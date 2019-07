DIAdem 2018 SP1 Release Notes

Januar 2019

Diese Datei enthält Informationen zu DIAdem 2018 SP1:

Übersicht

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

Hinweise zu DIAdem 2018

Hinweise zu zukünftigen DIAdem-Versionen

Kompatibilität von DIAdem 2018 zu DIAdem 2017

Produktsicherheit und kritische Updates

Neuerungen in DIAdem 2018

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Suchen von Beispielen

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Rechtliche Hinweise

DIAdem ist die National Instruments-Software zum Analysieren und Dokumentieren von Daten unterschiedlichster Herkunft.

Für den einwandfreien Einsatz von DIAdem sind die folgenden Mindestvoraussetzungen zu beachten:

Hardware

CPU x64 kompatibler Prozessor ab 1,6 GHz Arbeitsspeicher Ab 2 GB Festplattenspeicher Je nach Betriebssystem bis zu 3 GB freier Speicherplatz, davon mindestens 2 GB auf der Systempartition Grafikkarte Farbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color) Bildschirmauflösung Ab 1024x768 bei Skalierungsstufe 100%

Windows 10 64 Bit 1

Windows 8.1 Update 1 64 Bit 1

Windows 7 64 Bit mit Service Pack 1 2

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2 Update 1

Windows Server 2008 R2 mit Service Pack 12

Hinweis Für die automatisierte Auswertung auf Server-Betriebssystemen empfiehlt National Instruments die Verwendung des NI Analysis Servers anstelle von DIAdem.

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1 und Windows Embedded Standard 7 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Hinweis DIAdem ist auf Windows N- oder KN-Editionen nur eingeschränkt lauffähig, weil die Multimedia-Unterstützung fehlt. Diese kann als "Media Feature Pack" von Microsoft bezogen und nachinstalliert werden.

Unter Windows Server 2012 R2 können in DIAdem-VIEW keine Videos abgespielt werden.

Administrierung

Firewall Während der Installation und beim Start von DIAdem kann die Firewall aus folgenden Gründen Warnhinweise ausgeben:

Bei der Installation von DataPlugins wird die Komponente usireg ausgeführt. Danach startet der DataFinder, mit dem Sie in Dateien suchen und navigieren. Beim DIAdem-Start wird über eine DNS-Abfrage ermittelt, ob die Lizenzierung lokal oder über einen Lizenzserver erfolgen soll. Um alle Funktionen von DIAdem nutzen zu können, empfiehlt National Instruments, dass Sie für alle aufgeführten Programme "Nicht mehr blocken" auswählen. Dies gilt auch dann, wenn Sie DIAdem evaluieren möchten. Näheres finden Sie unter ni.com/info unter dem Info-Code winxpsp2. Windows- Benutzerrechte Grundsätzlich ist DIAdem mit seinen Komponenten unter den von Microsoft Windows vorkonfigurierten Benutzerkonten ab Benutzer lauffähig. Die Installation muss mit vollen Administrationsrechten erfolgen. Betreibt man wechselseitig verschiedene Programmversionen von DIAdem auf einem Rechner, dann kann der volle Funktionsumfang dieser Versionen nur mit Administrationsrechten zur Verfügung gestellt werden.

Sonstiges

Internet-Explorer: Für die Kartendarstellung in den DIAdem-VIEW und DIAdem-DAC benötigen Sie Internet Explorer ab Version 11.

Empfohlen:

- Adobe Reader zur Anzeige der Handbuchdateien

Ab Version 2018 bietet DIAdem eine deutlich höhere Auflösung für absolute Zeitkanäle. Diese höhere Auflösung ist standardmäßig deaktiviert, kann aber in den DIAdem-Einstellungen aktiviert werden. Die höhere Auflösung hat die folgenden Auswirkungen:

- Wenn Sie die Zeitauflösung oder den Zeitformat-String ändern, müssen Sie die Desktop-Datei speichern und DIAdem neu starten. Anderenfalls kann es Probleme bei der Darstellung oder Verarbeitung von Zeitwerten geben.

- DIAdem verwendet für die höhere Zeitauflösung eine veränderte Zeitbasis. Die Zeitbasis für Version 2018 ist 01.01.2018 00:00:00 . Die Zeitbasis wird zu jeder Version angepasst. In Version 2019 wird die Zeitbasis beispielsweise 01.01.2019 00:00:00 sein.

- Beim Umwandeln von Zeitwerten vom Typ vbTime in andere DIAdem-Zeitformate setzt DIAdem immer das Datum der aktuellen Zeitbasis ein, um einen Datums-/Zeitwert zu bestimmen.

- Bei aktivierter hoher Zeitauflösung reicht die Auflösung von vbDate nicht aus, um Auflösungen zu verarbeiten, die kleiner als 1 ms sind. Für die Verarbeitung von Zeitwerten mit hoher Auflösung verwenden Sie stattdessen die Eigenschaften dValues oder oValue .

- Bei aktivierter hoher Zeitauflösung expandiert DIAdem implizite Zeitkanäle beim Speichern der Daten als TDM-Datei.

- Bei aktivierter hoher Zeitauflösung sind die gespeicherten TDM-Dateien größer, als wenn die hohe Zeitauflösung nicht aktiviert ist.

- Bei aktivierter hoher Zeitauflösung meldet DIAdem Zeitkanäle nicht an, sondern lädt die Massendaten sofort.

- DIAdem unterstützt eine hohe Zeitauflösung zurzeit nur für Zeitkanäle aus TDM- oder TDMS-Dateien oder für neu erstellte Zeitkanäle.

