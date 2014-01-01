NI批处理安装包生成器自述文件

2015年5月

自述文件包含有关NI批处理安装包生成器的重要信息，包括系统要求和已知问题。

系统要求

产品安全和关键更新

已知问题

自动安装NI产品的方法

在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法

Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持

法律信息

NI批处理安装包生成器系统要求如下：

Windows 8.1（32位或64位）

Windows 8.0（32位或64位）

Windows 7（32位或64位）

Windows Vista（32位或64位）

Windows XP（32位）

Windows Server 2008 R2（64位）

Windows Server 2003 RX （32位）

至少200 GB磁盘空间

2 GB RAM

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。关于NI发布的关键更新，请访问ni.com/critical-updates。

您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于NI批处理安装包生成器已知问题记录的最新列表，请访问NI网站。

大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本（NI Installers 3.1或更高版本）开始，实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0，则在启动NI软件安装之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向各个NI应用程序（比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器）的快捷方式。

NI启动器用法

“NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。其功能类似于Microsoft Windows早期版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”，可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单，其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。

注：在Microsoft Windows 8.x中，桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。

固定常用应用程序至桌面

为方便使用，可根据需要将常用的NI应用程序（例如，MAX）固定到“开始”屏幕或桌面任务栏：

当前应用程序环境 图标位置 固定应用 Windows 8.x桌面 桌面任务栏 右键单击应用程序并选择固定到任务栏 Windows 8.x桌面 开始屏幕 右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕 Windows 8.x开始屏幕 桌面任务栏 右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择固定到任务栏

查找所有程序

如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件（例如，文档），可通过“应用”视图查看所有已安装的文件。要打开“应用”视图，可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。

关于NI对Windows 8.x平台的支持信息，请访问ni.com/windows8。

2016年起NI将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003

2016年7月1日起，多数NI产品将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的大部分产品将无法在Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 NI LabVIEW lifecycle NI LabWindows™/CVI™ cvi_lifecycle NI Measurement Studio mstudiolifecycle NI TestStand tslcp NI DIAdem ddlcp NI SignalExpress selcp NI VeriStand nivslifecycle

版权

© 2014 – 2015 National Instruments. 版权所有

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位，则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

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商标

关于National Instruments 商标信息，见NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks )。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

375042B–0118