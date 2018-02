Readme zu NI-DAQmx 17.5

Januar 2018

In dieser Datei finden Sie wichtige Hinweise zu NI-DAQmx, u. a. zur Installation und zu bekannten Problemen. NI-DAQmx 17.5 unterstützt LabVIEW NXG 2.0.

Überblick

Änderungen an der Readme

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Entwicklungsumgebungen

Produktsicherheit und kritische Updates

Neue Funktionen

Mit NI-DAQmx verwendbare Geräte

Bekannte Probleme

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Unterstützung von LabVIEW NXG und Hinweise zur Verwendung mit LabVIEW NXG

Hinweise zur Verwendung mit DAQExpress

Rechtliche Hinweise

NI-DAQmx ist der Treiber für die Kommunikation mit und Steuerung von NI-Datenerfassungsgeräten.

Änderungen und Zusätze zur aktuellen NI-DAQmx-Readme finden Sie auf der NI-Website.

Systemverwendung RAM Prozessor Entwicklung/Einsatz 1 GB (32 Bit), 2 GB (64 Bit) 32-Bit-Prozessor (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64) mit einer Taktfrequenz von 1 GHz oder schneller

NI-DAQmx 17.5 arbeitet mit folgenden Betriebssystemen:

Windows 10/8.1 1 /7 SP1 2 (32 und 64 Bit)

/7 SP1 (32 und 64 Bit) Windows Embedded Standard 7 2 SP1 (auf CompactDAQ-Controllern)

SP1 (auf CompactDAQ-Controllern) Windows Server 2012 R2 1 (64 Bit)

(64 Bit) Windows Server 2008 R21 SP1 (64 Bit, auf Server Core Role nicht unterstützt)

1 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.

2 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Auf ni.com/downloads können frühere Versionen von NI-DAQmx heruntergeladen werden, die auch auf anderen Betriebssystemen lauffähig sind.

Nachfolgend sehen Sie alle Entwicklungsumgebungen von National Instruments, die mit NI-DAQmx zusammenarbeiten. Wenn Sie keine Entwicklungsumgebung verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt Unterstützung von Microsoft Visual Studio.

Entwicklungsumgebungen1 Von NI-DAQmx 17.5 unterstützte Versionen LabVIEW 2014, 2015, 2016 und 2017 LabVIEW Real-Time Module 2014, 2015, 2016 und 2017 LabVIEW NXG 2.0 DAQExpress2 1.02 LabWindows™/CVI™ 2012, 2013, 2015 und 2017 LabWindows™/CVI™ 2012, 2013, 2015 und 2017 LabWindows/CVI Real-Time Module 2015 und 2017 Measurement Studio 2012, 2013 und 2015 SignalExpress 2014 und 2015 1 Die Dateien zur Unterstützung von LabVIEW NXG sind in NI-DAQmx nicht enthalten und müssen separat über den NI-Paketmanager heruntergeladen werden. Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter Installieren von NI-DAQmx für LabVIEW NXG. 2 Geräte, die in NI-DAQmx 17.1 (oder neueren Versionen) hinzugefügt wurden, werden nicht unterstützt. Eine vollständige Liste der DAQExpress-Geräte finden Sie in der Anleitung zu DAQExpress.

Nachfolgend finden Sie alle Programmiersprachen und Versionen von Microsoft Visual Studio, die mit dieser Version von NI-DAQmx zusammenarbeiten. Frühere Versionen von NI-DAQmx arbeiten mit anderen Entwicklungsumgebungen und Programmiersprachen.

Programmiersprache Mit NI-DAQmx kompatible Visual-Studio-Versionen ANSI C 2003, 2005, 2008, 2010 und 2012 Programmiersprachen des .NET Framework 4.0

(Visual C# .NET und Visual Basic .NET) 2010 Programmiersprachen des .NET Framework 4.5

(Visual C# .NET und Visual Basic .NET) 2012 Programmiersprachen des .NET Framework 4.5.1

(Visual C# .NET und Visual Basic .NET) 2013

Um Informationen zur Kompatibilität von Visual Studio mit älteren NI-DAQmx-Versionen zu erhalten, besuchen Sie ni.com/info und geben Sie den Infocode NETlegacydrivers ein. Ältere Treiberversionen können unter ni.com/downloads heruntergeladen werden.

