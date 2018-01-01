NI VirtualBench 18.0自述文件

2018年12月
本文件包含VirtualBench 18.0的重要信息，包括用于应用程序和驱动软件的系统要求和设备支持。VirtualBench 18.0新增了对LabVIEW 2018的支持。
Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003的NI软件支持
VirtualBench支持下列操作系统：
1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。
下表为VirtualBench支持的NI应用程序软件版本（包含service pack）。
|NI应用软件
|VirtualBench支持的版本
|LabVIEW
|2015, 2016, 2017, 2018
下表为当前VirtualBench版本支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。
|编程语言
|VirtualBench支持的Visual Studio版本
|ANSI C
|2003、2005、2008、2010、2012和2015
从本次发布开始，VirtualBench不再支持Microsoft Windows 7 RTM（无service pack）、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。VirtualBench 16.0及后续版本无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了VirtualBench 16.0，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装VirtualBench 16.0后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。
关于2016操作系统支持的改动，见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。
访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。
该版本VirtualBench增加了对LabVIEW 2018的支持。
注 关于Windows和iOS版本具体功能的信息，请参考VirtualBench Features for Windows Application and iPad App。关于每次固件更新改动的内容，请参考VirtualBench固件版本说明。
VirtualBench版本现与NI主要应用软件产品的版本保持一致。这样可以让用户明确知道驱动程序的发布年份，以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份（两位数）开头：<产品名称><基于年份的版本>。例如，VirtualBench 15.0是与LabVIEW 2015同时发布的版本。最后一个采取旧的命名方式的版本是VirtualBench 1.2。第一个采取新的命名方式的版本是VirtualBench 15.0。
VirtualBench支持下列设备：
大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本（NI Installers 3.1或更高版本）开始，实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0，则在启动NI软件安装之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况，可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。
关于自动安装NI产品的详细信息见下列知识库文章：
Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。
在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。
版权
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最终用户许可协议和第三方法律声明
安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：
商标
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专利权
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374955J-0118