NI-HSDIO Readme

バージョン 15.0

NI-HSDIOをご利用いただきありがとうございます。このファイルには、NI-HSDIOに関する重要な情報が含まれており、次の項目別に記載されています。

新機能

サポートされているハードウェア

システム要件

インストールされるソフトウェア、ドキュメント、サンプル

ドキュメント

製品のセキュリティおよび重要な更新

ドライバのバージョン名の変更

NI-HSDIOのアンインストール/変更

既知の問題

バグの修正

NI製品のインストールを自動化する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.xと使用する

Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003のNIソフトウェアサポート

法的情報

NI-HSDIO 15.0では、LabVIEW 2015(32ビットおよび64ビット)のサポートが追加されました。

NI-HSDIO 14.0では、LabVIEW 2014(32ビットおよび64ビット)のサポートが追加されました。

NI-HSDIO 2.0の新機能

NI PXIe-6555およびNI PXIe-6556の外部キャリブレーションのサポート。

新規の属性(NI PXIe-6555および NI PXIe-6556でのみ使用可能) 属性コミット方法(NIHSDIO_ATTR_ATTRIBUTE_COMMITTAL_STRATEGY) 累積エラービット(NIHSDIO_ATTR_HWC_CUMULATIVE_ERROR_BITS)

ナショナルインスツルメンツのアプリケーション開発環境(ADE)で構築されたNI-HSDIOランタイムカスタムインストーラのサポート。このインストーラには、NI デジタル波形発生器/アナライザを使用するアプリケーションをデプロイするために必要な計測器ドライバのランタイムコンポーネントが含まれています。

メモ:

ランタイムインストーラには、Measurement & Automation Explorer(MAX)を使用した対話的なハードウェアの構成やテストのサポートは含まれません。

ラインタイムインストーラは、NI-HSDIO 1.9.x 以前のバージョンまたはNI-DAQmx 8.9.x 以前のバージョンからのアップグレードをサポートしていません。NI-HSDIOランタイムインストーラをインストールする前にこれらの製品をアンインストールしてください。

NI-HSDIO 1.9の新機能

NI PXIe-6555デバイスのサポート。

複数サンプルパターンマッチングおよび能動負荷機能のサポート(PXIe-6556のみ)。

更新されたセルフキャリブレーション関数 NI PXIe-6556の入力スキュー仕様にに影響する問題を修正するためにセルフキャリブレーション機能を更新。詳細は、 ni.com/jp/info でInfo Codeに「6556SKEW」と入力してください。

でInfo Codeに「6556SKEW」と入力してください。 PMUの高速化とデジタルパターン機能

NI-HSDIO 1.8.3では、LabVIEW 2012(32ビットおよび64ビット)のサポートが追加されました。

NI-HSDIO 1.8.1の新機能

NI PXIe-6556デバイスのサポート。

PPMU強制およびセンス機能のサポート。

サポートされているハードウェア

以下の表は、各オペレーティングシステムでサポートされているハードウェア製品を示します。

ハードウェア製品 Windows 8.1(32ビット)/Windows 8.0(32ビット)/7(32ビット)/Vista(32ビット)/XP1でのサポート Windows 8.1(64ビット)/Windows 8.0(64ビット)/7(64ビット)/Vista(64ビット)でのサポート NI PXI/PCI-6541 √ √ NI PXI/PCI-6542 √ √ NI PXIe-6544 √ √ NI PXIe-6545 √ √ NI PXIe-6547 √ √ NI PXIe-6548 √ √ NI PXI/PCI-6551 √ √ NI PXI/PCI-6552 √ √ NI PXIe-6555 √ √ NI PXIe-6556 √ √ NI PXI/PCI-6561 √ √ NI PXI/PCI-6562 √ √ 1 MXI ExpressおよびMXI-4はWindows 8.1/8/7/Vista/XPでサポートされていますが、MXI-3はWindows XPでのみサポートされています。

メモ: これらのモジュールのデバイス固有の情報は、『NI デジタル波形発生器/アナライザヘルプ』に記載されています。

サポートされているオペレーティングシステム

NI-HSDIO 15.0以降では、次のオペレーティングシステムをサポートします。

Windows 8.1(32ビットまたは64ビット)

Windows 8.0(32ビットまたは64ビット)

Windows 7(32ビットまたは64ビット)

Windows Vista(32ビットまたは64ビット)

Windows XP Service Pack 3(32ビット)

Windows Server 2003 R2(32ビット)

Windows Server 2008 R2(64ビット)