- Wenn Sie die Zeitauflösung oder den Zeitformat-String ändern, müssen Sie die Desktop-Datei speichern und DIAdem neu starten. Anderenfalls kann es Probleme bei der Darstellung oder Verarbeitung von Zeitwerten geben. - DIAdem verwendet für die höhere Zeitauflösung eine veränderte Zeitbasis. Die Zeitbasis für Version 2018 ist . Die Zeitbasis wird zu jeder Version angepasst. In Version 2019 wird die Zeitbasis beispielsweise sein. - Beim Umwandeln von Zeitwerten vom Typ in andere DIAdem-Zeitformate setzt DIAdem immer das Datum der aktuellen Zeitbasis ein, um einen Datums-/Zeitwert zu bestimmen. - Bei aktivierter hoher Zeitauflösung reicht die Auflösung von nicht aus, um Auflösungen zu verarbeiten, die kleiner als 1 ms sind. Für die Verarbeitung von Zeitwerten mit hoher Auflösung verwenden Sie stattdessen die Eigenschaften oder . - Bei aktivierter hoher Zeitauflösung expandiert DIAdem implizite Zeitkanäle beim Speichern der Daten als TDM-Datei. - Bei aktivierter hoher Zeitauflösung sind die gespeicherten TDM-Dateien größer, als wenn die hohe Zeitauflösung nicht aktiviert ist. - Bei aktivierter hoher Zeitauflösung meldet DIAdem Zeitkanäle nicht an, sondern lädt die Massendaten sofort. - DIAdem unterstützt eine hohe Zeitauflösung zurzeit nur für Zeitkanäle aus TDM- oder TDMS-Dateien oder für neu erstellte Zeitkanäle. Ab der DIAdem 2018 können Sie keine Verbindung mehr zu My DataFinder von einem entfernten Computer aus aufbauen.

Wenn Sie die Aktualisierung des Datenportals mit Hilfe des Befehls UIAutoRefreshSet während des Debuggens ausschalten, kann es zu Fehlern kommen, da das Datenportal nicht immer die tatsächlich vorhandenen Daten anzeigt.

während des Debuggens ausschalten, kann es zu Fehlern kommen, da das Datenportal nicht immer die tatsächlich vorhandenen Daten anzeigt. DIAdem ab Version 9.0 und LabVIEW ab Version 7.1 verwenden eine gemeinsame Software-Komponente, die durch die Installation von DIAdem aktualisiert wird. Bei der Deinstallation von DIAdem bleibt diese gemeinsame Komponente auf dem aktualisierten Stand. Dieses Verhalten ist so beabsichtigt und wurde umfassend getestet.

Die Funktion von Installationen parallel zu älteren DIAdem-Versionen wurde getestet bis hinunter zu DIAdem 2014.

Die Funktion von Installationen parallel zu älteren DIAdem-Versionen wurde getestet bis hinunter zu DIAdem 2014. Für den My DataFinder von DIAdem 2018 müssen eventuell vorhandene Indexdateien einer früheren DIAdem-Version neu erstellt werden. Dies geschieht automatisch beim Start von DIAdem. Abhängig von der Anzahl der zu indizierenden Dateien kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Es wird dringend empfohlen, in den vorgeschlagenen Ordnern zu installieren oder die Ordner ausschließlich über den Pfadauswahldialog im Installationsprogramm festzulegen. Insbesondere die Änderung des vorgeschlagenen Programmpfades per Direkteingabe im Installationsprogramm kann zu Problemen in DIAdem führen.

Scripte, die für den Einsatz auf Analysis Server geschrieben werden, unterliegen gewissen Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Analysis Server: Allgemeines .

. Unter Windows7 oder Windows Server 2008 R2 gibt es Probleme bei der Darstellung von Zeichenketten beim Drucken und beim Exportieren in PDF- und XPS-Dokumenten, wenn Sie das System per Remote-Desktop steuern. DIAdem gibt die Zeichenketten ohne oder mit zu geringem Zeichenabstand aus. Das Problem ist von Microsoft unter http://support.microsoft.com/kb/2768741 beschrieben. Dort bietet Microsoft auch eine Problemlösung in Form eines Hotfix an. Falls Sie diesen Hotfix nicht installieren können, können Sie das Problem auch mit der Einstellung Druckdaten als Grafik ausgeben unter Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»REPORT umgehen.

unter umgehen. Wenn Sie unter Windows 8.1 oder höher die Größe des auf dem Bildschirm angezeigten Textes (DPI-Skalierung) beispielsweise von 100% auf 150% ändern, ohne den Rechner anschließend neu zu starten, können in DIAdem-REPORT und DIAdem-VIEW Darstellungsfehler bei der Kurvenauswahl auftreten.

Die Aktivierung von DIAdem erfordert das Anlegen eines National Instruments-Benutzerprofils auf ni.com . Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern.

. Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern. Ein fehlendes Windows Update kann bei der Nutzung des OPC UA-Treibers zu Fehlermeldungen wegen fehlender Funktionen oder DLLs führen. Wenn dieser Fehler bei Ihnen auftritt prüfen Sie bitte in der Logdatei, ob dort eine Meldung protokolliert ist, die einen Fehler bei der Erweiterung des Suchpfads beschreibt. Um diesen Fehler zu beseitigen installieren Sie das Windows Update KB2533623 von https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=26767.

DIAdem prüft beim Laden eines DAC-Schaltplanes, ob in diesem Schaltplan veraltete Blöcke enthalten sind. Der Schaltplan ist mit diesen Blöcken weiterhin lauffähig, aber die veralteten Blöcke werden durch einen Aufdruck gekennzeichnet. Bitte ersetzen Sie diese durch aktuelle Blöcke, da sie in einer zukünftigen Version nicht mehr unterstützt werden.

