studio与早期NI-488.2版本的兼容性信息，请访问ni.com/info并输入信息代码NETLegacyDrivers查询。如需下载早期版本驱动程序，请访问ni.com/downloads。

如需查看NI-488.2的.NET Framework 2.0支持的更多信息，包括从NI-488.2 3.1或更早版本升级时需要考虑的问题，请访问ni.com/info并输入信息代码488mvs05zhs。

如需查看NI-488.2的.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003支持的更多信息，包括从NI-488.2 2.8或更早版本升级时需要考虑的问题，请访问ni.com/info并输入信息代码488mvs03。

下表列出了Windows平台上NI-488.2支持的NI硬件：

GPIB-ENET/100 1

GPIB-ENET/1000

GPIB-USB-B 1

GPIB-USB-HS

GPIB-USB-HS+

NI ExpressCard-GPIB

NI PCIe-GPIB

NI PCIe-GPIB+

NI PCI-GPIB

NI PCI-GPIB+

NI PCI-GPIB/LP

NI PCI-8212 1

NI PCI-8232

NI PMC-GPIB

NI PXI-GPIB

NI PXI-8212 1

NI PXI-8232

1 该硬件生命周期已结束，不推荐新设计使用。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

驱动程序版本命名变化

NI-488.2版本现在和主要NI应用程序软件产品的版本保持一致。这样可以让用户明确知道驱动程序的发布年份，以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份（两位数）开头：<产品名称><基于年份的版本>。最后一个采取旧的命名方式的版本是NI-488.2 3.1.2。第一个采取新的命名方式的版本是NI-488.2 14.0。

已知问题

您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于NI-488.2已知问题的最新列表，请访问NI网站。

17.0版的改进和问题修正

用于Windows 10的HLK签名支持。

不再支持Borland C。

16.0中的改进和问题修正

NI-488.2 16.0解决了下列问题

582112: 在极少数情况下，连接GPIB-USB-HS+接口至系统造成计算机系统崩溃。

569142: 安装程序提示NI-488.2需要NI I/O Trace。

15.5中的改进和问题修正

NI-488.2 15.5解决了下列问题

433395：GPIB以太网硬件上ibwait、ibstop命令的不再有较长的时间延迟。

538997：在多线程或多进程应用程序中的NI4882 API调用会产生非预期错误，原因是这种调用是对开放设备句柄的不受保护的API调用。

542306：如ENET接口上有非同步I/O，应用程序退出时会发生崩溃。

557236：导出大量采集数据至文本文件时，GPIB分析仪会发生崩溃。

15.0中的改进和问题修正

改进了在NI-MAX中的用户体验。

MAX中的配置体验进行了升级，增强了与其他NI产品的一致性。较大的改动包括：

GPIB属性移至GPIB接口的设置页。

修改GPIB设置不再需要以管理员身份运行MAX。

在MAX中，GPIB接口设备可使用重置和自检功能。

MAX中不再可配置NI-488.2 DOS支持。在所有兼容的系统上，DOS支持默认为启用。关于手动禁用NI-488.2 DOS支持的步骤，请参考NI-488.2说明文档。

扫描到的仪器不再显示于属性页的底部，属性页已移除。检测到的仪器仅在GPIB接口的设备和接口属性目录下显示。

GPIB-ENET/100和GPIB-ENET/1000接口现可显示IP地址、序列号等更多信息。

启动，展开设备和接口树形目录时，MAX的速度有所加快。

无法连接的GPIB-ENET/100和GPIB-ENET/1000设备显示为不可用，离线时设备的某些操作被禁用。(386556)

Windows显示语言改动不会反向影响到MAX中GPIB设备的标签。(428596)

MAX现在可以显示用本地地址配置的GPIB-ENET/1000接口的网络信息。(409559)

Web配置

现在可通过NI Web配置接口对GPIB接口进行完全配置。新增了自检功能。

移除故障检查工具

NI-488.2故障解答工具已被移除。可使用Measurement & Automation Explorer中的“自检”功能对GPIB接口进行测试，或以编程方式通过系统配置API进行测试。

改进USB发生传输错误时的行为

506688：NI-488.2驱动器无法从特定类型的USB错误中恢复。在某些系统上，当GPIB操作正在运行时向系统添加或移除其他USB设备可能会造成此类错误。在NI-488.2早期版本中，这会导致使用USB至GPIB接口的进程挂起。这也会在系统关闭时导致挂起或蓝屏错误。现在，当发生不可恢复的USB错误时，上述情形会造成EDVR错误。要恢复操作，应删除USB至GPIB接口之间的连接并重新插入，且应关闭GPIB句柄并重新打开。

NI-488.2 15.0解决了下列问题

518983：由于NI-488.2 14.0所造成的问题，GPIB-USB-B或GPIB-USB-HS I/O总线通信可能会挂起，直至满足下列全部条件时关闭GPIB接口句柄：

受影响的接口不是CIC（管理控制器）

正在进行读取或写入

包含DCAS位的 ibwait 正在运行

正在运行 在I/O传输过程中收到“设备清零”

