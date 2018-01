NI-SWITCH 17.5 Readme

2018年1月

このファイルには、インストール手順、新機能、修正された主なバグのリスト、および既知の問題など、NI-SWITCHに関する重要な情報が記載されています。

LabVIEW NXGをご使用の場合は、LabVIEW NXGのサポートおよび注意事項を参照してください。

NI-SWITCHは、NIスイッチを制御および構成するためのNI計測器ドライバです。NI-SWITCHは、IVI (Interchangeable Virtual Instrument) に準拠した計測器ドライバで、スイッチモジュールの機能を実行する操作とプロパティのセットを提供します。また、NI-DMMには、対話型のソフトフロントパネルとサンプルが含まれています。

NI-SWITCH 17.5のシステム要件は、次のとおりです。

プロセッサ—1 GHz以上の32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサ

RAM—1 GB RAM(32ビット)または2 GB RAM(64ビット)

1,024 x 768の画面解像度

すべての緊急アップデートおよびService Packが適用されているWindows 10/8.1/7

その他のシステム要件とLabVIEWでサポートされているオペレーティングシステムについては、『LabVIEW Readme』を参照してください。

NI-SWITCH 17.5は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (32ビットおよび64ビット)

/7 SP1 (32ビットおよび64ビット) Windows Server 2012 R2 1 (64ビット)

(64ビット) Windows Server 2008 R2 SP12(64ビット)

メモ NI-SWITCH 17.0以降は、R2エディション以外のWindows Serverをサポートしません。

メモ NIによるWindows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、およびサービスパックなしのWindows 7のサポートは2016年で終了しました。NI-SWITCH 17.5をサポートされていないOSにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。サポートされていないOSに、NI-SWITCH 17.5が使用されているアプリケーションをデプロイまたは配布することはできません。また、NI-SWITCH 17.5がインストールされているコンピュータで作成されたインストーラは、サポートされていないOS上で実行されている、いかなるバージョンのLabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™、またはMeasurement Studioとも一緒に使用することはできません。

2016年に変更されたOSサポートの詳細については、技術サポートデータベース79UC78LS(Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)を参照してください。

メモ Windows 32ビットオペレーティングシステムのサポートでは、物理アドレス拡張(PAE)を無効にする必要がある場合があります。これによりシステムが受ける影響および必要な対策については、ni.com/jp/infoでInfo Codeに「PAESupportjp」と入力してください。

1 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2でこれらをサポートするには、Microsoft更新が必要です。これらの更新のインストール方法については、Microsoft KB2919442およびKB2919355を参照してください。

2 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1、およびWindows Server 2008 R2 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoft更新が必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、Microsoft KB3033929を参照してください。

NI-SWITCH 17.5では、次のバージョンのアプリケーションソフトウェア (サービスパックを含む) がサポートされています。NIアプリケーションソフトウェアを使用していない場合は、「Microsoft Visual Studioのサポート」を参照してください。

アプリケーションソフトウェア NI-SWITCHでサポートされているバージョン LabVIEW 2014、2015、2016、2017 LabVIEW Real‐Timeモジュール 2014、2015、2016、2017 LabVIEW NXG 2.0 LabWindows™/CVI™ 2013以降 LabWindows™/CVI™ Real-Timeモジュール 2013以降

Microsoft Visual Studioのサポート

NI-SWITCH .NETクラスライブラリを使用している場合、.NET Framework 4.0(最低限)が必要です。NI-SWITCH .NETクラスライブラリは、.NET Framework 4.0または.NET Framework 4.5をターゲットにできる任意のVisual StudioバージョンのVisual C#またはVisual Basic .NETプログラミング言語で使用できます。

.NET APIを使用するには、NIデバイスドライバの他に.NETクラスライブラリまたは.NETラッパーをインストールする必要があります。.NET Frameworkのバージョンとそれらでサポートされているドライバ、およびインストーラファイルのダウンロード場所については、ni.com/jp/infoでInfo codeに「NETAPIdriversupport」と入力すると表示される『National Instruments .NET Driver Support』ドキュメントを参照してください。

