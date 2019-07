DIAdem 2019 Release Notes

Juni 2019

Diese Datei enthält Informationen zu DIAdem 2019:

Übersicht

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

Installationsanweisungen

Hinweise zu DIAdem 2019

Hinweise zu zukünftigen DIAdem-Versionen

Kompatibilität von DIAdem 2019 zu DIAdem 2018

Produktsicherheit und kritische Updates

Neuerungen in DIAdem 2019

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Suchen von Beispielen

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

DIAdem stellt die Unterstützung für Windows 7 (64-Bit), Windows Server 2008 R2 im Jahr 2021 ein

Rechtliche Hinweise

DIAdem ist die National Instruments-Software zum Analysieren und Dokumentieren von Daten unterschiedlichster Herkunft.

Für den einwandfreien Einsatz von DIAdem sind die folgenden Mindestvoraussetzungen zu beachten:

Hardware

CPU x64 kompatibler Prozessor ab 1,6 GHz Arbeitsspeicher Ab 2 GB Festplattenspeicher Je nach Betriebssystem bis zu 6 GB freier Speicherplatz auf der Systempartition Grafikkarte Farbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color) Bildschirmauflösung Ab 1280x800 bei Skalierungsstufe 100%

Windows 10 64 Bit 1

Windows 8.1 Update 1 64 Bit 1

Windows 7 64 Bit mit Service Pack 1 2

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2 Update 1

Windows Server 2008 R2 mit Service Pack 12

Hinweis Für die automatisierte Auswertung auf Server-Betriebssystemen empfiehlt National Instruments die Verwendung des SystemLink-Moduls "Analyse-Automatisierung" anstelle von DIAdem.

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1 und Windows Embedded Standard 7 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Hinweis DIAdem ist auf Windows N- oder KN-Editionen nur eingeschränkt lauffähig, weil die Multimedia-Unterstützung fehlt. Diese kann als "Media Feature Pack" von Microsoft bezogen und nachinstalliert werden.

Unter Windows Server 2012 R2 können in DIAdem-VIEW keine Videos abgespielt werden.

Administrierung

Firewall Während der Installation und beim Start von DIAdem kann die Firewall aus folgenden Gründen Warnhinweise ausgeben:

Bei der Installation von DataPlugins wird die Komponente usireg ausgeführt. Danach startet der DataFinder, mit dem Sie in Dateien suchen und navigieren. Beim DIAdem-Start wird über eine DNS-Abfrage ermittelt, ob die Lizenzierung lokal oder über einen Lizenzserver erfolgen soll. Um alle Funktionen von DIAdem nutzen zu können, empfiehlt National Instruments, dass Sie für alle aufgeführten Programme "Nicht mehr blocken" auswählen. Dies gilt auch dann, wenn Sie DIAdem evaluieren möchten. Näheres finden Sie unter ni.com/info unter dem Info-Code winxpsp2. Windows- Benutzerrechte Grundsätzlich ist DIAdem mit seinen Komponenten unter den von Microsoft Windows vorkonfigurierten Benutzerkonten ab Benutzer lauffähig. Die Installation muss mit vollen Administrationsrechten erfolgen. Betreibt man wechselseitig verschiedene Programmversionen von DIAdem auf einem Rechner, dann kann der volle Funktionsumfang dieser Versionen nur mit Administrationsrechten zur Verfügung gestellt werden.

Sonstiges

Internet-Explorer: Für die Kartendarstellung in den DIAdem-VIEW und DIAdem-DAC benötigen Sie Internet Explorer ab Version 11.

Empfohlen:

- Adobe Reader zur Anzeige der Handbuchdateien

NI installiert DIAdem mit dem NI-Paketmanager. Wenn Sie noch keine NI-Software installiert haben, installiert DIAdem den NI-Paketmanager, um die Installation Ihrer NI-Software durchzuführen. Besuchen Sie ni.com/r/NIPMDownload, um den NI-Paketmanager herunterzuladen. Weitere Informationen zur Installation, Deinstallation und Aktualisierung von NI-Software mit dem NI-Paketmanager finden Sie in der Anleitung zum NI-Paketmanager.