Folgende Versionen von NI-DAQ unterstützen das Erstellen von 64-Bit-Anwendungen in Visual Studio: NI-DAQmx 9.2.3 und neuer für Visual Studio 2010, NI-DAQmx 9.6.2 und neuer für Visual Studio 2012 und NI-DAQmx 14.5 und neuer für Visual Studio 2013.

Informationen zu Beispielen für die Verwendung von NI-DAQmx in Measurement Studio finden Sie im Abschnitt Where To Find Examples in der NI Measurement Studio Help.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Unterstützung für LabVIEW NXG 2.0 und DAQExpress 2.0.

In den folgenden Listen werden die einzelnen von NI-DAQmx unterstützten Geräte aufgeführt, und Sie erfahren, welche Geräte nur mit der 32-Bit-Version von Windows 10/8.1/7 verwendet werden können.

Nachfolgend sind alle Geräte aufgeführt, die mit NI-DAQmx zusammenarbeiten. Die Geräte sind in folgende Kategorien unterteilt:

Hinweis In den folgenden Tabellen unterstützter Geräte bedeutet ein Häkchen (✓), dass das Gerät unterstützt wird. Ein leeres Feld bedeutet, dass das Gerät entweder nicht existiert oder von NI-DAQmx nicht unterstützt wird.

Die folgenden DAQ-Geräte der X-Serie werden unterstützt:

Gerät PCIe PXIe USB NI 6320 ✓ NI 6321 ✓ NI 6323 ✓ NI 6341 ✓ ✓ ✓ NI 6343 ✓ ✓ NI 6345 ✓ NI 6351 ✓ ✓ NI 6353 ✓ ✓ NI 6355 ✓ NI 6356 ✓ ✓ NI 6358 ✓ NI 6361 ✓ ✓ ✓ NI 6363 ✓ ✓ ✓ NI 6365 ✓ NI 6366 ✓ ✓ NI 6368 ✓ NI 6375 ✓ NI 6376 ✓ NI 6378 ✓

Die folgenden DAQ-Geräte der M-Serie werden unterstützt:

Gerät PCI PCIe PXI PXIe USB NI 6210/11/12/15/16/18 ✓ NI 6220 ✓ ✓ NI 6221 ✓ ✓ ✓ NI 6224 ✓ ✓ NI 6225 ✓ ✓ ✓ NI 6229 ✓ ✓ ✓ NI 6230/32/33/36/38/39 ✓ ✓ NI 6250 ✓ ✓ NI 6251 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6254 ✓ ✓ NI 6255 ✓ ✓ ✓ NI 6259 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6280 ✓ ✓ NI 6281 ✓ ✓ ✓ NI 6284 ✓ ✓ NI 6289 ✓ ✓ ✓

Die folgenden DAQ-Geräte der E-Serie werden unterstützt:

Gerät PCMCIA PCI PXI NI 6023E ✓ NI 6024E* ✓ ✓ NI 6025E ✓ ✓ NI 6030E ✓ NI 6031E ✓ ✓ NI 6032E/33E/34E/35E ✓ NI 6036E* ✓ ✓ NI 6040E/NI PCI-MIO-16E-4 ✓ ✓ NI 6052E ✓ ✓ NI 6062E* ✓ NI 6070E ✓ NI 6071E ✓ ✓ NI PCI-MIO-16E-1 ✓ NI PCI-MIO-16XE-10 ✓ NI PCI-MIO-16XE-50 ✓ * In den 64-Bit-Versionen von Windows 10/8.1/7 nicht unterstützt.

