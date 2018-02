Readme zu NI-XNET 17.0.1

Mai 2017

Diese Datei enthält wichtige Informationen zu NI-XNET, u. a. zur Installation, zu neuen Funktionen sowie zu Fehlerkorrekturen und bekannten Problemen.

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Entwicklungsumgebungen

Installationshinweise

Produktsicherheit und kritische Updates

Änderungen und neue Funktionen

Unterstützte Hardware

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Weitere Neuerungen bei der Programmierung

Öffnen der Hilfe

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Rechtliche Hinweise

NI-XNET arbeitet mit folgenden Betriebssystemen:

Windows 10

Windows 8.1 1

Windows 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

Hinweis Unterstützung für Windows (32 Bit) erfordert ggf. die Deaktivierung der Erweiterung der physischen Adressierung (PAE). Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Website www.ni.com/info nach Eingabe des Infocodes PAESupport.

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

NI-XNET kann nicht auf Windows Server 2003/NT/Vista/XP/Me/2000/98/95 installiert werden, und es wird nur die Windows-Server-Edition R2 unterstützt.

NI-XNET kann unter Windows 7 nicht mit einem Gastkonto installiert werden. Sie müssen sich zur Verwendung von NI-XNET auf diesen Betriebssystemen entweder als Administrator oder mit einem Benutzerkonto anmelden.

Die aktuelle NI-XNET-Version arbeitet mit folgenden Entwicklungsumgebungen:

LabVIEW 2014, 2015, 2016 und 2017

LabVIEW Real-Time (RT) 2014, 2015, 2016 und 2017

LabWindows/CVI 2012 und neuer

Microsoft Visual C/C++ 6.0

Zur Installation von NI-XNET müssen Sie als Administrator bzw. Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein. Die Administratorrechte sind erforderlich, da bei der Installation die Registry Ihres Systems geändert wird. Gehen Sie zur Installation von NI-XNET wie folgt vor:

Legen Sie die NI-XNET-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Laufwerk Daten-CDs automatisch startet, beginnt nun die Installation. Wenn die Installation nicht automatisch beginnt, suchen Sie den Datenträger im Windows-Explorer und starten Sie die Datei autorun.exe . Der Installationsassistent führt Sie durch die Installation. Über die Schaltfläche Zurück können Sie Einstellungen bei Bedarf nachträglich ändern. Zum Verlassen des Installationsprogramms klicken Sie auf Abbrechen. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

In NI-XNET 17.0.1 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Verbesserung für die Unterstützung für LabVIEW (64 Bit).

NI-XNET 17.0 umfasst folgende Neuerungen:

Unterstützung von LabVIEW 2017

Unterstützung des NI PCIe-8510

Möglichkeit zum Import von AUTOSAR-ARXML-Dateien der Version 3.x und 4.x

In NI-XNET 17.0 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Verbesserungen, die ein Firmware-Update für Module des Typs NI 9860 und den in cDAQ integrierten XNET-Port erforderlich machen

Wegfall der Unterstützung von LabVIEW 2013

Wegfall der Unterstützung von CVI 2010

Neuerungen und Änderungen in NI-XNET 16.1 im Vergleich zu NI-XNET 16.0

NI-XNET 16.1 umfasst folgende Neuerungen:

Unterstützung von USB-Modulen des Typs NI USB-850x

C-API-Beispiele für J1939

Möglichkeit zum Einstellen einer benutzerdefinierten Baudrate für ISO CAN FD im Bus-Monitor und im Datenbank-Editor

Möglichkeit zum Ausschließen von IDs im Bus-Monitor

Möglichkeit zum Festlegen einer Knotenadresse für J1939 im Bus-Monitor

In NI-XNET 16.1 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Wegfall der Unterstützung von CVI 8.5, 9.0 und 2009

NI USB-8502 (High-Speed-/FD-CAN)

NI USB-8506 (LIN)

NI PCI-8511 (Low-Speed/Fault-Tolerant CAN)