メモ: NI-HSDIO 15.0以降では、Windows Server R2以外のエディションをサポートしません。

ご使用のオペレーティングシステムの最新Service Packをインストールしてご利用ください。

サポートされているReal-Time操作環境

NI-HSDIO 15.0以降では、次のReal-Time操作環境をサポートします。

最小システム要件

プロセッサ―Pentium III/Celeron 600 MHz または同等のプロセッサ

RAM Windows XP: 128 MB Windows 8.1/8.0/7/Vista: 512 MB

Microsoft Internet Explorer 5.5以降

800 x 600、256色の画面解像度

すべての緊急アップデートおよびService Packが適用されているWindows 8.1/8.0/7/Vista/XP SP3

推奨システム

プロセッサ―Pentium 4または同等のプロセッサ

RAM—; Windows XP: 256 MB Windows 8.1/8.0/7/Vista: 1 GB

1024 x 768の画面解像度

すべての緊急アップデートおよびService Packが適用されているWindows 8.1/8.0/7/Vista/XP

メモ: NI LabVIEW、NI LabWindows®/CVI® IまたはMicrosoft Visual Studio®等のADEは、NI-HSDIOをインストールする前にインストールする必要があります。NI-HSDIOのインストール後にインストールしたADEのサポートを追加する場合は、NI-HSDIOのインストールを変更するか、NI-HSDIOインストーラを再度実行します。

NI LabVIEW 2012 SP1(32ビット)、2012 SP1(64ビット)、2013 SP1(32ビット)、2013 SP1(64ビット)、2014 SP1(32ビット)、2014 SP1(64ビット)、2015(32ビット)、2015(64ビット)

LabVIEW Real-Timeモジュール 2012 SP1、2013 SP1、2014 SP1、2015

LabWindows/CVI 9.0.1以降

LabWindows/CVI Real-Timeモジュール 2009以降

Microsoft Visual C++ (MSVC) 6.0以降

RTターゲット上でアプリケーションを実行する場合、128 MB以上のメモリが必要です。

インストールされているソフトウェア

<NIDocDir>は、次のNational Instrumentsファイルフォルダの場所のエイリアスです。 Windows XP: Documents and Settings¥All Users¥Shared Documents¥National Instruments Windows 8.1/8.0/7/Vista: Users¥Public¥Documents¥National Instruments

<IVIROOTDIR32> は、次のNational Instrumentsファイルフォルダの場所のエイリアスです。 Windows 8.1(32ビット)/8.0(32ビット)/7(32ビット)/Vista(32ビット)/XP : Program Files¥IVI Foundation¥IVI¥ Windows 8.1(64ビット)/8.0(64ビット)/7(64ビット)/Vista(64ビット): Program Files (x86)¥IVI Foundation¥IVI¥ メモ $(IVIROOTDIR32)は、ターゲットシステムの環境変数として構成されています。 インストール済みのIVIをアップグレードした場合、ファイルは次の場所にある場合があります。 Windows 8.1(32ビット)/8.0(32ビット)/7(32ビット)/Vista(32ビット)/XP: Program Files¥IVI¥ Windows 8.1(64ビット)/8.0(64ビット)/7(64ビット)/Vista(64ビット): Program Files (x86)¥IVI¥

<IVIROOTDIR64> は、次のNational Instrumentsファイルフォルダの場所のエイリアスです。 Windows 8.1(64ビット)/8.0(64ビット)/7(64ビット)/Vista(64ビット): Program Files¥IVI Foundation¥IVI¥ メモ $(IVIROOTDIR64) は、ターゲットシステムの環境変数として構成されています。



ファイルの場所

項目 Windows 8.1/8.0/7/Vista/XPでのインストール場所 NI-HSDIO <IVIROOTDIR32> ¥Drivers¥niHSDIO NI-HSDIO関数パネル <IVIROOTDIR32> ¥Drivers¥niHSDIO¥niHSDIO.fp NI-HSDIOサンプル <NIDocDir> ¥niHSDIO¥Examples NI-HSDIOヘッダファイル <IVIROOTDIR32> ¥Include NI-HSDIOインポートライブラリファイル(32ビット) <IVIROOTDIR32> ¥Lib NI-HSDIOインポートライブラリファイル(64ビット) <IVIROOTDIR32> ¥Lib_x64 NI-HSDIO DLL(32ビット) <IVIROOTDIR32> ¥Bin

その他のWindows 8(64ビット)/7(64ビット)/Vista(64ビット)のファイルの場所

項目 Windows 8.1(64ビット)/8.0(64ビット)/7(64ビット)/Vista (64ビット)でのインストール場所 NI-HSDIO関数パネル <IVIROOTDIR64> ¥Drivers¥niHSDIO¥niHSDIO.fp NI-HSDIOヘッダファイル <IVIROOTDIR64> ¥Include NI-HSDIOインポートライブラリファイル(64ビット) <IVIROOTDIR64> ¥Lib_x64 NI-HSDIO DLL(64ビット) <IVIROOTDIR64> ¥Bin

製品のドキュメントはスタート→すべてのプログラム→National Instruments→NI-HSDIO→ドキュメントから入手できます。このドキュメントセットには、次のものが含まれています。

