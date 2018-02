NI-XNET 17.0.1 Readme

2017年5月

このファイルには、インストール手順、新機能、NI-XNET 17.0.1で修正された主なバグのリスト、および既知の問題など、NI-XNETに関する重要な情報が記載されています。

サポートされているオペレーティングシステム

アプリケーションソフトウェアのサポート

インストール手順

製品のセキュリティおよび重要な更新

新機能および変更点

サポートされているハードウェア

既知の問題

バグの修正

プログラミングに関するその他のトピック

ヘルプにアクセスする

NI製品のインストールを自動化する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10と使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1と使用する

法的情報

NI-XNETは、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

Windows 10

Windows 8.1 1

Windows 7 SP1 2

Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

メモ Windows 32ビットオペレーティングシステムのサポートでは、物理アドレス拡張(PAE)を無効にする必要がある場合があります。これによりシステムが受ける影響および必要な対策については、ni.com/jp/infoでInfo Codeに「PAESupportjp」と入力してください。

1 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2でこれらをサポートするには、Microsoft更新が必要です。これらの更新のインストール方法については、Microsoft KB2919442およびKB2919355を参照してください。

2 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1、およびWindows Server 2008 R2 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoft更新が必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、Microsoft社のKB3033929を参照してください。

NI-XNETインストーラはWindows Server 2003/NT/Vista/XP/Me/2000/98/95、またはR2以外のWindows Serverをサポートしません。

NI-XNETは、Windows 7でのゲストアカウントをサポートしません。これらのオペレーティングシステムでNI-XNETを使用するには、管理者またはユーザアカウントにログインする必要があります。

このバージョンのNI-XNETソフトウェアは、以下の開発環境をサポートしています。

LabVIEW 2014、2015、2016、および2017

LabVIEW Real-Time (RT) 2014、2015、2016、および2017

LabWindows/CVI 2012以降

Microsoft Visual C/C++ 6.0

NI-XNETソフトウェアをインストールするには、Administratorまたは管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要があります。NI-XNETソフトウェアのセットアッププログラムはシステムの構成レジストリを変更するため、管理者権限を必要とします。NI-XNETソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従ってください。

CD-ROMドライブにNI-XNET Software for WindowsのCDを挿入します。CD-ROMドライブでデータCDが自動的に再生され、インストーラが起動します。インストーラが自動的に起動しない場合は、Windowsエクスプローラを使用してCDを開き、NI-XNET Software for Windows CDから autorun.exe ファイルを起動してください。 インストールウィザードに、NI-XNETソフトウェアのインストールに必要な手順が指示されます。戻るボタンをクリックすると、戻って値を変更できます。キャンセルをクリックすると、セットアップを終了できます。 インストールが終了したら、終了をクリックしてください。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

NI-XNET 17.0.1では、以下の機能が変更されました。

LabVIEW 64ビットサポートのバグ修正。

NI-XNET 17.0では、以下の機能が追加されました。

LabVIEW 2017のサポート。

NI PCIe-8510のサポート。

AUTOSAR ARXMLのバージョン3.xおよび4.xのインポートのサポート。

NI-XNET 17.0では、以下の機能が変更されました。

NI 9860モジュールおよびXNETポート搭載cDAQに対する機能が改善されました(ファームウェアの更新が必要)。

LabVIEW 2013のサポートが削除されました。

CVI 2010のサポートが削除されました。

NI-XNET 16.1では、以下の機能が追加されました。

NI USB-850x USBモジュールのサポートが追加されました。

J1939のC-APIサンプルが追加されました。

バスモニタとデータベースエディタのISO CAN FDでカスタムのボーレートを設定できるようになりました。

バスモニタでIDを除外できるようになりました。

バスモニタでJ1939のノードアドレスを設定できるようになりました。

NI-XNET 16.1では、以下の機能が変更されました。

CVI 8.5、9.0および2009のサポートが削除されました。

NI USB-8502(高速/FD CAN)

NI USB-8506(LIN)

