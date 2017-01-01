VirtualBench 17.0自述文件

2017年5月

本文件包含VirtualBench 17.0的重要信息，包括用于应用程序和驱动软件的系统要求和设备支持。VirtualBench 17.0新增了对LabVIEW 2017的支持。

操作系统支持

应用软件支持

Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003的NI软件支持

产品安全及关键更新

新增功能

驱动程序版本名称变化

VirtualBench支持的设备

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

法律信息

VirtualBench支持下列操作系统：

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

下表为VirtualBench支持的NI应用程序软件版本（包含service pack）。

NI应用软件 VirtualBench支持的版本 LabVIEW 2014、2015、2016、2017

Microsoft Visual Studio支持

下表为当前VirtualBench版本支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。

编程语言 VirtualBench支持的Visual Studio版本 ANSI C 2003、2005、2008、2010、2012和2015

VirtualBench 16.0不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003

自本版本起，VirtualBench不再支持Microsoft Windows 7 RTM（无service pack）、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。VirtualBench 16.0及后续版本无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了VirtualBench 16.0，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装VirtualBench 16.0后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

关于2016操作系统支持的改动，见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。

访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

本版本的VirtualBench新增了对LabVIEW 2017的支持。

注：关于Windows和iOS版本具体功能的信息，请参考VirtualBench Features for Windows Application and iPad App。关于每次固件更新改动的内容，请参考VirtualBench固件版本说明。

VirtualBench版本现与NI主要应用软件产品的版本保持一致。这样可以让用户明确知道驱动程序的发布年份，以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份（两位数）开头：<产品名称><基于年份的版本>。例如，VirtualBench 15.0是与LabVIEW 2015同时发布的版本。最后一个采取旧的命名方式的版本是VirtualBench 1.2。第一个采取新的命名方式的版本是VirtualBench 15.0。

VirtualBench支持的设备

VirtualBench支持下列设备：

NI VB-8012

NI VB-8034

NI VB-8054

大多数NI产品都可通过命令行自动安装，通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本（NI Installers 3.1或更高版本）开始，实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0，则在启动NI软件安装之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况，可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息见下列知识库文章：

Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

商标

关于NI商标信息，请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

374955H-0118