NI-SWITCH - LabVIEW用をインストールする

NI-SWITCHを含むすべてのLabVIEW製品は、LabVIEWプラットフォームメディアを使用してインストールできます。

LabVIEWプラットフォームメディアを追加注文するには、NIのウェブサイトをご参照ください。

メモ

Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題の詳細および解決法については、 ni.com/jp/info でInfo Codeに「exjq43」と入力してください。

でInfo Codeに「exjq43」と入力してください。 この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、同梱されているインストールメディアからこの製品をインストールできます。

注意 上記にリストされたソフトウェアパッケージのいくつかは他のNIソフトウェアで共有されています。他のソフトウェアが使用しているソフトウェアを削除しようとすると、ソフトウェアの依存関係を警告するメッセージが表示されます。すべてのソフトウェアをアンインストールする、または共有されているソフトウェアを残すことを選択できます。共有ソフトウェアをアンインストールすることを選択した場合、他のNIソフトウェアが正しく機能しなくなる可能性があります。

メモ 手動でファイルを削除してアンインストールしようとしないでください。

NI-SWITCH - LabVIEW NXG用をインストールする

LabVIEW NXGのインストールは、NI パッケージマネージャを使用して行います。NI パッケージマネージャをダウンロードするには、ni.com/jp/infoで、Info Codeに「NIPMDownload」と入力します。NIソフトウェアのインストール、削除、アップグレードについての詳細については、『NI パッケージマネージャ マニュアル』を参照してください。

IVI Compliance Packageは、NI-SWITCHと一緒にインストールされなくなりました。NI-SWITCHでは、IVI構成とランタイムはサポートされますが、以下の機能はサポートされなくなりました。

IVI間で移植交換可能なアプリケーションを開発するためのLabVIEWおよびCVI IVIクラスドライバAPI

IVIクラスシミュレーションドライバ

IVI-COMアダプタ

上記の機能を使用するためには、ni.com/downloadsまたはNIデバイスドライバ 2017 DVDからIVI Compliance Packageを別途インストールする必要があります。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