ドキュメント 形式 説明 NI デジタル波形発生器/アナライザヘルプ HTML/Windowsヘルプ セッションを開き、構成、信号生成を開始、セッションを閉じるまでの手順を記載しています。また、プログラミングおよび基本概念の情報も記載しています。 NI デジタル波形発生器/アナライザスタートアップガイド(使用デバイス用) 印刷版およびPDF デバイスのソフトウェアのインストールおよびハードウェアの取り付け、MAX構成、信号接続、およびトラブルシューティングについての情報が記載されています。 デバイスの仕様 印刷版およびPDF デバイスの機能および有効な操作条件の仕様を記載しています。 NI-HSDIO Readme HTML(このドキュメント) サポートされているハードウェア、オペレーティングシステム、新機能、修正された問題、および法的注意事項が記載されています。

最新バージョンのドキュメントおよび新しくリリースされたドキュメントについては、ni.com/manualsを参照してください。

.NET APIを使用するには、NIデバイスドライバの他に.NETクラスライブラリまたは.NETラッパーをインストールする必要があります。.NET Frameworkのバージョンとそれらでサポートされているドライバ、およびインストーラファイルのダウンロード場所については、ni.com/jp/infoでInfo codeに「NETAPIdriversupport」と入力すると表示される『National Instruments .NET Driver Support』ドキュメントを参照してください。

メモ これらの仕様書を参照するには、Adobe Acrobat Readerが必要です。アドビシステムズ社のホームページ(www.adobe.com/jp)からAcrobat Readerをダウンロードしてください。

ナショナルインスツルメンツ製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するにはni.com/securityを参照してください。ナショナルインスツルメンツからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

NI-HSDIOのバージョンは、主要なNIアプリケーションソフトウェア製品のバージョンと統一されることになりました。この統一により、ドライバのバージョン名から、ドライバがリリースされた年およびドライバが対応している最新ソフトウェアバージョンが分かるようになりました。ドライバのバージョン名は年を表す2桁の数値で、<製品名><バージョン年>のように表記されます。たとえば、NI-HSDIO 14.0.0はLabVIEW 2014と同時にリリースされたバージョンです。以前の命名規則でリリースされた最後のバージョンはNI-HSDIO 2.0です。新しい命名規則によりリリースされた最初のバージョンはNI-HSDIO 14.0.0です。

NI-HSDIO 15.0をアンインストールするには次の手順を実行します。

Windows XPでの手順

スタート→コントロールパネルを選択してコントロールパネルを開きます。 アプリケーションの追加と削除をダブルクリックします。 National Instrumentsソフトウェアを選択します。 変更と削除をクリックします。 表示されるダイアログボックスでNI-HSDIO 15.0を選択します。 製品をアンインストールするには削除をクリックします。インストール済みのコンポーネントを変更するには変更をクリックします。

Windows 7/Vistaでの手順

スタート→コントロールパネルを選択してコントロールパネルを開きます。 プログラムと機能をダブルクリックします。 National Instrumentsソフトウェアを選択します。 アンインストールと変更ボタンをクリックします。 表示されるダイアログボックスでNI-HSDIO 15.0を選択します。 製品をアンインストールするには削除をクリックします。インストール済みのコンポーネントを変更するには変更をクリックします。

Windows 8.x での手順

スタート画面で任意の場所を右クリックします。 すべてのアプリを選択してコントロールパネルを起動します。 プログラム→プログラムと機能を選択します。 National Instrumentsソフトウェアを選択します。 アンインストールと変更ボタンをクリックします。 表示されるダイアログボックスでNI-HSDIO 15.0を選択します。 製品をアンインストールするには削除をクリックします。インストール済みのコンポーネントを変更するには変更をクリックします。

NI-HSDIOをインストールすると、次のソフトウェアも一緒にインストールされます。NI-HSDIOをシステムから完全に削除するには、次のすべての製品を削除する必要があります。

NI-HSDIOランタイム15.0

NI LabVIEW SignalExpress 2012(オプション)

NI IVI Compliance Package 15.0

NI Measurement & Automation Explorer 15.0

NI-DAQmx 15.0

従来型NI-DAQ 7.4.4(オプション)

NI-VISA 15.0

NI I/O Trace 15.0

NI Spy 2.7.2

注意 上記にリストされたソフトウェアパッケージの中には、他のNIソフトウェアと共有されているものもあります。他のソフトウェアが使用しているソフトウェアを削除しようとすると、ソフトウェアの依存関係を警告するメッセージが表示されます。すべてのソフトウェアをアンインストールする、または共有されているソフトウェアを残すことを選択できます。共有ソフトウェアをアンインストールすることを選択した場合、他のNIソフトウェアが正しく機能しなくなる可能性があります。