Hinweise

Bekannte Probleme

Wenn Sie nach der Installation von DIAdem 2019 weitere ältere DIAdem-Versionen installieren, werden Sie nicht zu einem Neustart des Rechners aufgefordert. Damit der DataFinder My DataFinder aber auch in den älteren DIAdem-Versionen lauffähig ist, führen Sie bitte nach jeder DIAdem-Installation einen manuellen Neustart des Rechners durch.

aber auch in den älteren DIAdem-Versionen lauffähig ist, führen Sie bitte nach jeder DIAdem-Installation einen manuellen Neustart des Rechners durch. Die Deinstallation von DIAdem 2018 oder früher entfernt die Dateiverknüpfung von uri-Dateien mit usiReg.exe

In DIAdem 2019 ist die Installation von C++-DataPlugins unter Umständen nicht vollständig.

Hinweise zu DIAdem 2019

Ab DIAdem 2019 wird die Projektion von Daten als Farbverlauf oder als Verformung auf ein 3D-Modell des Untersuchungsobjekts nicht mehr unterstützt.

Ab der Installation von DIAdem 2019 ersetzt die 64-Bit-Version von My DataFinder frühere 32-Bit-Installationen. Die Konfiguration von My DataFinder erfolgt in DIAdem-Versionen 2019 oder neuer in DIAdem. In DIAdem-Versionen älter als 19.0 konfigurieren Sie My DataFinder über das Tray Icon in der Windows Taskleiste. C++-DataPlugins, die nur in einer 32-Bit-Version zur Verfügung stehen, müssen Sie auf eine 64-Bit-Version aktualisieren.

Ab der DIAdem 2018 können Sie keine Verbindung mehr zu My DataFinder von einem entfernten Computer aus aufbauen.

Für den My DataFinder von DIAdem 2019 müssen eventuell vorhandene Indexdateien einer früheren DIAdem-Version neu erstellt werden. Dies geschieht automatisch beim Start von DIAdem. Abhängig von der Anzahl der zu indizierenden Dateien kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Scripte, die für den Einsatz auf SystemLink Analyse-Automatisierung geschrieben werden, unterliegen gewissen Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Analyse-Automatisierung, Allgemeines .

. Unter Windows7 oder Windows Server 2008 R2 gibt es Probleme bei der Darstellung von Zeichenketten beim Drucken und beim Exportieren in PDF- und XPS-Dokumenten, wenn Sie das System per Remote-Desktop steuern. DIAdem gibt die Zeichenketten ohne oder mit zu geringem Zeichenabstand aus. Das Problem ist von Microsoft unter http://support.microsoft.com/kb/2768741 beschrieben. Dort bietet Microsoft auch eine Problemlösung in Form eines Hotfix an. Falls Sie diesen Hotfix nicht installieren können, können Sie das Problem auch mit der Einstellung Druckdaten als Grafik ausgeben unter Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»REPORT umgehen.

unter umgehen. Wenn Sie unter Windows 8.1 oder höher die Größe des auf dem Bildschirm angezeigten Textes (DPI-Skalierung) beispielsweise von 100% auf 150% ändern, ohne den Rechner anschließend neu zu starten, können in DIAdem-REPORT und DIAdem-VIEW Darstellungsfehler bei der Kurvenauswahl auftreten.

Die Aktivierung von DIAdem erfordert das Anlegen eines National Instruments-Benutzerprofils auf ni.com . Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern.

. Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern. Ein fehlendes Windows Update kann bei der Nutzung des OPC UA-Treibers zu Fehlermeldungen wegen fehlender Funktionen oder DLLs führen. Wenn dieser Fehler bei Ihnen auftritt prüfen Sie bitte in der Logdatei, ob dort eine Meldung protokolliert ist, die einen Fehler bei der Erweiterung des Suchpfads beschreibt. Um diesen Fehler zu beseitigen installieren Sie das Windows Update KB2533623 von https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=26767.

DIAdem prüft beim Laden eines DAC-Schaltplanes, ob in diesem Schaltplan veraltete Blöcke enthalten sind. Der Schaltplan ist mit diesen Blöcken weiterhin lauffähig, aber die veralteten Blöcke werden durch einen Aufdruck gekennzeichnet. Bitte ersetzen Sie diese durch aktuelle Blöcke, da sie in einer zukünftigen Version nicht mehr unterstützt werden.

