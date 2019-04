Readme VirtualBench 18.0

Décembre 2018

Ce fichier contient des informations importantes relatives à VirtualBench 18.0, notamment les spécifications système et les périphériques supportés pour l'application et le driver. VirtualBench 18.0 ajoute le support de LabVIEW 2018.

Systèmes d'exploitation supportés

Logiciels d'application supportés

Support des logiciels NI pour Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows Server 2003

Sécurité des produits et mises à jour critiques

Nouvelles fonctionnalités

Changement de nom de version des drivers

Périphériques supportés par VirtualBench

Automatisation de l'installation de produits NI

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1

Informations juridiques

VirtualBench supporte les systèmes d'exploitation suivants :

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 Les logiciels NI installent le runtime VC2015 et .NET 4.6.2. Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 requièrent des mises à jours Microsoft pour pouvoir supporter ces éléments. Reportez-vous aux articles KB2919442 et KB2919355 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer ces mises à jour.

2 Les logiciels NI sont signés avec un certificat SHA-256. Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1 requièrent des mises à jour Microsoft pour supporter SHA-256. Reportez-vous à l'article KB3033929 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer cette mise à jour de sécurité.

Le tableau suivant répertorie les versions des logiciels d'application NI, y compris les service packs, supportées par VirtualBench.

Logiciel d'application NI Versions supportées par VirtualBench LabVIEW 2015, 2016, 2017, 2018

Support de Microsoft Visual Studio

Le tableau suivant répertorie les langages de programmation et les versions de Microsoft Visual Studio supportés par cette version de VirtualBench.

Langage de programmation Versions de Visual Studio supportées par VirtualBench ANSI C 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 et 2015

VirtualBench 16.0 ne supporte plus Microsoft Windows 7 RTM, Windows Vista, Windows XP ni Windows Server 2003

Depuis cette version, VirtualBench ne supporte plus Microsoft Windows 7 RTM (sans service pack), Windows Vista, Windows XP ni Windows Server 2003. VirtualBench 16.0 et versions ultérieures ne pourront être ni installés ni exécutés sur un système d'exploitation non supporté. Vous ne pourrez ni déployer ni distribuer les applications qui utilisent VirtualBench 16.0 sur un système d'exploitation non supporté. De plus, après avoir installé VirtualBench 16.0, vous ne pourrez pas utiliser les installeurs construits sur cet ordinateur avec une version de LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ ou Measurement Studio sur un système d'exploitation non supporté.

Pour en savoir plus sur les changements apportés à notre support des systèmes d'exploitation en 2016, consultez l'article 79UC78LS de la Base de connaissances, Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?.

Allez sur ni.com/security pour consulter et demander à recevoir les notifications de sécurité concernant les produits NI. Reportez-vous à la page ni.com/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.

Cette version de VirtualBench ajoute le support de LabVIEW 2018.

Remarque Pour en savoir plus sur les fonctionnalités sous Windows vs iOS, reportez-vous à la page Fonctionnalités de l'application VirtualBench pour Windows et iPad. Pour en savoir plus sur ce qui a changé avec chaque mise à jour du firmware, reportez-vous aux Notes d'informations VirtualBench.

Les versions de VirtualBench sont désormais alignées sur celles des principaux logiciels d'application NI. Cet alignement vous indique l'année de publication du driver et la version la plus récente du logiciel avec laquelle il doit fonctionner. Maintenant, les versions des drivers commencent par un indicateur d'année à deux chiffres : <Nom du produit><Version basée sur l'année>. Par exemple, VirtualBench 15.0 est la version publiée avec LabVIEW 2015. La dernière version publiée avec l'ancienne numérotation est VirtualBench 1.2. La première version publiée avec la nouvelle numérotation est VirtualBench 15.0.

Périphériques supportés par VirtualBench

Les périphériques suivants sont supportés par VirtualBench :

NI VB-8012

NI VB-8034

NI VB-8054

Vous pouvez automatiser l'installation de la plupart des produits NI en utilisant des arguments de ligne de commande pour supprimer certaines (voire toutes) des boîtes de dialogue et des fenêtres de l'interface utilisateur de l'installeur.

Si le produit NI que vous installez utilise Microsoft .NET 4.0, il se peut que l'installeur .NET s'exécute avant l'installation des logiciels NI et qu'un redémarrage soit nécessaire avant l'installation des logiciels NI. Pour éviter le redémarrage requis par .NET, installez .NET 4.0 avant d'installer des logiciels NI.

Pour en savoir plus sur l'automatisation de l'installation de produits NI, reportez-vous aux articles suivants de la Base de connaissances :

Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.

Lorsque vous installez des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1, vous remarquerez quelques vignettes supplémentaires sur l'écran Applications, y compris des raccourcis vers les logiciels d'applications NI tels que NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) et le Lanceur d'applications NI. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 8.1, allez sur ni.com/windows8.