Für den Betrieb der folgenden DIAdem-Treiber müssen die aufgeführten NI Software-Komponenten installiert sein: Treiber Komponente Version ADCS Automotive Diagnostic Command Set >= 18.0 DAQmx-Treiber NI-DAQmx >= 9.4 ECU MC ECU Measurement and Calibration Toolkit >= 18.0 XNET NI-XNET >= 15.0

Sehr alte Befehle und Variablen, die schon seit Längerem durch neue Techniken ersetzt wurden, werden in DIAdem als obsolet gekennzeichnet. Das bedeutet, dass diese Befehle und Variablen in einer der nächsten DIAdem-Versionen nicht mehr unterstützt werden. In der DIAdem-Hilfe finden Sie unter DIAdem»Obsolete Befehle und Variablen suchen ein Script das Ihre Scripte auf obsolete Bezeichner prüft.

Wenn Sie nach der Installation der aktuellen DIAdem Version eine ältere DIAdem-Version installieren, wird der PDF-Export dieser früheren Version möglicherweise nicht korrekt funktionieren. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Dateien acfpdf*.* und cdintf*.dll aus dem aktuellen DIAdem-Programmordner in den Programmordner der älteren DIAdem-Version kopieren.

Die Installation von DIAdem 2018 und DataFinder Server Edition 2015 oder 2017 auf dem selben Rechner kann dazu führen, dass DataFinder Server Edition 2015 oder DataFinder Server Edition 2017 nicht mehr funktionsfähig sind.

Wenn Sie DIAdem 2018 und DIAdem 2017 parallel installieren, können Sie in DIAdem 2017 die Vorschau für die DataFinder-Hierarchie, die Sie in DIAdem-SCRIPT über "Einstellungen»TDM Server»DataFinder-Hierarchie" öffnen, nicht mehr verwenden.

Ab der Version 2018 importiert DIAdem VBS-DataPlugins standardmäßig in verschlüsselter Form. Nur über die Schaltfläche DataPlugin importieren des Dialogs DataPlugin-Einstellungen können Sie ein DataPlugin noch unverschlüsselt importieren und anschließend weiter bearbeiten.

Die Bilder, die Sie in der SUD-Eigenschaft Picture für Tree verwenden, müssen eine Mindestgröße von 16*16 Pixeln haben.

Sie können VIs, die .NET-Assemblies benötigen, nicht von DIAdem über das LVRuntime-Objekt nutzen.

Hinweise zur Kompatibilität früherer DIAdem Versionen finden Sie auf der Website ni.com/support unter dem Suchbegriff "DIAdem Release Notes".

Die alte Script-Schnittstelle zum Zugriff auf REPORT-Objekte über GraphObjOpen und GraphObjClose wird in DIAdem 2018 nicht mehr unterstützt. Ab DIAdem 2018 müssen Sie die objektorientierte Script-Schnittstelle von DIAdem-REPORT verwenden. Im Rahmen dieser Umstellung unterstützt DIAdem auch nicht mehr die Variable CurveTransfCmd für die Kurventransformation in einem 2D-Achsensystem. Verwenden Sie stattdessen das Objekt D2CurveTransformingContext und die Eigenschaft OnCurveTransformation .

und wird in DIAdem 2018 nicht mehr unterstützt. Ab DIAdem 2018 müssen Sie die objektorientierte Script-Schnittstelle von DIAdem-REPORT verwenden. Im Rahmen dieser Umstellung unterstützt DIAdem auch nicht mehr die Variable für die Kurventransformation in einem 2D-Achsensystem. Verwenden Sie stattdessen das Objekt und die Eigenschaft . Mit der Methode Add für Workers können Sie maximal fünf Worker-Objekte erstellen.

DIAdem 2018 ist nur noch in der 64-Bit-Version verfügbar.

Ab der Version 2018 unterstützt DIAdem die Methoden, Eigenschaften und Unterobjekte des DataFinderSettings-Objekts, das mit der Methode GetSettings für DataFinder zurückgegeben wird, nur noch für den DataFinder My DataFinder . Um einen DataFinder Server zu konfigurieren, verwenden Sie bitte die DataFinder Configuration API. Eine Beschreibung der DataFinder Configuration API finden Sie in der TDM Server-Hilfe im Bereich Programmierreferenz»REST APIs .

. Um einen DataFinder Server zu konfigurieren, verwenden Sie bitte die DataFinder Configuration API. Eine Beschreibung der DataFinder Configuration API finden Sie in der TDM Server-Hilfe im Bereich . Ab der Version 2018 unterstützt DIAdem das DataFinder Manager-Objekt für DataFinder Server nicht mehr. Verwenden Sie stattdessen die DataFinder Configuration API. Eine Beschreibung der DataFinder Configuration API finden Sie in der TDM Server-Hilfe im Bereich Programmierreferenz»REST APIs.

Der Zugriff auf Kanäle über die Kanalnummer wird nur noch bis einschließlich DIAdem 2018 unterstützt. Schon seit vielen Versionen erfolgt der Kanalbezug in DIAdem bevorzugt über den Gruppenindex oder den Gruppennamen kombiniert mit dem Kanalindex oder dem Kanalnamen.

Ab der Version 2019 unterstützt DIAdem-VIEW den nummernorientierten Modus nicht mehr.

Der Steuerdatei-Treiber wird nur noch bis einschließlich DIAdem 2018 unterstützt. Verwenden Sie in zukünftigen DIAdem Versionen den Script-Treiber in Verbindung mit dem UDI-Objekt. Das UDI-Objekt stellt ein schnittstellenunabhängiges Interface zu den Kommunikationsschnittstellen des Rechners zur Verfügung, wie beispielsweise RS-232 und GPIB. Sie erzeugen das UDI-Objekt über den Befehl CreateUDI . Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Script-Treiber und zum UDI-Objekt.

. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Script-Treiber und zum UDI-Objekt. Die Kanaleigenschaft DisplayType wird in DIAdem 2019 nur noch lesend zur Verfügung stehen. In DIAdem 2018 steht diese Eigenschaft ebenfalls nur noch lesend zur Verfügung, wenn Sie in den DIAdem-Einstellungen die Einstellung "Hohe Auflösung bei absoluten Zeitwerten" aktiviert haben. Verwenden Sie die Befehle ChnTimeToNumeric und ChnNumericToTime , um Zeitkanäle und numerische Kanäle ineinander umzuwandeln.

wird in DIAdem 2019 nur noch lesend zur Verfügung stehen. In DIAdem 2018 steht diese Eigenschaft ebenfalls nur noch lesend zur Verfügung, wenn Sie in den DIAdem-Einstellungen die Einstellung "Hohe Auflösung bei absoluten Zeitwerten" aktiviert haben. Verwenden Sie die Befehle und , um Zeitkanäle und numerische Kanäle ineinander umzuwandeln. Das Kommunikationsprotokoll Logos (Kommunikation über UDP), das von DIAdem-Versionen vor DIAdem 2012 SP2 verwendet wurde, wird ab der DataFinder-Version 2019 nicht mehr unterstützt. Dies bedeutet, dass ältere Clients nicht mehr mit einem DataFinder Server 2019 oder My DataFinder 2019 kommunizieren können. Für die Kommunikation mit dem DataFinder kann in Zukunft nur noch Logos XT (Kommunikation über TCP) verwendet werden. Dies gilt unter anderem für die Clients DIAdem und das LabVIEW DataFinder Toolkit.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu Produkten von National Instruments und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von National Instruments finden Sie unter ni.com/critical-updates.

In Scripten von Analysis Servers stehen Ihnen neue Eigenschaften und Methoden zur Verfügung mit denen Sie SystemLink File Viewer und SystemLink Tag Viewer nutzen können.

Neuerungen in DIAdem 2018

Allgemeines

DIAdem bietet eine deutlich höhere Auflösung für Zeitkanäle.

Verbesserung von Teilen der Oberfläche durch modernes, flaches Design.

Neuer Befehl zur Erstellung eines MQTT-Objekt. Das MQTT-Objekt stellt das Message Queue Telemetry Transport-Protokoll in DIAdem zur Verfügung. Das MQTT-Protokoll ist ein offenes Nachrichtenprotokoll für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) zur Übertragung von Telemetriedaten zwischen Geräten.

Sie können für die Darstellung neuer Kurven zwischen sechs vorgegebenen Farbschemata wählen oder ein eigenes Farbschema definieren.

DIAdem-NAVIGATOR, DataFinder, Datenportal

Verlustfreie Komprimierung der Metadaten von TDM-Dateien.

Optimierung des Datentyps der Massendaten ohne signifikanten Fehler.

Der Bus-Log-Converter unterstützt nun auch das AUTOSAR-Format, Head Acoustics und das Bus-Log Raw Format.

Das Kontextmenü des Datenportals wurde überarbeitet und kann vom Anwender über die Script-Schnittstelle angepasst werden.

DIAdem-VIEW

Sie können zwischen absoluten und relativen Zeitdarstellungen umschalten.

Sie können einen Kanal bestimmen, den DIAdem für eine Einfärbung der Spur in der Kartendarstellung verwendet. DIAdem teilt die Farben der Palette zwischen dem größten und kleinsten Wert des Farbkanals auf.

Sie können die Liniendicke für Kurven verändern, um die Darstellung von Kurven beispielsweise auf hochauflösenden Monitoren zu verbessern.

Sie können Kurven jetzt mit Kantenglättung zeichnen.

In den globalen DIAdem-Einstellungen können Sie Anwenderfarben definieren, die DIAdem automatisch zur Erstellung neuer Kurven verwendet.

Die Darstellung von sehr langen, einfarbigen Tracks in der Kartendarstellung wurde beschleunigt.

DIAdem-ANALYSIS

Neue Glättungsfunktion: Der 4253H-Filter wendet mehrere Glättungen nacheinander an, was zu einem glatten Signal führt, bei dem wesentliche Strukturen aber weiterhin sichtbar sind.

Neue Geo-Funktionen:

- GPS-Abstand vom Start: Berechnet unter Berücksichtigung der Ellipsoid-Form der Erde den kürzesten Abstand einer GPS-Koordinate zu der folgenden GPS-Koordinate. Dabei summiert die Funktion die Abstandswerte auf.

- SRTM-Höhenprofil berechnen: Bestimmt aus Längen- und Breitengraden die zugehörigen Höhenwerte.

- Feuchtefunktionen: Umrechnung von relativer Feuchte in absolute Feuchte und umgekehrt.

- GPS-Abstand vom Start: Berechnet unter Berücksichtigung der Ellipsoid-Form der Erde den kürzesten Abstand einer GPS-Koordinate zu der folgenden GPS-Koordinate. Dabei summiert die Funktion die Abstandswerte auf. - SRTM-Höhenprofil berechnen: Bestimmt aus Längen- und Breitengraden die zugehörigen Höhenwerte. - Feuchtefunktionen: Umrechnung von relativer Feuchte in absolute Feuchte und umgekehrt. Die neue ChnEvent-Funktion ChnEventInvalidValues prüft, ob ungültige Werte in einem Kanal enthalten sind.

Die Funktion ChnEventDetectionDifference wurde um die exakte Prüfung auf eine Wertdifferenz erweitert. Dazu unterstützt die Funktion jetzt drei weitere Prüfmodi.

DIAdem-REPORT

In DIAdem-REPORT können Sie zwischen absoluten und relativen Zeitdarstellungen umschalten.

Überarbeitung des PowerPoint-Exports: Für den Export in das PPTX-Format ist kein installiertes PowerPoint mehr erforderlich. DIAdem unterstützt nicht mehr den Export in das PPT-Format, sondern nur noch in das PPTX-Format. Vorhandene PPT-Vorlagen müssen Sie in das PPTX-Format umwandeln. Der PowerPoint-Export kann jetzt Folien an eine bestehende PPTX-Datei anhängen.