NI-SWITCH 17.5では、LabVIEW NXG 2.0のサポートが追加されました。

NI-SWITCH 17.5でサポートされているハードウェアモデルは、次のとおりです。

スイッチブロック用マトリックスモジュール

SWB-2810

SWB-2811

SWB-2812

SWB-2813

SWB-2814

SWB-2815

SWB-2816

SWB-2817

SWB-2833

SWB-2834

SWB-2865A

スイッチブロック用PXIキャリアモジュール

PXI-2800

PXIマトリクススイッチモジュール

PXI/PXIe-2529

PXI-2530

PXI-2530B

PXI/PXIe-2531

PXI/PXIe-2532

PXI/PXIe-2532B

PXI-2533

PXI-2534

PXI-2535

PXI-2536

PXIe-2737

PXIe-2738

PXIe-2739

PXIマルチプレクサスイッチモジュール

PXI-2501

PXI-2503

PXIe-2524

PXIe-2525

PXIe-2526

PXI/PXIe-2527

PXI/PXIe-2575

PXI-2576

PXI-2584

PXI-2585

PXIe-2746

PXIe-2747

PXIe-2748

PXIプログラム可能抵抗モジュール

PXI-2720

PXI-2722

PXIe-2725

PXIe-2727

PXIリレードライバモジュール

PXI-2567

PXIリレーモジュール

PXI-2520

PXI-2521

PXI-2522

PXI-2523

PXI-2564

PXI-2565

PXI-2566

PXI-2568

PXI/PXIe-2569

PXI-2570

PXI-2571

PXI-2586

PXI RFマトリクススイッチモジュール

PXI/PXIe-2540

PXI/PXIe-2541

PXI RFマルチプレクサスイッチモジュール

PXI/PXIe-2543

PXI/PXIe-2544

PXI-2545

PXI-2546

PXI-2547

PXI-2554

PXI-2555

PXI-2556

PXI-2557

PXI-2590

PXI-2591

PXI/PXIe-2593

PXI-2594

PXI-2595

PXI-2596

PXI-2597

PXI-2796

PXI-2797

PXI RFリレーモジュール

PXI/PXIe-2542

PXI-2548

PXI-2549

PXI-2558

PXI-2559

PXI-2599

PXI-2799

PXI信号挿入スイッチモジュール

PXI-2510

PXI/PXIe-2512

PXI/PXIe-2514

PXI/PXIe-2515

PXI転送スイッチモジュール

PXI-2598

PXI-2798

PXIe-2790

SCXI用汎用スイッチモジュール

SCXI-1160

SCXI-1161

SCXI-1166

SCXI-1169

SCXI用マトリクス/マルチプレクサスイッチモジュール

SCXI-1127

SCXI-1128

SCXI-1129

SCXI-1130

SCXI-1175

SCXI-1191

SCXI用リレースイッチモジュール

SCXI-1163R

SCXI-1167

SCXI-1192

SCXI用RFマルチプレクサスイッチモジュール

SCXI-1190

SCXI-1193

SCXI-1194

SCXI-1195

ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。NI-SWITCH 17.5の既知の問題の最新リストは、ni.com/jp/infoで「exqtsr」と入力して「NI-SWITCH Known Issues」を参照してください。

以下は、NI-SWITCH 15.1.0からNI-SWITCH 15.1.1での変更点です。

ID 修正された問題 530716 Fixed issue that caused MAX with NI Switch Executive to hang when users configured RouteGroups with more connections than are normally allowed by the relay drive limit.

NI-SWITCHについては、『NI デジタルマルチメータヘルプ』を参照してください。『NI スイッチヘルプ』には、スタート→すべてのプログラム→National Instruments→NI-SWITCH→NI-SWITCHドキュメントからアクセスできます。

また、スタート→すべてのプログラム→National Instruments→NI-SWITCH→サンプルからも、インストールされているLabVIEWおよびNI-SWITCHサンプルにアクセスできます。

LabVIEWからヘルプ→サンプルを検索を選択して、NI サンプルファインダを起動します。NI-SWITCH用のLabVIEWサンプルは、LabVIEW XXXX\examples\instr

iSWITCHディレクトリに保存されています。サンプルVIをアプリケーションに合わせて変更したり、自分が作成したVIにサンプルVIをコピーして貼り付けて使用することができます。

NIサンプルファインダで、インストールされているすべてのLabVIEWサンプルVIおよびその説明を表示するには、2つの方法があります。

サンプルをタスク別に参照するには、 参照 タブをクリックし、 ハードウェア入力と出力→モジュール式計測器→NI-SWITCH を選択します。サンプルをディレクトリ構造で参照するには、 instr»niSwitch を選択します。

タブをクリックし、 を選択します。サンプルをディレクトリ構造で参照するには、 を選択します。 インストールされているすべてのサンプルをキーワードで検索するには、検索タブをクリックします。たとえば、「SWITCH」で検索すると、スイッチに関するすべてのサンプルが表示されます。

以下のセクションでは、NI-SWITCH 17.5をLabVIEW NXGで使用する場合の注意事項について説明します。

LabVIEW NXGのオペレーティングシステムおよびシステム要件

LabVIEW NXGのソフトウェアサポートは、以下の点で異なります。

LabVIEW NXGのハードウェアサポート

NI-SWITCH 17.5 - LabVIEW NXG用でサポートされているハードウェアモデルは、次のとおりです。

LabVIEW NXGヘルプ

<Ctrl-H>を押してマウスカーソルをオブジェクトの上に置くと、LabVIEWのコンテキストヘルプが表示されます。

LabVIEWウィンドウの右上隅にある検索バーを使用して項目を検索します。検索結果のコンテキストヘルプを参照することもできます。

その他のドキュメントは、ni.com/manualsで参照できます。

LabVIEW NXGサンプル

LabVIEWを起動して学習タブをクリックします。

LabVIEWのレッスンはレッスンタブにあり、LabVIEWのサンプルはサンプルタブにあります。レッスンとサンプルの手順に従ってください。

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。

インストールしようとしているNI製品にMicrosoft .NET 4.0が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行されるため、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.0をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4CJDP38M(単一インストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

NI Developer Suiteなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4GGGDQH0(パッケージインストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、技術サポートデータベース4CJDR18M(使用しているナショナルインスツルメンツのインストーラタイプとバージョンの確認方法)を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer(NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。Windows 8.1におけるNIのサポートについては、ni.com/windows8/ja/を参照してください。