507376：在已经安装NI-488.2 14.0的系统上安装NI软件时，安装程序可能挂起。

478063：在虚拟机上进行重启时，GPIB-USB-HS+可能进入无响应状态。

121091：当板卡级ibwait正在运行时，调用ibonl可能导致应用程序崩溃。

121181：当板卡句柄在其他线程上有未完成的ibonl调用时，尝试使用该板卡句柄可能导致锁死。

476357：GPIB以太网向导可能会错误添加带有主机名的GPIB-ENET/1000，即使其无法访问。

476487：Windows任务栏中不显示GPIB以太网向导图标。

14.0中的改进和问题修正

新硬件支持

本次发布新增了对GPIB-USB-HS+ GPIB控制器和分析仪的支持。同时对NI GPIB分析仪工具进行了改动，以用于新的分析仪硬件。NI GPIB分析仪工具允许同时使用多个GPIB-USB-HS+分析仪和最多一个非USB GPIB分析仪。

Windows Server支持

本次发布增加了对Windows Server 2012 R2的支持。请访问支持的硬件查看支持的硬件列表。

API整数类型改动

NI4882 API (ni4882.h)中使用的整数类型已更新。所有unsigned long已被替换为unsigned int。这些整数类型在所有支持的编译器上功能相似，该改动改进了64位GPIB应用程序在其他平台上的便携性。ibnotify用户需要更新用于回调函数的函数原型。其他大部分情况下应用程序将正常编译。该改动与NI-488.2前期版本中生成的应用完全是二进制兼容的，也不会影响GPIB-32 API (ni488.h)用户。

运行时安装程序

用于Windows的NI-488.2现可以较小的运行时模式安装。NI-488.2运行时为最小安装模式，不包含NI-488.2完整版安装中的许多功能和支持软件。从LabVIEW或其他NI开发环境生成安装程序时，用户可自行选择是否在发布中包含该NI-488.2的较小子集。

NI-488.2 14.0解决了下列问题

319093：设置IbcSendLLO板卡配置选项后尝试连接不存在的设备时，提示ENOL（而非EBUS）错误。该问题影响所有基于USB的GPIB接口。该问题已修正。

122997：如ibwrta或ibrda调用返回EDVR错误，EOIP状态位可能保持错误设置状态。

171688：如通知条件包含END但不包含CMPL，则ibnotify回调可能无法触发。

205182：即使传输成功完成，异步传输有时也可能报告EABO。

372832：如通知掩码仅包含END，则异步传输完成后ibnotify回调可能无法调用。

374822：某些情况下，ibnotify等待时调用ibonl可能引起进程崩溃。

380705：启动ibrda后迅速将其中止可允许基于PCI的GPIB接口编址为侦听器时接收数据，无需进程中的读取操作。该数据已丢失且无法恢复。

404267：某些情况下，GPIB-ENET/1000执行异步传输时可能挂起。包括对NI-488.2驱动和GPIB-ENET/1000固件的修复。GPIB-ENET/1000用户应将GPIB-ENET/1000固件升级至版本1.1.0以收到该修复的全部改进。

405414：某些情况下，DCAS位报告后未正确清除，导致后续调用中继续报告。

418661：某些情况下，ibnotify回调函数因异步传输完成触发时，ibcnt和ibcntl变量可能不正确。

425931：异步操作过程中调用ibstop有时可能不会报告预期的EABO错误。

464114：使用GPIB-USB-B控制器时，紧接ibstop的调用可能会被错误中止。

463966：在Windows 7中通过USB 3.0端口向GPIB-USB-HS硬件执行大量写入时会引起性能严重下降。

332479：在GPIB-USB-B和GPIB-USB-HS控制器上，插入设备后的第一个I/O操作可能会被提前终止。

240000：在GPIB-USB-B和GPIB-USB-HS控制器上，ibwait和ibnotify可能无法检测CIC、LACS和TACS位。

191044：保存捕捉时，GPIB分析仪未自动添加正确的文件扩展名。

87073：如捕捉数据时关闭应用程序，GPIB分析仪不会提示保存。

从Windows菜单栏选择National Instruments»NI-488.2»GPIB Help，可打开NI-488.2帮助。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。从2012年8月开始（使用NI Installers 3.1及更高版本），需额外步骤才能进行NI产品后台安装。

如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0，.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

下面列出了NI-488.2与LabVIEW NXG一起使用时的注意事项。

LabVIEW NXG的操作系统和系统需求

LabVIEW NXG的软件支持在下列方面有所不同：

LabVIEW NXG硬件支持

LabVIEW NXG硬件支持在下列设备上有所不同：

支持GPIB-ENET/1000，但必须在NI MAX中进行配置。这些设备在测量面板中不可见。

不支持GPIB-ENET/100、GPIB-USB-B、NI PCI-8212和NI PXI-8212。

安装与LabVIEW NXG配合使用的NI-488.2

LabVIEW NXG可通过NI Pakcage Manager自动安装。按照下列步骤安装LabVIEW NXG，与NI-488.2配合使用。

请访问ni.com/info，并输入信息代码 NXGDownload ，进入LabVIEW NXG下载页面。 单击下载LabVIEW NXG 1.0。 将会安装NI Package Manager，然后自动打开下载窗口。 选择LabVIEW NXG Suite，然后单击绿色的安装按钮。 选择LabVIEW NXG 1.0和NI-488.2。 完成安装步骤，下载LabVIEW NXG 1.0和NI-488.2。

LabVIEW NXG帮助

在LabVIEW中按下<Ctrl-H>并将光标移至对象上悬停可查看即时帮助。

在LabVIEW窗口右上角的搜索栏中可进行项目搜索。可查看搜索结果的即时帮助。

其他NI文档，请访问ni.com/manuals。

LabVIEW NXG范例

打开LabVIEW NXG，单击学习选项卡。

LabVIEW NXG课程在课程选项卡上，LabVIEW NXG范例在范例选项卡上。按照课程和范例中的步骤使用课程和范例。

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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375742C-0118