Für den Betrieb der folgenden DIAdem-Treiber müssen die aufgeführten NI Software-Komponenten installiert sein: Treiber Komponente Version ADCS Automotive Diagnostic Command Set >= 18.0 DAQmx-Treiber NI-DAQmx >= 9.4 ECU MC ECU Measurement and Calibration Toolkit >= 18.0 XNET NI-XNET >= 15.0

Sehr alte Befehle und Variablen, die schon seit Längerem durch neue Techniken ersetzt wurden, werden in DIAdem als obsolet gekennzeichnet. Das bedeutet, dass diese Befehle und Variablen in einer der nächsten DIAdem-Versionen nicht mehr unterstützt werden. In der DIAdem-Hilfe finden Sie unter DIAdem»Obsolete Befehle und Variablen suchen ein Script das Ihre Scripte auf obsolete Bezeichner prüft.

Wenn Sie nach der Installation der aktuellen DIAdem Version eine ältere DIAdem-Version installieren, wird der PDF-Export dieser früheren Version möglicherweise nicht korrekt funktionieren. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Dateien acfpdf*.* und cdintf*.dll aus dem aktuellen DIAdem-Programmordner in den Programmordner der älteren DIAdem-Version kopieren.

Ab der Version 2018 importiert DIAdem VBS-DataPlugins standardmäßig in verschlüsselter Form. Nur über die Schaltfläche DataPlugin importieren des Dialogs DataPlugin-Einstellungen können Sie ein DataPlugin noch unverschlüsselt importieren und anschließend weiter bearbeiten.

Die Bilder, die Sie in der SUD-Eigenschaft Picture für Tree verwenden, müssen eine Mindestgröße von 16*16 Pixeln haben.

Sie können VIs, die .NET-Assemblies benötigen, nicht von DIAdem über das LVRuntime-Objekt nutzen.

Hinweise zur Kompatibilität früherer DIAdem Versionen finden Sie auf der Website ni.com/support unter dem Suchbegriff "DIAdem Release Notes".

Die alte Script-Schnittstelle zum Zugriff auf REPORT-Objekte über GraphObjOpen und GraphObjClose wird in DIAdem 2019 nicht mehr unterstützt. Ab DIAdem 2018 müssen Sie die objektorientierte Script-Schnittstelle von DIAdem-REPORT verwenden. Im Rahmen dieser Umstellung unterstützt DIAdem auch nicht mehr die Variable CurveTransfCmd für die Kurventransformation in einem 2D-Achsensystem. Verwenden Sie stattdessen das Objekt D2CurveTransformingContext und die Eigenschaft OnCurveTransformation .

und wird in DIAdem 2019 nicht mehr unterstützt. Ab DIAdem 2018 müssen Sie die objektorientierte Script-Schnittstelle von DIAdem-REPORT verwenden. Im Rahmen dieser Umstellung unterstützt DIAdem auch nicht mehr die Variable für die Kurventransformation in einem 2D-Achsensystem. Verwenden Sie stattdessen das Objekt und die Eigenschaft . Mit der Methode Add für Workers können Sie maximal fünf Worker-Objekte erstellen.

Ab der Version 2018 unterstützt DIAdem die Methoden, Eigenschaften und Unterobjekte des DataFinderSettings-Objekts, das mit der Methode GetSettings für DataFinder zurückgegeben wird, nur noch für den DataFinder My DataFinder . Um eine Datei-Indizierung in SystemLink zu konfigurieren, verwenden Sie bitte die HTTP-API. Eine Beschreibung finden Sie in der SystemLink-Hilfe im Bereich HTTP-API .

. Um eine Datei-Indizierung in SystemLink zu konfigurieren, verwenden Sie bitte die HTTP-API. Eine Beschreibung finden Sie in der SystemLink-Hilfe im Bereich . Ab der Version 2018 unterstützt DIAdem das DataFinder Manager-Objekt für DataFinder Server nicht mehr. Verwenden Sie stattdessen die SystemLink HTTP-API. Eine Beschreibung finden Sie in der SystemLink-Hilfe im Bereich HTTP-API .

. Die Methode Add für Properties, mit der Sie in DIAdem-REPORT eine Meta-Eigenschaft für den Export des Layouts erzeugen, hat zwei zusätzliche Parameter bekommen. Mit diesen Parametern bestimmen Sie den Namen und den Wert der Meta-Eigenschaft.

Die Eigenschaft Indentation für Tree in Anwenderdialogen ist in der aktuellen DIAdem-Version nicht mehr verfügbar.