NI PCI-8511(低速/耐障害CAN)

NI PCI-8512(高速/FD CAN)

NI PCI-8513(ソフトウェアで選択可能/FD CAN)

NI PCI-8516(LIN)

NI PCI-8517(FlexRay)

NI PCIe-8510(ハードウェアで選択可能)

NI PXI-8511(低速/耐障害CAN)

NI PXI-8512(高速/FD CAN)

NI PXI-8513(ソフトウェアで選択可能/FD CAN)

NI PXI-8516(LIN)

NI PXI-8517(FlexRay)

NI PXIe-8510(ハードウェアで選択可能)

NI TRC-8542 NI-XNET CAN HS/FDトランシーバケーブル

NI TRC-8543 NI-XNET CAN XS(LS/FT、HS/FD)トランシーバケーブル

NI TRC-8546 NI-XNET LINトランシーバケーブル

Cシリーズモジュール: NI 9861(Cシリーズ低速CAN) NI 9862(Cシリーズ高速/FD CAN) NI 9866(CシリーズLIN) NI 9860(Cシリーズハードウェアで選択可能)



XNET Cシリーズモジュールをサポートするプラットフォーム CompactDAQ - NI-DAQmx 9.6以降が必要です。 USBシャーシ: NI cDAQ-9171、NI cDAQ-9174、およびNI cDAQ-9178 イーサネットシャーシ: NI cDAQ-9181、NI cDAQ-9184、およびNI cDAQ-9188 ワイヤレスシャーシ: NI cDAQ-9191 cDAQコントローラ: NI cDAQ-9138(WindowsおよびRT)およびNI cDAQ-9139(WindowsおよびRT) CompactDAQ - NI-DAQmx 14.0以降が必要です。 cDAQコントローラ: NI cDAQ-9132(Windows)およびNI cDAQ-9134(Windows) CompactDAQ - NI-DAQmx 14.1以降が必要です。 cDAQコントローラ: NI cDAQ-9132(RT)およびNI cDAQ-9134(RT) CompactDAQ - NI-DAQmx 14.5以降が必要です。 cDAQコントローラ: NI cDAQ-9135 CompactDAQ - NI-DAQmx 15.1以降が必要です。 USBシャーシ: NI cDAQ-9179 cDAQコントローラ: NI cDAQ 9136/37 CompactRIO - 以下のターゲットでは、NI Compact RIO 17.0以降およびLabVIEW 2014以降が必要です。 Real-Timeコントローラ: NI cRIO-9012、NI cRIO-9014、NI cRIO-9022、NI cRIO-9023、NI cRIO-9024、およびNI cRIO-9025 CompactRIO再構成可能シャーシ: NI cRIO-9111、NI cRIO-9112、NI cRIO-9113、NI cRIO-9114、NI cRIO-9116、およびNI cRIO-9118 統合型CompactRIO Real-Timeコントローラ: NI cRIO-9081、NI cRIO-9082、NI cRIO-906x、およびNI cRIO-903x プロジェクトでNI 986xモジュールを使用してビットストリームをビルドおよびデプロイするには、LabVIEW FPGA 2014が必要です。 NI cRIO-903xまたはNI cRIO-906xと共にNI Compact RIO 17.0以降を使用する場合は、プロジェクト内のNI 986xモジュールにビットストリームは必要ありません。 CompactRIO - 以下のターゲットでは、NI Compact RIO 17.0以降およびLabVIEW 2015以降が必要です。 Single-Board RIO: NI sbRIO-9627、NI sbRIO-9607 CompactRIO Real-Timeコントローラ: NI cRIO-9032、NI cRIO-9037 プロジェクトでNI 986xモジュールを使用してビットストリームをビルドおよびデプロイするには、LabVIEW FPGA 2015以降が必要です。 NI cRIO-903xまたはNI cRIO-906xと共にNI Compact RIO 17.0以降を使用する場合は、プロジェクト内のNI 986xモジュールにビットストリームは必要ありません。 CompactRIO - 以下のターゲットでは、NI Compact RIO 17.0以降およびLabVIEW 2016以降が必要です。 CompactRIO Real-Timeコントローラ: cRIO-9035(Sync)、cRIO-9039(Sync)