NI PCI-8512 (High-Speed-/FD-CAN)

NI PCI-8513 (in der Software einstellbar/FD-CAN)

NI PCI-8516 (LIN)

NI PCI-8517 (FlexRay)

NI PCIe-8510 (in der Hardware einstellbar)

NI PXI-8511 (Low-Speed/Fault-Tolerant CAN)

NI PXI-8512 (High-Speed-/FD-CAN)

NI PXI-8513 (in der Software einstellbar/FD-CAN)

NI PXI-8516 (LIN)

NI PXI-8517 (FlexRay)

NI PXIe-8510 (in der Hardware einstellbar)

NI TRC-8542 (NI-XNET-/CAN-HS/FD-Transceiverkabel)

NI TRC-8543 (NI-XNET-/CAN-XS-Transceiverkabel [LS/FT])

NI TRC-8546 (NI-XNET-/LIN-Transceiverkabel)

Module der C-Serie: NI 9861 (Low-Speed-CAN der C-Serie) NI 9862 (High-Speed-CAN der C-Serie/FD-CAN) NI 9866 (LIN-Modul der C-Serie) NI 9860 (C-Serie, in der Hardware einstellbar)



Unterstützte Plattformen für XNET-Module der C-Serie: CompactDAQ - Mindestens NI-DAQmx 9.6 ist erforderlich für: USB-Chassis: NI cDAQ-9171, NI cDAQ-9174 und NI cDAQ-9178 Ethernet-Chassis: NI cDAQ-9181, NI cDAQ-9184 und NI cDAQ-9188 Wireless-Chassis: NI cDAQ-9191 cDAQ-Controller: NI cDAQ-9138 (Windows und Real-Time) sowie NI cDAQ-9139 (Windows und Real-Time) CompactDAQ - Mindestens NI-DAQmx 14.0 ist erforderlich für: cDAQ-Controller: NI cDAQ-9132 (Windows) und NI cDAQ-9134 (Windows) CompactDAQ - Mindestens NI-DAQmx 14.1 ist erforderlich für: cDAQ-Controller: NI cDAQ-9132 (Real-Time) und NI cDAQ-9134 (Real-Time) CompactDAQ - Mindestens NI-DAQmx 14.5 ist erforderlich für: cDAQ-Controller: NI cDAQ-9135 CompactDAQ - Mindestens NI-DAQmx 15.1 ist erforderlich für: USB-Chassis: NI cDAQ-9179 cDAQ-Controller: NI cDAQ 9136/37 CompactRIO - Mindestens NI Compact RIO 17.0 und mindestens LabVIEW 2014 sind erforderlich für folgende Zielsysteme: Real-Time-Controller: NI cRIO-9012, NI cRIO-9014, NI cRIO-9022, NI cRIO-9023, NI cRIO-9024 und NI cRIO-9025 Rekonfigurierbare CompactRIO-Chassis: NI cRIO-9111, NI cRIO-9112, NI cRIO-9113, NI cRIO-9114, NI cRIO-9116 und NI cRIO-9118 CompactRIO-Chassis mit integriertem Real-Time-Controller: NI cRIO-9081, NI cRIO-9082, NI cRIO-906x und NI cRIO-903x Zum Erzeugen und Übertragen eines Bitstreams wird LabVIEW FPGA 2014 benötigt, wenn das Projekt Module des Typs NI 986x enthält. Bei Verwendung von NI Compact RIO 17.0 (oder neuer) mit dem NI cRIO-903x oder NI cRIO-906x ist für Module des Typs NI 986x im Projekt kein Bitstream erforderlich. CompactRIO - Mindestens NI Compact RIO 17.0 und mindestens LabVIEW 2015 sind erforderlich für folgende Zielsysteme: Single-Board-RIO: NI sbRIO-9627 und NI sbRIO-9607 CompactRIO-Real-Time-Controller: NI cRIO-9032, NI cRIO-9037 Zum Erzeugen und Übertragen eines Bitstreams wird mindestens LabVIEW FPGA 2015 benötigt, wenn das Projekt Module des Typs NI 986x enthält. Bei Verwendung von NI Compact RIO 17.0 (oder neuer) mit dem NI cRIO-903x oder NI cRIO-906x ist für Module des Typs NI 986x im Projekt kein Bitstream erforderlich. CompactRIO - Mindestens NI Compact RIO 17.0 und mindestens LabVIEW 2016 sind erforderlich für folgende Zielsysteme: CompactRIO Real-Time Controller: cRIO-9035 (Sync), cRIO-9039 (Sync)