Die Methoden LoadQuery, SaveQuery und CreateQuery können ab DIAdem 2019 nicht mehr am Navigator-Objekt, sondern nur noch an den Objekten DataFinder und DataStore verwendet werden. Die Methoden RegisterDataPlugin und RegisterDataProvider können ab DIAdem 2019 nur noch am Settings-Objekt verwendet werden.

In der objektorientierten Script-Schnittstelle für die Analyse-Automatisierung in SystemLink TDM wurden die Context-Objekt-Eigenschaften On_Initialize_Succedded und On_Run_AnalysisProcedure_Succedded in On_Initialize_Success und On_Run_AnalysisProcedure_Success umbenannt.

Durch Umstellungen am Format der DIAdem-internen Zwischenablage wird das Kopieren und Verschieben von Kanalgruppen und Kanälen von DIAdem 2019 in eine ältere Version und umgekehrt nicht unterstützt.

Alle MenuItem*-Befehle und Variablen sind ab DIAdem 2019 obsolet. Verwenden Sie stattdessen den Leistenmanager.

Alle DDE*-Befehle und Variablen sind ab DIAdem 2019 obsolet.

Der Zugriff auf Kanäle über die Kanalnummer wird ab DIAdem 2019 nicht mehr unterstützt. Schon seit vielen Versionen erfolgt der Kanalbezug in DIAdem bevorzugt über den Gruppenindex oder den Gruppennamen kombiniert mit dem Kanalindex oder dem Kanalnamen.

Ab der Version 2019 unterstützt DIAdem-VIEW den nummernorientierten Modus nicht mehr.

Die Kanaleigenschaft DisplayType wird in DIAdem 2019 nur noch lesend zur Verfügung stehen. In DIAdem 2018 steht diese Eigenschaft ebenfalls nur noch lesend zur Verfügung, wenn Sie in den DIAdem-Einstellungen die Einstellung "Hohe Auflösung bei absoluten Zeitwerten" aktiviert haben. Verwenden Sie die Befehle ChnTimeToNumeric und ChnNumericToTime , um Zeitkanäle und numerische Kanäle ineinander umzuwandeln.

wird in DIAdem 2019 nur noch lesend zur Verfügung stehen. In DIAdem 2018 steht diese Eigenschaft ebenfalls nur noch lesend zur Verfügung, wenn Sie in den DIAdem-Einstellungen die Einstellung "Hohe Auflösung bei absoluten Zeitwerten" aktiviert haben. Verwenden Sie die Befehle und , um Zeitkanäle und numerische Kanäle ineinander umzuwandeln. Das Kommunikationsprotokoll Logos (Kommunikation über UDP), das von DIAdem-Versionen vor DIAdem 2012 SP2 verwendet wurde, wird ab der DataFinder-Version 2019 nicht mehr unterstützt. Dies bedeutet, dass ältere Clients nicht mehr mit einem DataFinder Server 2019 oder My DataFinder 2019 kommunizieren können. Für die Kommunikation mit dem DataFinder kann in Zukunft nur noch Logos XT (Kommunikation über TCP) verwendet werden. Dies gilt unter anderem für die Clients DIAdem und das LabVIEW DataFinder Toolkit.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu Produkten von National Instruments und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von National Instruments finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Allgemeines

DIAdem unterstützt jetzt 150000 Datenkanäle.

Die neue Excel-Programmierschnittstelle ermöglicht jetzt einen einfachen Zugriff auf die Zellen einer Excel-Datei, ohne dass Microsoft Excel installiert sein muss.

Die neue JSON- Programmierschnittstelle erleichtert jetzt die Handhabung von JSON-Dateien.

Datenkanäle können mit einem anderen Datenkanal in eine X/Y-Beziehung gesetzt werden, um, ähnlich wie bei Waveform-Kanälen, nur noch mit einem Datenkanal zu arbeiten. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, verändern Sie eine Grundeinstellung des Datenhandling. DIAdem überschreibt dann beim Speichern der Daten die Gruppeneigenschaften wf_xcolumns und xchannel und die Kanaleigenschaft xchannel . Um Fehlinterpretationen beim Arbeiten mit Kanälen zu vermeiden, laden Sie Ihre Daten im Datenportal neu, bevor Sie mit DIAdem weiterarbeiten.

und und die Kanaleigenschaft . Um Fehlinterpretationen beim Arbeiten mit Kanälen zu vermeiden, laden Sie Ihre Daten im Datenportal neu, bevor Sie mit DIAdem weiterarbeiten. Kanäle mit X/Y-Beziehung und Waveform-Kanäle können jetzt mit Drag&Drop aus dem Datenportal gezogen werden. Dabei wird der dem y-Kanal zugeordnete x-Kanal direkt in den Dialog eingetragen.