Die folgenden DAQ-Geräte der S-Serie werden unterstützt:

Gerät PCI PXI PXIe NI 6110 ✓ NI 6111 ✓ NI 6115 ✓ ✓ NI 6120 ✓ ✓ NI 6122 ✓ ✓ NI 6123 ✓ ✓ NI 6124 ✓ NI 6132 ✓ ✓ NI 6133 ✓ ✓ NI 6143 ✓ ✓ NI 6154 ✓

Die folgenden SC-Express-Geräte werden unterstützt:

Gerät PXIe NI 4300 ✓ NI 4302 ✓ NI 4303 ✓ NI 4304 ✓ NI 4305 ✓ NI 4309 ✓ NI 4310 ✓ NI 4322 ✓ NI 4330 ✓ NI 4331 ✓ NI 4339 ✓ NI 4340 ✓ NI 4353 ✓ NI 4357 ✓

Für SC-Express werden folgende Anschlussblöcke und andere Zubehörkomponenten unterstützt:

Gerät Unterstütztes Zubehör NI 4300 NI TB-4300, NI TB-4300B, NI TB-4300C, NI CAL-4300B NI 4302 NI RM-4302, NI TB-4302, NI TB-4302C NI 4303 NI RM-4302, NI TB-4302, NI TB-4302C NI 4304 NI RM-4304, NI TB-4304 NI 4305 NI RM-4304, NI TB-4304 NI 4309 NI CAL-4309, NI TB-4309 (ST), NI TB-4309 (MT) NI 4310 NI TB-4310 (10V), NI TB-4310 (600V) NI 4322 NI TB-4322 NI 4330 NI TB-4330 NI 4331 NI TB-4330 NI 4339 NI TB-4339, NI TB-4339B, NI TB-4339C, NI RM-4339 NI 4340 NI TB-4340 NI 4353 NI TB-4353, NI TC-4353, NI CAL-4353 NI 4357 NI TB-4357

Die folgenden Geräte der C-Serie sowie der Netzwerk-DAQ- und USB-DAQ-Serie werden unterstützt:

Gerät CompactDAQ-Chassis* Ältere Chassis und Modulträger NI ENET/WLS-9163 NI USB-9162 NI cDAQ-9172 NI 9201 ✓ ✓ ✓ NI 9203 ✓ ✓ NI 9205 ✓ ✓ ✓ NI 9206 ✓ ✓ ✓ NI 9207 ✓ ✓ NI 9208 ✓ ✓ NI 9209 ✓ NI 9210 ✓ NI 9211† ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9212 ✓ NI 9213 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9214 ✓ NI 9215† ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9216 ✓ NI 9217 ✓ ✓ NI 9218 ✓ NI 9219 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9220 ✓ NI 9221 ✓ ✓ ✓ NI 9222 ✓ NI 9223 ✓ NI 9224 ✓ NI 9225 ✓ ✓ NI 9226 ✓ NI 9227 ✓ ✓ NI 9228 ✓ NI 9229 ✓ ✓ ✓ NI 9230 ✓ NI 9232 ✓ NI 9233 ✓ ✓ ✓ NI 9234 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9235 ✓ ✓ NI 9236 ✓ ✓ NI 9237 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9237 (D-Sub) ✓ ✓ NI 9238 ✓ NI 9239 ✓ ✓ ✓ NI 9242 ✓ NI 9244 ✓ NI 9246 ✓ NI 9247 ✓ NI 9250 ✓ NI 9251 ✓ NI 9260 ✓ NI 9263 ✓ ✓ ✓ NI 9264 ✓ ✓ ✓ NI 9265 ✓ ✓ ✓ NI 9269 ✓ ✓ NI 9344 ✓ NI 9361 ✓ NI 9375 ✓ NI 9401 ✓ ✓ NI 9402 ✓ ✓ NI 9403 ✓ ✓ NI 9411 ✓ ✓ NI 9421 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9422 ✓ ✓ NI 9423 ✓ ✓ NI 9425 ✓ ✓ NI 9426 ✓ ✓ NI 9435 ✓ ✓ NI 9436 ✓ NI 9437 ✓ NI 9469 ✓ NI 9472 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9474 ✓ ✓ NI 9475 ✓ ✓ NI 9476 ✓ ✓ NI 9477 ✓ ✓ NI 9478 ✓ ✓ NI 9481 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 9482 ✓ NI 9485 ✓ ✓ NI 9775 ✓ * NI cDAQ-9172 nicht eingeschlossen. † Geräte des Typs NI USB-9211A und NI USB-9215A (Module der C-Serie mit gebündeltem NI USB-9162) werden in NI-DAQmx nicht unterstützt.

Geräte des Typs NI USB-9211 und NI USB-9215 (Module der C-Serie mit gebündeltem NI USB-9161) werden in NI-DAQmx nicht unterstützt.