Das Anhängen von PDF- und PPTX-Dateien ist jetzt auch direkt über die Oberfläche möglich.

Neue Darstellungsart "Netzachsensysteme": Mit den Netzachsensystemen können Sie Daten gleicher Kategorien in Form eines Spinnennetzes oder Radardiagramms darstellen.

Balkendarstellungen können Sie auch gruppiert darstellen.

Balkendarstellungen können Sie auch übereinander gestapelt darstellen.

In Konstanten und Koordinaten können Sie eine zweite Koordinate angeben und die Bereiche zwischen diesen Koordinaten einfärben. Zu den Koordinaten können Sie zusätzlich ein Kommentarfeld hinzufügen.

In 2D-Kurvendarstellungen können Sie einen Farbkanal angeben, dessen Werte DIAdem zur Darstellung der Kurve in den Palettenfarben verwendet.

In einem 3D-Achsensystem mit Raumkurve können Sie einen Farbkanal angeben, dessen Werte DIAdem zur Darstellung der Kurve in den Palettenfarben verwendet.

An verschieden Stellen, wie Balken, gefüllten Flachen oder 3D-Höhentabellen können Sie über den Dialog die Transparenz der Farben einstellen.

In einem 3D-Achsensystem mit Raumkurve können Sie wählen, ob DIAdem die Raumkurve oder nur eine Projektion auf die Ebenen anzeigt.

Die Kennfelddarstellung ist insbesondere bei großen Datenfeldern deutlich schneller.

Die PDF-Ausgabe großer Kennfelder erzeugt deutlich kleinere Dateien.

In den globalen DIAdem-Einstellungen können Sie Anwenderfarben definieren, die DIAdem automatisch zur Erstellung neuer Kurven verwendet.

Das Kontextmenü der REPORT-Objekte wurde überarbeitet und kann vom Anwender über die Script-Schnittstelle angepasst werden.

Sie können Objekte durch eine Überarbeitung des Zoom-Modus genauer positionieren.

DIAdem-DAC/DIAdem-VISUAL

Sie können die Konfiguration der Darstellungsblöcke während der Messung ändern.

Überarbeitung der Konfigurationsdialoge zur übersichtlicheren Gliederung der Blockeinstellungen.

Unterstützung von cDAQ Chassis mit Time Sensitive Networking (TSN).

Der ECUMC-Treiber unterstützt jetzt auch eine Datenausgabe.

Der XNET-Treiber unterstützt jetzt auch AUTOSAR.

Sie können die Sichtbarkeit von Signalen in den Anzeigeblöcken jetzt wie in den Modulen REPORT und VIEW über eine Checkbox konfigurieren.

DIAdem-SCRIPT

Die Registerkarten wurden vom unteren Rand des Arbeitsbereichs nach oben verschoben. Jede Registerkarte hat ein eigenes Symbol zum Schließen.

Die Autovervollständigung, also die automatische Anzeige einer Liste von Objekten, Befehlen und Prozeduren, wurde beschleunigt.

Über das neue TaskPanel-Steuerelement definieren Sie auf einfache Weise im Anwenderdialog ein Steuerelement, das aufklappbare Gruppen enthält, die selber Untereinträge enthalten. Sie können den Inhalt dynamisch verändern, den ausgewählten Eintrag bestimmen und auf das Anklicken dieses Eintrags reagieren.

Die Dialoge zur Konfiguration des Data Preprocessors und des Analysis Server wurden überarbeitet. Sie können beispielsweise Inhalte eines Analysis Server-Pakets, wie Scripte und Layouts direkt aus dem Konfigurationsdialog heraus bearbeiten.

Behobene Fehler in DIAdem 2018 SP1

Allgemeines

699874 DIAdem schneidet sehr lange Fehlermeldungen ab. 716108 Die Beispieldaten in der DataPlugin-Hilfe sind unvollständig.

Datenportal

684997 Sie können Kanäle nicht in einen externen Editor kopieren, wenn Sie für den Kopiervorgang die Kanalgruppe markieren. 699676 DIAdem berechnet für einen expliziten Waveform-Kanal ungenaue Schrittweiten, wenn die Zahlenwerte aus einem großen Vor- und einem kleinen Nachkommastellenanteil bestehen.

NAVIGATOR

371329 Wenn Sie eine Datei mit einem einfachen Anführungszeichen im Dateinamen mit dem Excel DataPlugin-Assistenten öffnen, erhalten Sie einen Fehler. 591496 Wenn Sie mehrere Tests aus einem Datenbestand in ein leeres Portal anhängend laden, lädt DIAdem alle Tests, anstatt die Kanäle ab dem zweiten Test an die Kanäle des ersten Tests anzuhängen. 627286 Beim MME-Export fehlt bei den Bezeichnern der Eigenschaften der führende Punkt.

VIEW

701980 Bei der Konturdarstellung kann es in bestimmten Fällen zu einem Absturz von DIAdem kommen. 720588 In der Legende können Sie nur für die Leitkurve den Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Cursor anzeigen, aber nicht für andere Kurven. 720589 Wenn DIAdem mehrere Kurven darstellt, fehlt bei der Verwendung des Band- Cursors in Kombination mit dem Kurven-Cursor das kleine Kreuz für das zweite Band.

ANALYSIS

712356 Wenn Sie bei der FFT mit einem Zeitsignal einen großen Wert für die Überlappung der Zeitintervalle wählen, ist die Berechnung nur für den ersten Aufruf möglich. 718697 Der Befehl ChnFullSpectrum löst mit der Einstellung "FullSpectrumIntervalType=NoOfIntervals" unter Umständen eine Schutzverletzung aus. 719735 Die von der Approximation erzeugten Ergebniseigenschaften werden nur teilweise gruppiert.