Die Funktion Str wurde um eine Formatierung mit führenden Nullen erweitert.

DIAdem-NAVIGATOR, DataFinder, Datenportal

Das Datenportal bietet jetzt eine neue Struktur-Ansicht.

Die Performance beim Laden und Speichern von MDF4-Daten wurde verbessert. MDF4-Daten können jetzt auch komprimiert gespeichert werden.

Sie können jetzt ein Standard-Dateiformat zum Laden und Speichern von Dateien festlegen.

Der Bus-Log-Converter unterstützt jetzt auch das IXXAT-Format.

DIAdem-VIEW

Der Tooltip am Cursor zeigt jetzt auch die Kanalnamen der beteiligten Kanäle an.

Die OpenLayer-Bibliothek wurde aktualisiert.

Sie können jetzt die relative Zeit in zwei Modi darstellen. Im ersten Modus beginnen alle Signale bei t=0, und im zweiten Modus wird die Zeit relativ zum zeitlich ältesten Signal dargestellt.

„Feature Preview“: In der Video-Darstellung können Symbol-Overlays dargestellt werden. In zukünftigen Versionen erfordert diese Funktion DIAdem Professional.

DIAdem-ANALYSIS

Eine neue Berechnungsfunktion ermöglicht die Bestimmung der Fläche zwischen zwei Kurven.

Eine neue Berechnungsfunktion ermöglicht die Korrektur einer Signaldrift.

Eine neue Berechnungsfunktion begrenzt ein Signal auf ein Wertefenster.

Die Statistik-Funktionen wurden um die 0.025- und die 0.975-Quantile erweitert.

Eine neue Kanalfunktion spiegelt die Kanalwerte.

Neue Kanalfunktionen ermöglichen das kanalweise und gruppenweise Anhängen von Datenkanälen.

Neue Kanalfunktionen generieren ein numerisches Signal.

Neue Konvertierungsfunktionen wandeln numerische Kanäle in Datums-/Zeitkanäle um und umgekehrt.

Neue Konvertierungsfunktionen wandeln einen Real- und Imaginärteil in einen Betrag- und einen Phasen-Kanal um und umgekehrt.

Der Calculation-Manager ermittelt bei seinen Berechnungen Abhängigkeiten und bietet so bessere Unterstützung bei fehlerhaften, abhängigen Berechnungen.

Die Crash-Funktion Nij wurde überarbeitet.

Eine neue Crash-Berechnungsfunktion berechnet den Knee Thigh Hip-Wert (KTH).

Neue Funktion ChnEventCreateXYChannels kopiert ein Kanalpaar anhand des Ergebnisses einer Ereignissuche in n Ergebniskanäle.

„Feature Preview“: Neue Funktion zur Abgasuntersuchung. In zukünftigen Versionen erfordert diese Funktion DIAdem Professional.

DIAdem-REPORT

DIAdem wurden um den Diagrammtyp "Kreisdiagramm" erweitert.

2D-Achsensysteme wurden um die Darstellungsart "Box-Whisker" erweitert.

Polardiagramme ermöglichen jetzt zusätzlich zur 0° bis 360°-Skalierung auch eine -180° bis +180°-Skalierung.

Das Polardiagramm wurde um die Darstellung von Markern erweitert.

Sie können jetzt die relative Zeit in zwei Modi darstellen. Im ersten Modus beginnen alle Signale bei t=0, und im zweiten Modus wird die Zeit relativ zum zeitlich ältesten Signal dargestellt.

In der Toolbar finden Sie jetzt eine Schaltfläche zum Übertragen von Formaten, mit der Sie sowohl Farben oder Schriftarten übertragen können als auch die Formate von Achsen oder Objekten.

In 2D-Kurvendarstellungen können Sie einen Größenkanal angeben, dessen Werte DIAdem zur Bestimmung der Markergröße verwendet.

In 3D-Kurvendarstellungen mit einer Raumkurve können Sie einen Größenkanal angeben, dessen Werte DIAdem zur Bestimmung der Markergröße verwendet.