Die folgenden CompactDAQ-Chassis werden unterstützt:

CompactDAQ-Chassis Ethernet USB drahtlos NI cDAQ-9171 ✓ NI cDAQ-9172 ✓ NI cDAQ-9174 ✓ NI cDAQ-9178 ✓ NI cDAQ-9179‡ ✓ NI cDAQ-9181 ✓ NI cDAQ-9184 ✓ NI cDAQ-9185† ✓ NI cDAQ-9188 ✓ NI cDAQ-9189† ✓ NI cDAQ-9188XT ✓ NI cDAQ-9191 ✓ ✓ ‡ Dieses Gerät arbeitet nicht mit Phar Lap. † Dieses Chassis wird vom LabVIEW Real-Time Module 2015 (und neuer) unterstützt.

Die folgenden CompactDAQ-Controller werden unterstützt:

CompactDAQ-Controller WES7 Echtzeit NI cDAQ-9132 ✓ ✓ NI cDAQ-9133 ✓ ✓ NI cDAQ-9134 ✓ ✓ NI cDAQ-9135 ✓ ✓ NI cDAQ-9136‡ ✓ ✓ NI cDAQ-9137‡ ✓ ✓ NI cDAQ-9138 ✓ ✓ NI cDAQ-9139 ✓ ✓ ‡ Nur das LabVIEW Real-Time Module 2015 bietet Echtzeitunterstützung für diesen Controller.

Die folgenden Geräte der AO-Serie werden unterstützt:

Gerät DAQCard PCI PXI PXIe NI 6703 ✓ NI 6704 ✓ ✓ NI 6711 ✓ ✓ NI 6713 ✓ ✓ NI 6715* ✓ NI 6722 ✓ ✓ NI 6723 ✓ ✓ NI 6731 ✓ NI 6733 ✓ ✓ NI 6738 ✓ NI 6739 ✓ * In den 64-Bit-Versionen von Windows 10/8.1/7 nicht unterstützt.

Die folgenden Geräte für digitale I/O werden unterstützt:

Gerät DAQCard PCI PCIe PXI PXIe USB NI 6501 ✓ NI 6503 ✓ NI 6508 ✓ NI 6509 ✓ ✓ ✓ ✓ NI 6510 ✓ NI 6511 ✓ ✓ NI 6512 ✓ ✓ NI 6513 ✓ ✓ NI 6514 ✓ ✓ NI 6515 ✓ ✓ NI 6516 ✓ NI 6517 ✓ NI 6518 ✓ NI 6519 ✓ NI 6520 ✓ ✓ NI 6521 ✓ ✓ NI 6525 ✓ NI 6527 ✓ ✓ NI 6528 ✓ ✓ NI 6529 ✓ NI 6533 ✓ ✓ NI 6534 ✓ ✓ NI 6535 ✓ ✓ NI 6535B* ✓ NI 6536 ✓ ✓ NI 6536B* ✓ NI 6537 ✓ ✓ NI 6537B* ✓ NI DIO-24† ✓ NI DIO-32HS ✓ NI DIO-96 ✓ * Unter Windows 10 und Windows 8.1 nicht unterstützt. † In den 64-Bit-Versionen von Windows 10/8.1/7 nicht unterstützt.

Die folgenden Geräte der TIO-Serie werden unterstützt:

Gerät PCI PCIe PXI PXIe NI 6601 ✓ NI 6602 ✓ ✓ NI 6608 ✓ NI 6612 ✓ ✓ NI 6614 ✓ NI 6624 ✓ ✓

Die folgenden DSA-Geräte werden unterstützt:

Gerät PCI PXI PXIe USB NI 4431 ✓ NI 4432 ✓ NI 4461 ✓ ✓ NI 4462 ✓ ✓ NI 4463 ✓ NI 4464 ✓ NI 4472/B ✓ ✓ NI 4474 ✓ NI 4480 ✓ NI 4481 ✓ NI 4492 ✓ NI 4495 ✓ NI 4496 ✓ ✓ NI 4497 ✓ NI 4498 ✓ ✓ NI 4499 ✓ NI 4610 ✓

Die folgenden DAQ-Geräte der SC-Serie werden unterstützt:

Gerät PXI NI 4200 ✓ NI 4204 ✓ NI 4220 ✓ NI 4224 ✓

Hinweis Der Inhalt der Unterpalette "NI-DAQmx - Switch" wird seit NI-DAQmx 14.5 nicht mehr aktualisiert. Die entsprechenden VIs und Funktionen sollten daher nicht zur Programmierung neuer Anwendungen verwendet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie, indem Sie auf ni.com/info den Infocode switchdriverconsiderations eingeben.