Die NI-XNET-Software arbeitet nur mit CAN-, FlexRay- und LIN-Hardware von National Instruments. Informationen zu Software für CAN-Geräte anderer Anbieter finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Geräts.

CAR-ID Problem - When using an .ncd or .dbc database, the baud rate defaults to 500 k (250 k for J1939 databases), and the IO mode defaults to CAN 2.0. You need to programmatically override these values in your session if you need different values. - Changing transceiver cables on NI 9860 and NI PXIe-8510 modules requires a restart of LabVIEW. - Changed behavior of Frame Default Payload property: If Application Protocol of a Cluster is J1939, the default for Default Payload bytes is now 0xFF instead of 0x00. As a consequence, unused bits in the frame will be set to 1 instead of 0 when J1939 is used (like required by J1939). - Variant Handling, as described within the AUTOSAR 4.x Generic Structure Template, is unsupported by NI-XNET. All AUTOSAR XML elements using the <VARIATION-POINT> tag will be discarded. - If reading AUTOSAR files, some types of frames are not assigned to ECUs as "Tx" (transmitted frames) or "Rx" (received frames).

Nachfolgend sehen Sie einen Teil der zwischen NI-XNET 16.1 und NI-XNET 17.0.1 behobenen Probleme. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt.

CAR-ID Behobene Fehler 639597 The option "Browse for Database File" on an NI-XNET IO control crashes LabVIEW 2017 (64-Bit). 612384 NI-XNET Compatibility Library for NI-CAN does not support hardware with transceiver cables. 612146 DBC Import: Unable to read the frame name if there are space characters behind the last character of the frame name and the ':' character following the name. 611887 NI-XNET controls fail to trigger the value changed event. 610257 Error for too many Frame Stream sessions says too many frames instead of too many sessions in NI-XNET error code 0xBFF63012. 609492 NI-XNET LIN C Series devices are unrecoverable after bus power is removed and error -1074384887 is detected.

Weitere Neuerungen bei der Programmierung

Kompatibilität mit NI-CAN

Wenn Sie die NI-CAN-API mit NI-XNET-PCI/PXI-Hardware nutzen möchten, finden Sie im Anhang NI-XNET Compatibility for NI-CAN des Handbuchs NI-CAN Hardware and Software Manual Informationen dazu.

Auf LabVIEW-Real-Time-Systeme übertragene Datenbanken

Wenn Sie auf einem LabVIEW-Real-Time-Zielsystem eine neue Version von NI-XNET installieren, müssen Sie anschließend Ihre Datenbankdateien mit Hilfe eines Host-Computers, der die gleiche NI-XNET-Version verwendet, erneut auf das Real-Time-System übertragen.

Das Entfernen oder Einstecken von C-Serien-Modulen aus/in CompactRIO-Zielsysteme(n) während der laufenden Kommunikation wird nicht unterstützt.

Wenn Sie ein Modul, während es aktiv mit einem Modul des Typs NI 986x kommuniziert, in das cRIO-Chassis stecken oder aus dem cRIO-Chassis herausziehen, kann es zu Problemen mit der Anwendung und möglicherweise sogar zu Schäden am Gerät kommen.

Die NI-XNET Hardware and Software Help wird über National Instruments»NI-XNET»NI-XNET-Dokumentation geöffnet.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.0 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.0 vorher separat installieren.

Weitere Informationen zum automatischen Installieren von Produkten von National Instruments finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

