NI VirtualBench 18.0自述文件

2018年12月

本文件包含VirtualBench 18.0的重要信息，包括用于应用程序和驱动软件的系统要求和设备支持。VirtualBench 18.0新增了对LabVIEW 2018的支持。

操作系统支持

应用软件支持

Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003的NI软件支持

产品安全及关键更新

新增功能

驱动程序版本名称变化

VirtualBench支持的设备

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

法律信息

操作系统支持

VirtualBench支持下列操作系统：

  • Windows 10/8.11/7 SP12
  • Windows Server 2012 R21
  • Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442KB2919355

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929

应用软件支持

下表为VirtualBench支持的NI应用程序软件版本（包含service pack）。

NI应用软件 VirtualBench支持的版本
LabVIEW 2015, 2016, 2017, 2018

Microsoft Visual Studio支持

下表为当前VirtualBench版本支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。

编程语言 VirtualBench支持的Visual Studio版本
ANSI C 2003、2005、2008、2010、2012和2015

VirtualBench 16.0不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。

从本次发布开始，VirtualBench不再支持Microsoft Windows 7 RTM（无service pack）、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。VirtualBench 16.0及后续版本无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了VirtualBench 16.0，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装VirtualBench 16.0后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

关于2016操作系统支持的改动，见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)

产品安全及关键更新

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

新增功能

该版本VirtualBench增加了对LabVIEW 2018的支持。

  关于Windows和iOS版本具体功能的信息，请参考VirtualBench Features for Windows Application and iPad App。关于每次固件更新改动的内容，请参考VirtualBench固件版本说明

驱动程序版本名称变化

VirtualBench版本现与NI主要应用软件产品的版本保持一致。这样可以让用户明确知道驱动程序的发布年份，以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份（两位数）开头：<产品名称><基于年份的版本>。例如，VirtualBench 15.0是与LabVIEW 2015同时发布的版本。最后一个采取旧的命名方式的版本是VirtualBench 1.2。第一个采取新的命名方式的版本是VirtualBench 15.0。

VirtualBench支持的设备

VirtualBench支持下列设备：

  • NI VB-8012
  • NI VB-8034
  • NI VB-8054

自动安装NI产品

大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本（NI Installers 3.1或更高版本）开始，实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0，则在启动NI软件安装之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况，可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息见下列知识库文章：

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8

法律信息

版权

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根据版权法，未经National Instruments公司事先书面同意，本发行物不得以任何形式（包括电子或机械形式）进行全部或部分复制或传播，包括影印、录制、翻译，或储存于任何信息检索系统中。

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

  • 法律声明位于<National Instruments>\_Legal Information<National Instruments>目录下。
  • EULA位于<National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license目录下。
  • 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅<National Instruments>\_Legal Information.txt

商标

关于NI商标信息，请访问ni.com/trademarksNI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice

374955J-0118