Die Layout-Informationen wurden um die Funktionalität erweitert, dass bei größeren Layouts schnell zu erkennen ist, welche Kanäle auf welcher Layoutseite in welchem Anzeigeobjekt verwendet werden.

Die Performance der 3D-Darstellung von Flächen in Aufsicht und der Kennfeld-Darstellung wurde verbessert.

DIAdem-DAC/DIAdem-VISUAL

Die Treiber wurden an die aktuellen Hardware-Bibliotheken von National Instruments angepasst.

DIAdem-SCRIPT

Die Auswahl eines internen oder externen Script-Debuggers wurde vereinfacht.

Ein neues Dialog-Control ermöglicht die Auswahl von Datenkanälen.

In Scripten von SystemLink Analyse-Automatisierung stehen Ihnen neue Eigenschaften und Methoden zur Verfügung mit denen Sie SystemLink Dateianzeige und SystemLink Tag-Anzeige nutzen können.

Preview Feature

Die Preview Features geben einen Ausblick auf Funktionen in zukünftigen Versionen. Die freizuschaltenden Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und können sich hinsichtlich der Benutzerführung, der API und des Funktionsumfangs ändern. Sie aktivieren diese Funktionen im Dialog Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»Allgemeines.

Analyse der Emissionen im realen Fahrbetrieb: Analysiert die auf Fahrten im öffentlichen Verkehr gemessenen Emissionen von Kraftfahrzeugen nach Europäischen Standards.

Überlagerung von Videodarstellungen in DIAdem-VIEW mit Symbolen.

Behobene Fehler in DIAdem 2019

Nachfolgend sind einige der in DIAdem 2019 behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde. Eine Liste der beseitigten Probleme früherer DIAdem-Versionen finden Sie in der DIAdem-Knowledgebase unter dem Suchbegriff Beseitigte Probleme.

CAR ID Beschreibung

Allgemeines

706213 Wenn der Pfad zu einer Datei ein &-Zeichen enthält, kann DIAdem die Dateigröße nicht richtig bestimmen. 716018 Die Beispieldaten in der DataPlugin-Hilfe sind unvollständig. 733464 Die Größe "Massenstrom" ist nicht unter dem Einheitensymbol "mass_flow_rate", sondern unter "Massenstrom" verfügbar. Die Größe gehört bisher nicht dem Einheitensatz "SI-Einheiten" an.

Datenportal

732499 Beim Umbenennen einer Eigenschaft mit ungültigem Namen wird eine unpassende Fehlermeldung angezeigt und die Eigenschaft trotzdem umbenannt.

NAVIGATOR

718690 My DataFinder berücksichtigt bei der Suche nach Dateien auch deaktivierte DataPlugins. 726015 Wenn Sie "Unsigned 64 Bit Integer"-Daten, die auch das Bit 64 verwenden, in DIAdem laden, werden die Werte negativ, da sie als "64 Bit Integer" interpretiert werden. 737865 Die Befehle DataFileSave und DataFileSaveSel erzeugen einen Fehler, wenn das Datenportal einen impliziten Kanal enthält und Sie in den DIAdem-Einstellungen "Datentyp optimieren" aktiviert haben.

VIEW

717148 DIAdem stellt die Legende zu einer Kurve nicht über mehrere Zeilen dar. 717590 Wenn Sie mehrere Kurven darstellen, fehlt im Messmodus beim Band-Cursor das kleine Kreuz für das zweite Band. 718546 In der Legende zeigt DIAdem nicht die Differenz von CursorY2 und CursorY beziehungsweise von CursorX2 und CursorX an. 727814 DIAdem zeichnet nicht immer alle Hintergrundsegmente. 731770 Das Koordinatenfenster zeigt keine Daten vom zweiten Bandcursor an, wenn Sie dort den Wert von P1 ändern. 732995 DIAdem druckt die Legende unvollständig. 733151 Sie können Eigenschaften nicht per Drag&Drop zu einer Legende hinzufügen. 734082 Die Kartendarstellung unterbricht bei NoValues die Spur nicht.