NI-XNETソフトウェアはナショナルインスツルメンツのCAN、FlexRay、およびLINハードウェア製品のみをサポートします。他社のCAN製品に関するソフトウェアの詳細については、該当製品に添付されているドキュメントを参照してください。

バグID 問題 - When using an .ncd or .dbc database, the baud rate defaults to 500 k (250 k for J1939 databases), and the IO mode defaults to CAN 2.0. You need to programmatically override these values in your session if you need different values. - Changing transceiver cables on NI 9860 and NI PXIe-8510 modules requires a restart of LabVIEW. - Changed behavior of Frame Default Payload property: If Application Protocol of a Cluster is J1939, the default for Default Payload bytes is now 0xFF instead of 0x00. As a consequence, unused bits in the frame will be set to 1 instead of 0 when J1939 is used (like required by J1939). - Variant Handling, as described within the AUTOSAR 4.x Generic Structure Template, is unsupported by NI-XNET. All AUTOSAR XML elements using the <VARIATION-POINT> tag will be discarded. - If reading AUTOSAR files, some types of frames are not assigned to ECUs as "Tx" (transmitted frames) or "Rx" (received frames).

以下は、NI-XNET 16.1からNI-XNET 17.0.1の間に修正された問題(バグ)のIDとタイトルです。バグIDがわかっている場合は、この一覧で修正状況を確認できます。このリストは、NI-XNETの現行バージョンで修正された問題をすべて網羅しているわけではありません。

バグID 修正された問題 639597 The option "Browse for Database File" on an NI-XNET IO control crashes LabVIEW 2017 (64-Bit). 612384 NI-XNET Compatibility Library for NI-CAN does not support hardware with transceiver cables. 612146 DBC Import: Unable to read the frame name if there are space characters behind the last character of the frame name and the ':' character following the name. 611887 NI-XNET controls fail to trigger the value changed event. 610257 Error for too many Frame Stream sessions says too many frames instead of too many sessions in NI-XNET error code 0xBFF63012. 609492 NI-XNET LIN C Series devices are unrecoverable after bus power is removed and error -1074384887 is detected.

プログラミングに関するその他のトピック

NI-CANとの互換性

NI-XNET PCI/PXIハードウェアとNI-CAN APIを併用する場合、『NI-CAN Hardware and Software Manual』の付録「NI-XNET Compatibility for NI-CAN」を参照してください。

LabVIEW Real-Timeターゲット上にデプロイされたデータベース

LabVIEW Real-Timeターゲット上でNI-XNETソフトウェアをアップグレードする場合、ターゲットと同じバージョンのNI-XNETを実行するホストコンピュータを使用して、データベースファイルをそのターゲットに再デプロイする必要があります。

デバイス通信中にCompactRIOターゲットにCシリーズモジュールを取り付ける/取り外すことはサポートされていません。

NI 986xモジュールと通信中のcRIOシャーシにモジュールを取り付ける/取り外すと、アプリケーションの失敗やデバイスを破損する可能性があります。

NI-XNETの詳細については、『NI-XNET Hardware and Software Help』(National Instruments→NI-XNET→NI-XNETドキュメント)を参照してください。

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。

インストールしようとしているNI製品にMicrosoft .NET 4.0が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行されるため、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.0をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4CJDP38M(単一インストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

NI Developer Suiteなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4GGGDQH0(パッケージインストーラのインストールを自動化する)を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、技術サポートデータベース4CJDR18M(使用しているナショナルインスツルメンツのインストーラタイプとバージョンの確認方法)を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer(NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。Windows 8.1におけるNIのサポートについては、ni.com/windows8/jaを参照してください。

著作権

© 2009-2017 National Instruments. All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約(EULA)及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体(「米国政府」と総称する)である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報(ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

374802H-0112