REPORT

648883 DIAdem richtet gedrehte Texte nicht richtig aus, wenn die Texte unterschiedliche Bezugspunkte haben. 677505 DIAdem richtet die Beschriftung einer 3D-Farbpalette nicht richtig aus, wenn die Einstellung "Beschriftung an jedem n-ten Symbol" nicht den Wert 1 hat. 701677 Im 2D-Tabellen-Dialog sind die Einträge "Automatisch minimal" und "Automatisch maximal" in der Aufzählungsliste der Tabellenlänge vertauscht. 713275 Im Kontextmenü "Kurvenkoordinaten hinzufügen" einer Kurve waren in der englischen und der japanischen Version die Texte "Absolutes Maximum" und "Absolutes Minimum" vertauscht. 715248 Das Differenzenkennfeld eines 3D-Achsensystems zeigt für bestimmte Daten falsche Ergebnisse an. 722249 Wenn Sie den Inhalt von mehrseitigen 2D-Tabellen am Dezimalpunkt ausrichten, dann ist die Ausrichtung nur auf der ersten Tabellenseite richtig. 722266 Wenn in einem Kennfeld keine Höhenlinien vorhanden sind, färbt DIAdem das Kennfeld nicht ein. 722286 DIAdem ordnet in 2D-Tabellen mit horizontaler Ausrichtung die individuellen Hintergrundfarben der Überschrift in der falscher Reihenfolge an. 722954 Wenn Sie ein Kennfeld in der xy-Ansicht um die z-Achse rotieren, verschwinden die Isolinien.

DAC

710013 Der OPC UA-Treiber kann keine Verbindung zu einem OPC UA-Server aufbauen, wenn die URL des Servers nicht mit der URL übereinstimmt, die im Zertifikat des OPC UA-Servers gespeichert ist. 711082 Die Kalibriermessung im Block "Zweipunktskalierung" führt zu einem Fehler.

SCRIPT

708698 Die Funktionen ChnEventOperationAND, ChnEventOperationOR und ChnEventFind können in Formeln mit AND oder OR einen Laufzeitfehler auslösen, wenn sehr lange Ergebnislisten verwendet werden.

Behobene Fehler in DIAdem 2018

Nachfolgend sind einige der in DIAdem 2018 behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde. Eine Liste der beseitigten Probleme früherer DIAdem-Versionen finden Sie in der DIAdem-Knowledgebase unter dem Suchbegriff Beseitigte Probleme.

CAR ID Beschreibung

Allgemeines

636620 Das Beispiel "DataPlugins auf Zeitüberschreitung prüfen" führt unter Umständen zu einem Fehler. 641015 Der Aufruf eines Scripts über die Tastenkombination Umschalttaste und Funktionstaste ist unter Umständen nur einmal möglich. 647079 Der Dialog "DIAdem Beenden" erkennt nicht, wenn veränderte Datendateien im TDMS-Format gespeichert werden müssen.

Datenportal

540302 Beim Kopieren von Werten von einem Kanal in einen leeren Kanal erhält der Zielkanal den Namen des Ursprungskanals.

NAVIGATOR

524528 Beim Suchen von Werten von Eigenschaften in mehreren Ebenen eines Datenbestands, beispielsweise AOP5, ist der Schalter "Eigenschaftsspalten automatisch aus der Suche bestimmen" standardmäßig aktiviert. 637677 Der Bus-Log-Converter unterstützt nicht mehr als sieben Datenbanken. 639560 Der Bus-Log-Converter skaliert den Zeitstempel von GIN-Multiloggern falsch. 646570 Die Kanalnamen, die in einer japanischen Version vom DataPlugin-Wizard erzeugt werden, sind falsch. 647966 Wenn Sie im Dialog des Bus-Log-Converters die Schaltfläche "Zurücksetzen" klicken, fügte DIAdem doppelte Einträge in das Auswahlfeld "Dateityp" ein. 661065 DIAdem nimmt angemeldete Dateien nicht in die Liste der zuletzt geladenen Dateien auf. 661495 Die Konvertierung mit dem Bus-Log-Converter ist langsamer geworden. 678864 Das Laden von Ergebnisspalten einer Suche liefert falsche Werte, wenn die ersten Werte der Spalte NoValues sind. 680154 Wenn Sie in DIAdem Daten mit Waveform-Kanälen als Excel-Datei speichern, erzeugt DIAdem nur für den ersten Waveform-Kanal einen Zeitkanal, auch wenn die anderen Waveform-Kanäle nicht die selben Werte für die Schrittweite und den Offset haben. 680953 Wenn Sie den Bus-Log-Converter so konfigurieren, dass DIAdem MDF4-Dateien automatisch konvertiert, dann stürzt DIAdem beim interaktiven Konvertieren ab, nachdem Sie zuvor eine Datei über Drag&Drop konvertiert haben. 687217 Der Bus-Log-Converter unterstützt nicht ID 0 in Vector ASCII-Dateien. 690246 Wenn DIAdem LVM-Dateien lädt, kann es unter bestimmten Umständen vorkommen, dass Zeitkanäle falsch sind. 691684 DIAdem kann TDMS-Dateien nicht laden, wenn die Dateinamenserweiterung beispielsweise von ".tdms" auf ".abc" geändert wurde. 696506 DIAdem kann keine TDMS-Dateien öffnen, die leere Kanäle mit Skalierungsinformationen enthalten. 696962 Bei der Konvertierung von CAN FD-Frames aus Vector BLF-Dateien erhalten Sie falsche Signale.