ANALYSIS

709503 Wenn Sie in der deskriptiven Statistik Kennwerte nur für einen Kanalabschnitt berechnen, können die berechneten Kennwerte anschließend nicht per Script weiterverarbeitet werden. 711140 Der Dialog "SRTM-Höhenprofil berechnen" bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn die ausgewählten Kanäle ungültige Koordinaten enthalten. 718697 Wenn Sie im Dialog "Full Spectrum FFT" die Einstellung "Anzahl der Intervalle" wählen, erhalten Sie unter Umständen eine Schutzverletzung. 723359 Der Dialog "SRTM-Download" bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn die ausgewählten Kanäle ungültige Koordinaten enthalten. 729918 Die Pulserkennung berechnet die Kanäle PulseStartTime und PulseDetectedRevolutionTime falsch. 730392 DIAdem berücksichtigt in der Resampling-Funktion bei der Umrechnung der Abtastrate im größenbasierten Modus die Einheit nicht. 730986 Wenn Sie die FFT im größenbasierten Modus durchführen, ist unter bestimmten Umständen die Einheit des Ergebniskanals falsch. 732259 Wenn Sie im DIAdem-Taschenrechner über den IME ein Zeichen eingeben, erhalten Sie den Fehler "Invalid character". 734238 Die Konvertierung von Tripel in Matrix liefert unter Umständen ein falsches Ergebnis. 734651 Die Ordnungsanalyse für die Bode-Darstellung berechnet das Leistungsspektrum immer über den ganzen Kanal. 736400 Die Ordnungsanalyse für die Bode-Darstellung berechnet im Ergebniskanal "BodeAmplitudeNOrder" falsche Ergebnisse für das Autospektrum. 736805 Der Aufzeichnungsmodus schreibt für die lineare Abbildung mit der Abbildungsart Spike einen falschen Ersatzwert mit. 737585 Die Funktion ATan2 berechnet bei negativer Gegenkathete falsche Werte.

REPORT

698584 Die Einstellung "Masterlayout auf dieser Seite unterdrücken" unterdrückt nicht die Hintergrundfarbe des Masterlayouts. 703344 Wenn Sie den Inhalt von mehrseitigen 2D-Tabellen am Dezimalpunkt ausrichten, dann ist die Ausrichtung nur auf der ersten Tabellenseite richtig. 708569 Sie können die Farblegende für ein Kennfeld nicht aktivieren, wenn DIAdem nur Isolinien darstellt. 714217 Im Kontextmenü "Kurvenkoordinaten hinzufügen" einer Kurve sind in der englischen und der japanischen Version die Texte "Absolutes Maximum" und "Absolutes Minimum" vertauscht. 715283 Das Differenzenkennfeld eines 3D-Achsensystems zeigt für bestimmte Daten falsche Ergebnisse an. 716277 DIAdem zeigt in einem 2D-Achsensystem die Koordinate nicht an, wenn die Koordinate der einzige Eintrag in der Kurvenliste ist. 716741 Beim interaktiven Verschieben und Skalieren von Achsensystemen kann es zu Rundungsungenauigkeiten bei der Positionierung der Legende kommen. 717625 DIAdem ordnet in 2D-Tabellen mit horizontaler Ausrichtung die individuellen Hintergrundfarben der Überschrift in der falschen Reihenfolge an. 720434 Das Kopieren eines Textobjekts erzeugt einen Fehler. 721133 Wenn Sie den Markern einer 3D-Raumkurve die Farbe "Palette" zuweisen, können Sie die Palette nicht bearbeiten. 722832 DIAdem überschreibt ein Masterlayout ohne Rückfrage, wenn Sie es mit "Speichern unter" speichern. 726096 Wenn Sie eine Kanaleigenschaft auf einen Text ziehen, löscht DIAdem den Text, anstatt die Kanaleigenschaft an den Text anzuhängen. 730382 Unter bestimmten Umständen schließt DIAdem den Dialog eines 3D-Achsensystems mit einem Fehler. 731475 DIAdem zeigt die Fläche eines 3D-Kennfeld nicht korrekt an, wenn die Neigungswinkel des Achsensystems minimal von ganzzahligen Werten abweichen. 732873 DIAdem zeigt beim Export einer Grafik immer eine Warnmeldung beim Überschreiben einer existierenden Datei an, auch wenn die Variable CmdNoWarningDisp den Wert True hat. 734497 DIAdem berücksichtigt bei der Autoskalierung in einem 2D-Achsensystem auch Kanäle, die wegen einer falschen Einheit nicht dargestellt werden. 734666 Bei Drag&Drop eines TDR-Layouts prüft DIAdem nicht, ob das Layout verändert ist. 736497 DIAdem stellt das Differenzenkennfeld für bestimmte Datensätze mit falschen Palettenfarben dar. 737532 Wenn Sie im Dialog zur Kennfelddarstellung den Kanal einer Randkurve auswählen, kann es zu einem Absturz von DIAdem kommen. 727814 DIAdem zeichnet nicht immer alle Hintergrundsegmente.

