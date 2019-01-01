NI CompactRIO设备驱动程序自述文件

2019年6月

本文档包含NI CompactRIO设备驱动程序2019年6月版的下列重要信息：

安装NI CompactRIO设备驱动程序2019年6月版

操作系统支持

产品安全及关键更新

NI CompactRIO设备驱动程序2019年6月版的新增功能

支持的硬件和软件

升级软件时保留设备别名

问题修正

已知问题

打开帮助文件

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

NI CompactRIO设备驱动程序在2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统

法律信息

注：除LabVIEW、LabVIEW Real-Time模块和LabVIEW FPGA模块的安装需求之外，设备需求还需要额外的2 GB RAM。

按照下列步骤安装NI CompactRIO设备驱动程序2019年6月版，与LabVIEW配合使用。关于特定硬件支持的软件版本，请参考支持的硬件和软件。

安装下列支持的LabVIEW版本之一： LabVIEW 2019

LabVIEW 2018 SP1

LabVIEW 2017 SP1

LabVIEW 2016 安装LabVIEW Real-Time模块。 安装LabVIEW FPGA模块。 安装 NI CompactRIO设备驱动程序2019年6月版 。

NI CompactRIO设备驱动程序支持下列操作系统：

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Embedded Standard 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装更新的详细信息，请参阅Microsoft文章2014 年 3 月 Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 的服务堆栈更新和Windows RT 8.1、Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 更新：2014 年 4 月。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft安全公告3033929。

注：关于未来操作系统支持的信息，见NI CompactRIO设备驱动程序将于2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2及所有32位Windows操作系统。

注： 2016年起，NI CompactRIO设备驱动不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7（无service pack）。NI CompactRIO设备驱动2019年6月版无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序中使用了NI CompactRIO设备驱动2019年6月版，无法将应用程序部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装NI CompactRIO设备驱动2019年6月版之后，使用任何版本LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

有关2016支持操作系统变化的更多信息，见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。

注：要支持Windows 32位操作系统，可能需要禁止PAE（物理地址扩展）。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

新增了LabVIEW 2019对下列C系列模块的支持：

NI 9252



NI 9253

新增了LabVIEW 2019对下列单板RIO控制器的支持：

sbRIO-9608



sbRIO-9628



sbRIO-9638

关于NI CompactRIO的各个版本支持的硬件和LabVIEW软件版本的完整列表信息，请查阅ni.com的CompactRIO、CompactDAQ、单板RIO、R系列和EtherCAT设备的软件支持文档。

更多NI CompactRIO产品支持和信息，见ni.com/compactrio。

升级软件前请确保已备份本地RIO设备的别名，或在升级期间保持设备与系统的连接。未与连接至系统的设备关联的本地别名将在升级期间清除。

关于本次发行的程序漏洞修补列表，请查看ni.com上的NI-RIO Device Drivers Known Issues and Bug Fixes中的列表。

关于本次发行的已知问题列表，请查看ni.com上的NI-RIO Device Drivers Known Issues and Bug Fixes中的列表。

在LabVIEW帮助中，单击目录选项卡并选择NI CompactRIO设备驱动程序可访问NI CompactRIO设备的软件帮助。

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

NI CompactRIO设备驱动将从2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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375022L-0118