VIEW

641698 DIAdem schneidet die Kaskadendarstellung unter bestimmten Umständen am rechten Rand ab. 653748 Die Synchronisierung von Videos mit dem Cursor funktioniert unter Umständen nicht richtig. 677011 Die Legendeneigenschaften CursorX2 und CursorY2 zeigen nicht die Werte des zweiten Band- oder Rahmen-Cursors an. 683279 Die Konturdarstellung zeigt unter bestimmten Umständen keine horizontalen und vertikalen Schnitte durch die Daten an. 683685 Nach dem zweiten Transfer eines Layouts nach REPORT ist unter Umständen die VIEW-Tabelle leer. 697987 Sie können keinen Anwenderdialog aus einer Vorlage erstellen und einbinden. 698282 Beim Zoomen einer Kaskade stellt DIAdem den Beschriftungskanal falsch dar. 698293 DIAdem speichert den Beschriftungskanal einer Kaskadendarstellung nicht.

ANALYSIS

540722 Der Dialog "Reduzierende Klassierung" arbeitet bei bestimmten Einstellungen falsch. 639569 Wenn Sie im Taschenrechner einer Variablen einen mit der Funktion ChnFind ermittelten Wert zuweisen, meldet DIAdem einen Syntaxfehler. 660741 Die Verbundklassierung liefert falsche Werte, wenn die Eingangskanäle NoValues enthalten. 666356 DIAdem schreibt die Ergebnisse der Statistikfunktionen Variationskoeffizient und relativer Variationskoeffizient in die selbe Kanaleigenschaft. 666387 Im Taschenrechner können Sie den Eigenschaften bekannter Objekte, beispielsweise des Data-Objekts, keine Werte zuweisen. 671419 Der Dialog zur Ereignissuche kann unter Umständen nicht mehr geöffnet werden, wenn entweder kein Datensatz vorhanden ist oder ein anderer Datensatz geladen wurde und Sie vorher die Ereignissuche über den Dialog verwendet haben. 678627 Der Befehl XOffsetCalc liefert falsche Ergebnisse für XOffsetDeltaN, wenn der Zeitkanal nicht mit dem Wert 0 beginnt. 684146 Wenn Sie in einer Data Preprocessor-Konfiguration die Eigenschaftsnamen für statistische Kennwerte verändern, übernimmt DIAdem diese Änderungen nach der Simulation auch für die mathematische Funktion "Deskriptive Statistik". 689984 Der Dialog zum Runden von Kanalwerten zeigt nicht den berechneten Fehler an.

REPORT

608824 Der Grafik-Export von Kennfeldern mit sehr vielen Interpolationspunkten führt unter bestimmten Umständen zu einem Fehler. 638927 Wenn Sie in einem 2D-Achsensystem die erste Kurve deaktivieren und für die Achsenlage die Einstellung "n-Systeme" wählen, dann zeigt DIAdem die übrigen Kurven falsch an. 639567 Für die 3D-Kurvenart "Isolinien" können Sie für die Beschriftung der Isolinien nicht die Einstellung "Wie Kurvenfarbe" auswählen. 639845 DIAdem stellt in automatisch wachsenden 2D-Tabellen das Überschriftenfeld zu groß dar. 639848 Wenn für die "Tabellenlänge" einer 2D-Tabelle die Einstellung "Automatische Zeilenhöhe" gewählt wird, stellt DIAdem die Texte mit zu wenig Platz zum Tabellenrand dar. 642850 Bei bestimmten Skalierungseinstellungen kann die automatische Y-Achsenskalierung in einem 2D-Achsensystem beim Aktualisieren zu einem vergrößertem Skalierungsbereich führen. 643639 DIAdem meldet einen Fehler, wenn die Methode "MoveToForeground" nicht auf der aktiven Seite ausgeführt wird. 646806 Die Darstellung von sehr vielen Kurven in einem 2D-Achsensystem führt unter Umständen zu einem Absturz von DIAdem. 648622 Wenn die DIAdem-Einstellung "Alle Seiten mit wachsenden Tabellen vollständig ausdrucken" aktiviert ist und das Arbeitsblatt mit der Tabelle beim Export als PDF-Datei nicht geöffnet ist, gibt DIAdem einen Fehler aus und erstellt keine PDF-Datei. 648740 Wenn Sie gruppierte Objekt kopieren und wieder einfügen und diese Gruppen anschließend zu neuen Gruppen zusammenfassen, stürzt DIAdem unter Umständen ab. 652732 Die Ausrichtung mehrerer 2D-Achsensysteme funktioniert nicht richtig, wenn für mindestens eines dieser 2D-Achsensysteme als "Achsenlage" die Einstellung "N Systeme" vorgenommen wurde. 653725 In maßstäblichen Layouts erzeugt der Diagramm-Assistent einen Fehler. 657060 Bei der Verwendung des Diagramm-Assistenten kann ein Fehler auftreten. 661867 In bestimmten Fällen positioniert DIAdem die Kurve eines 2D-Achsensystems mit der Skalierungsart "Spannweite und Ticks manuell" nicht in der Mitte eines Achsensystems. 665648 In DIAdem-REPORT können Sie nur noch Hauptobjekte gegeneinander ausrichten. 665890 DIAdem berechnet den Tickabstand in einem 2D-Achsensystem falsch, wenn dieses Achsensystem mehrere Konstanten enthält und die letzte Konstante außerhalb der Skalierung liegt. 668866 Beim Hinzufügen von 4D- oder 6D-Vektor-Kurven in einem 3D-Achsensystem tritt ein Fehler auf, wenn Sie den zweiten oder den dritten Vektor-Endpunkt verändern. 669874 In einer 2D-Tabelle kann die Trennlinie zwischen den Spalten und den Überschriften nicht interaktiv verändert werden, wenn Sie als Skalierung "Automatisch wachsen" oder "Automatische Zeilenhöhe" eingestellt haben. 670718 DIAdem exportiert gestrichelte Linien nicht immer korrekt in eine PDF-Datei. 675224 Sie können ein Textobjekt nicht über das Kontextmenü umbenennen. 679093 DIAdem exportiert beim PowerPoint-Export auch nicht-druckbare Seiten. 679615 DIAdem speichert die geänderte Spaltenreihenfolge einer 2D-Tabelle nicht. 683083 Der PowerPoint-Export exportiert keine Grafik im Hochformat. 688604 Das Ereignis "OnPicUpdateStart" kann unter bestimmten Umständen zu einer Schutzverletzung führen. 692045 Wenn in einer 2D-Tabelle Texte mit Zeilenumbrüchen enthalten sind und Sie das DIAdem-Fenster extrem verkleinern, kann DIAdem keine Grafiken mehr exportieren. 692471 Ein Differenzenkennfeld zeigt unter bestimmten Umständen falsche Werte im Randbereich an. 697843 Wenn DIAdem den Kanal zur Beschriftung der Kurvenpunkte nicht findet, verwendet DIAdem den y-Kanal als Beschriftungskanal.

