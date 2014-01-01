NI批处理安装包生成器19.0自述文件

2019年2月

本文件介绍关于NI批处理安装包生成器的重要信息，包括系统要求、产品安全及关键更新、自动安装NI产品的说明、NI批处理安装包生成器19.0新增功能和改动，以及已知问题。

系统要求

产品安全和关键更新

新增功能和改动

驱动程序版本名称变化

已知问题

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

法律信息

NI批处理安装包生成器系统要求如下：

Windows 10（32位和64位）

Windows 8.1 1 （32位和64位）

（32位和64位） Windows 7 SP1 2 （32位和64位）

（32位和64位） 至少200 GB磁盘空间

2 GB RAM

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

NI批处理安装包生成器需管理员权限。

NI设备驱动程序版本现在和NI应用程序软件产品的主要版本保持一致。这样做可以明确让用户知道驱动程序的发布年份，以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份（两位数）开头：<产品名称><版本年份>。例如，NI-DAQmx 14.0.0是与LabVIEW 2014同时发布的版本。

用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于NI批处理安装包生成器已知问题记录的最新列表，请访问NI网站。

可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。从2012年8月发行的版本（NI Installers 3.1或更高版本）开始，实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0，则在启动NI软件安装之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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