メモ 手動でファイルを削除してアンインストールしないでください。

旧式のプロパティおよび属性

「ハードウェア比較モード」プロパティと「NIHSDIO_ATTR_HWC_HARDWARE_COMPARE_MODE」属性が旧式になりました。これらは、それぞれ「サポートされるデータ状態」プロパティおよび「NIHSDIO_ATTR_SUPPORTED_DATA_STATES」属性と置換されました。

既知の問題

ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。NI-HSDIO 15.0の既知の問題の最新リストについては、ni.com/jp/infoで「exhcjt」と入力すると表示される「NI-HSDIO 15.0 Known Issues」を参照してください。

バグの修正

NI-HSDIO 2.0からNI-HSDIO 15.0への変更点は、次のとおりです。この表は、NI-HSDIOの現行バージョンで修正された問題をすべて網羅しているわけではありません。 ID Fixed Issue 333216 Fixed an issue in which intermittent failures were occurring when using Hardware Compare on the NI 6551 or NI 6552 at frequencies between 48 Hz and 65 Hz. 373229 Fixed an issue in which calling self-calibration on an NI PXIe-6555 or NI PXIe-6556 when using LabVIEW Real Time caused Property Node errors. 394554 Fixed an issue in which PFI lines 24 through 31 were not defined in nihsdio.h.

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。ただし、2012年8月リリース(NIインストーラのバージョン3.1以降を使用した製品)以降は、NIソフトウェアのサイレントインストール時またはその前に追加ステップを実行する必要がある場合があります。

インストールしようとしているNI製品にMicrosoft .NET 4.0が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行されるため、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.0をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4CJDP38M(単一インストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

NI Developer Suiteなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4GGGDQH0(パッケージインストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、技術サポートデータベース4CJDR18M(使用しているナショナルインスツルメンツのインストーラタイプとバージョンの確認方法)を参照してください。

ナショナルインスツルメンツのソフトウェアをMicrosoft Windows 8.xにインストールすると、NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer(NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。

NI 起動ツールを使用する

NI 起動ツールは、インストールされているNI製品の検索および起動に使用します。前バージョンのMicrosoft Windowsにあるスタートメニューと似た方法でNI製品の検索が可能です。NI 起動ツールを使用するには、アプリ画面にあるNI 起動ツールタイルをクリックします。NI起動ツールがデスクトップを開き、NI製品の一覧を含むメニューが表示されます。起動するNI製品をクリックします。

メモ NI MAXは、Microsoft Windows 8.xにインストールした場合、デスクトップのショートカットに表示されません。NI MAXはアプリ画面またはNI 起動ツールから開くことができます。

頻繁に使用するアプリケーションをピン留めする

MAXなど特に頻繁に使用するNIアプリケーションは、スタート画面またはデスクトップのタスクバーにピン留めしておくと便利です。

現在のアプリケーション アイコンの場所 ピン留めするための操作 Windows 8.xデスクトップ デスクトップタスクバー アプリケーションを右クリックしてタスクバーにピン留めするを選択 Windows 8.xデスクトップ スタート画面 アプリケーションを右クリックしてスタートにピン留めを選択 Windows 8.xスタート画面 デスクトップタスクバー アプリケーションを右クリックして画面の下にあるメニューバーからタスクバーにピン留めするを選択

すべてのプログラムを検索する

スタート画面からドキュメントファイルなどの特定なアプリケーションまたはそれに関連するファイルを検索したい場合、アプリ画面からすべてのインストール済みファイルにアクセスできます。アプリ画面を開くには、スタート画面の何もない場所を右クリックしてすべてのアプリ(Windows 8.0)を選択するか、画面の左下にある下矢印(Windows 8.1)をクリックします。

NIによるWindows 8.xのサポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

2016年のNI-DMMでのMicrosoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003のサポート終了について

National Instruments NI-DMMのMicrosoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003サポートは、2016年7月1日に終了します。2016年7月1日以降に出荷されるNI-DMMのバージョンは、Windows Vista、Windows XP、またはWindows Server 2003にインストールしたり、その上で実行させることはできません。NIアプリケーションソフトウェアの製品ライフサイクルの詳細については、ni.com/jp/infoで次のInfo Codeを入力してください。

製品 Info Code NI LabVIEW lifecyclejp NI LabWindows™/CVI™ cvi_lifecycle_jp NI Measurement Studio mstudiolifecyclejp NI TestStand tslcpjp NI DIAdem ddlcpjp NI SignalExpress selcpjp NI VeriStand nivslifecyclejp

法的情報

著作権

© 2003-2015 National Instruments Corporation. All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

National Instrumentsは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約(EULA)及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

National Instrumentsの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

National Instrumentsの製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報(ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patentsからアクセスできるNational Instruments Patent Noticeのうち、該当するリソースから参照してください。

375376A-0112