DAC

710014 Der OPC UA-Treiber kann keine Verbindung zu einem OPC UA-Server aufbauen, wenn die URL des Servers nicht mit der URL übereinstimmt, die im Zertifikat des OPC UA-Servers gespeichert ist. 723670 Der DAQmx-Treiber stellt bei Messungen mit externem Takt eine Abtastrate von 1 Hz auf der Hardware ein. Hierdurch wird der nutzbare Frequenzbereich für das externe Taktsignal unnötig begrenzt. 736596 Der Status der letzten Messung zeigt nicht die Anzahl der Ausgabekanäle an, die der Interruptmodus ausgibt.

SCRIPT

705295 Wenn Sie im Ereignis OnFileLoading den Dateinamen der zu ladenden Datei ändern, bricht DIAdem das Ereignis mit einer Fehlermeldung ab. 713284 Bei der Verwendung der Methode ChannelGroups für Root <Data> in einer For Each-Schleife kann es zu einem Absturz von DIAdem kommen. 725922 Die Funktion PNO erhält bei der Suche in einem Textkanal immer den Rückgabewert 0, wenn es einen Datenkanal gibt, dessen Name mit der gesuchten Zeichenkette identisch ist. 731734 Wenn der Befehl ChnMatConvert eine große Anzahl von Ergebniskanälen erzeugen soll, kann das zu einer Schutzverletzung führen. 734097 Der Befehl DataAreaClpPaste fügt keine Werte ein. 734534 Der Aufzeichnungsmodus zeichnet boolesche Variablen immer mit dem Wert False auf, auch wenn der Inhalt der Variablen True ist. Das kann bei der Ausführung des aufgezeichneten Scripts zu unerwartetem Programmverhalten oder zu Fehlermeldungen führen. 737789 Wenn Sie in einer Analyse-Automatisierungsprozedur eine Suche erstellen, die nur OR-Verknüpfungen enthält, liefert diese Suche nicht die erwarteten Ergebnisse.

Anwenderdialoge

707828 Einige Tooltips im Bitmap-Editor sind in der englischen und japanischen Version in deutscher Sprache. 717456 DIAdem zeigt in einer XTable einzelne Unicode-Zeichen in Eingabefeldern falsch an.

Verwenden Sie die DIAdem-Hilfe, die Sie über Hilfe»Inhalt in DIAdem öffnen, um Informationen zu DIAdem zu erhalten.

Verwenden Sie Hilfe»Beispiele in DIAdem, um den DIAdem BeispielFinder zu starten. Beispiele für DIAdem befinden sich im Verzeichnis examples unterhalb des Programmverzeichnisses. Sie können Beispiele Ihren Bedürfnissen entsprechend verändern oder Teile davon kopieren und in eigene Dateien einfügen.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, sodass keine (oder nicht alle) Dialogfelder des Installationsprogramms angezeigt werden. Ab August 2012 (für Produkte, die NI Installers Version 3.1 oder höher verwenden) müssen Sie jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte vor oder während einer automatischen Installation von NI-Software durchführen.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

DIAdem wird die Unterstützung für Windows 7 (64-Bit) und Windows Server 2008 R2 im Jahr 2021 einstellen. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 ausgeliefert werden, können auf diesen Betriebssystemen nicht korrekt installiert oder ausgeführt werden. Detaillierte Informationen zur Unterstützung von NI-Betriebssystemen finden Sie unter ni.com/r/win32bitsupport.

Detaillierte Informationen über den Produktlebenszyklus der NI-Anwendungssoftware öffnen Sie ni.com/info und geben Sie einen der folgenden Info-Codes ein:

Produkt Info-Code LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

Copyright

© 2003—2019 National Instruments Ireland Resources Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen, das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments> .

und . EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mithilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von National Instruments finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines unter ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von Produkten/Technologien von National Instruments finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

375399F-0113