DAC

638118 Es ist nicht möglich, beim Umbenennen eines Blocks nur die Groß-/Kleinschreibung zu ändern. 644036 Ein Schaltplan, der mit einem Treiber und einem Systemtakt zwei Ausgabeblöcke sowohl im Vordergrund als auch im Interrupt betreibt, stürzt während der Messung unter Umständen ab. 645130 Bei Zählermessungen mit dem NI-DAQmx-Treiber kommt es zu ungenauen Ergebnissen. 648824 Beim Öffnen des DAC-Dialogs "Daten speichern" tritt ein Fehler auf, wenn die Einstellung "Kapazität des Speichermediums bestimmt Ende der Messung" aktiviert ist. 686310 DIAdem berechnet in einigen Fällen bei Messungen mit dem NI-DAQMX-Treiber im Hardware-Takt die maximal mögliche Abtastrate falsch. 695728 Der Script-Treiber findet keine Script-Datei, wenn der Dateiname neben der Dateinamenserweiterung zusätzliche Punkte enthält.

SCRIPT

626576 Der DIAdem Script-Debugger funktioniert nicht, wenn Sie einen Haltepunkt direkt hinter einen der Befehle MsgBox oder InputBox setzen. 641235 Beim ECU-Treiber ist es nicht möglich, ECU-Eigenschaften mit einem Script Werte zuzuweisen. 647020 Das Löschen einer großen Anzahl von Kanälen mit der Methode Data.Remove ist unter Umständen langsam, wenn im Datenportal viele Kanäle vorliegen 651270 Im Konfigurationsdialog der Analysis Server-Prozedur können Sie keine Textsuchen laden. 652675 Der Befehl TextToClipBoard kann Aktionen mit der Zwischenablage blockieren, wenn sich keine Texte in der Zwischenablage befinden. 653821 Wenn Sie im Script-Editor eine Datei bearbeiten, die auf einem langsamen Netzwerklaufwerk gespeichert ist, kann es zu Verzögerungen bei der Anzeige der gerade eingegebenen Zeichen kommen. 660751 Der Befehl FileCopy beendet den Kopiervorgang erst nach dem zweiten manuellen Abbruch. 662217 Der Wert der Kanaleigenschaft "implicit_start" eines impliziten Zeitkanals ist nicht vom Typ vbDate. 663653 Bei der Verarbeitung der Werte der Eigenschaft "Properties <Data>" mit dem Datentyp DataTypeFloat32 berücksichtigt DIAdem zu viele Nachkommastellen. 670754 Die Methode Activate für Sheet öffnet automatisch auch das Modul DIAdem-REPORT. 676812 Die Ausführung der Eigenschaft Navigator.Display.CurrDataStore.GetDataStore.RootElements.Count führt zu einem Absturz von DIAdem, wenn nur der Datenbestand "Computer" aktiv ist. 678209 DIAdem ersetzt in einer Data Preprocessor-Konfiguration über "Werte von Eigenschaften ersetzen“ die Kanalnamen von CSV-Dateien nicht, wenn diese Dateien ein DataPlugin verwenden, das ein zeilenbasiertes Lesen der Daten unterstützt. 679534 Wenn Sie in der Konfiguration des Data Preprocessor im Dialog "Werte von Eigenschaften ersetzen»Regel bearbeiten" Spalten mit speziellen Steuerzeichen als festes Muster setzen, stürzt der Dialog ab. 679681 Der Befehl ChnGenTime kann keinen konstanten Zeitkanal anlegen. 688527 Der Analysis Server unterstützt die Methode ExportToPowerPoint für Sheets nicht. 692781 Wenn Sie den Befehl DataFileSave mit dem Speicherverfahren "CSV_EXPORT" verwenden, kommt es zu einem Speicherleck.

Verwenden Sie die DIAdem-Hilfe, die Sie über Hilfe»Inhalt in DIAdem öffnen, um Informationen zu DIAdem zu erhalten.

Verwenden Sie Hilfe»Beispiele in DIAdem, um den DIAdem BeispielFinder zu starten. Beispiele für DIAdem befinden sich im Verzeichnis examples unterhalb des Programmverzeichnisses. Sie können Beispiele Ihren Bedürfnissen entsprechend verändern oder Teile davon kopieren und in eigene Dateien einfügen.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, sodass keine (oder nicht alle) Dialogfelder des Installationsprogramms angezeigt werden. Ab August 2012 (für Produkte, die NI Installers Version 3.1 oder höher verwenden) müssen Sie jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte vor oder während einer automatischen Installation von NI-Software durchführen.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Copyright

© 2003—2019 National Instruments Ireland Resources Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen, das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments> .

und . EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mithilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von National Instruments finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines unter ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von Produkten/Technologien von National Instruments finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

375399E-0113