Die folgenden Schaltmodule werden unterstützt:

Gerät PCI PXI PXIe NI 4021 ✓ ✓ NI 2501 ✓ NI 2503 ✓ NI 2510 ✓ NI 2512 ✓ ✓ NI 2514 ✓ ✓ NI 2515 ✓ ✓ NI 2520 ✓ NI 2521 ✓ NI 2522 ✓ NI 2523 ✓ NI 2527 ✓ ✓ NI 2529 ✓ ✓ NI 2530 ✓ NI 2531 ✓ ✓ NI 2532 ✓ ✓ NI 2533 ✓ NI 2534 ✓ NI 2535 ✓ NI 2536 ✓ NI 2540 ✓ ✓ NI 2541 ✓ ✓ NI 2542 ✓ ✓ NI 2543 ✓ ✓ NI 2544 ✓ ✓ NI 2545 ✓ NI 2546 ✓ NI 2547 ✓ NI 2548 ✓ NI 2549 ✓ NI 2554 ✓ NI 2555 ✓ NI 2556 ✓ NI 2557 ✓ NI 2558 ✓ NI 2559 ✓ NI 2564 ✓ NI 2565 ✓ NI 2566 ✓ NI 2567 ✓ NI 2568 ✓ NI 2569 ✓ ✓ NI 2570 ✓ NI 2571 ✓ NI 2575 ✓ ✓ NI 2576 ✓ NI 2584 ✓ NI 2585 ✓ NI 2586 ✓ NI 2590 ✓ NI 2591 ✓ NI 2593 ✓ ✓ NI 2594 ✓ NI 2595 ✓ NI 2596 ✓ NI 2597 ✓ NI 2598 ✓ NI 2599 ✓ NI 2720 ✓ NI 2722 ✓ NI 2725 ✓ NI 2727 ✓ NI 2800 ✓ NI 2790 ✓ NI 2796 ✓ NI 2797 ✓ NI 2798 ✓ NI 2799 ✓ NI 2810 ✓ NI 2811 ✓ NI 2812 ✓ NI 2813 ✓ NI 2814 ✓ NI 2815 ✓ NI 2816 ✓ NI 2817 ✓ NI 2833 ✓ NI 2834 ✓ NI 2865 ✓

Folgende SCXI-Chassis werden unterstützt:

NI PXI-1010

NI PXI-1011

NI PXI-1050

NI PXI-1052

NI SCXI-1000/DC

NI SCXI-1001

Folgende SCXI-Module werden unterstützt:

NI SCXI-1100

NI SCXI-1102

NI SCXI-1102B/C

NI SCXI-1104/C

NI SCXI-1112

NI SCXI-1120/D

NI SCXI-1121

NI SCXI-1122

NI SCXI-1124

NI SCXI-1125

NI SCXI-1126

NI SCXI-1127

NI SCXI-1128

NI SCXI-1129

NI SCXI-1130

NI SCXI-1140

NI SCXI-1141

NI SCXI-1142

NI SCXI-1143

NI SCXI-1160

NI SCXI-1161

NI SCXI-1162

NI SCXI-1162HV

NI SCXI-1163

NI SCXI-1163R

NI SCXI-1166

NI SCXI-1167

NI SCXI-1169

NI SCXI-1175

NI SCXI-1190

NI SCXI-1191

NI SCXI-1192

NI SCXI-1193

NI SCXI-1194

NI SCXI-1195

NI SCXI-1314T

NI SCXI-1502

NI SCXI-1503

NI SCXI-1520

NI SCXI-1521/B

NI SCXI-1530

NI SCXI-1531

NI SCXI-1540

NI SCXI-1581

NI SCXI-1600 (in den 64-Bit-Versionen von Windows 10/8.1/7 nicht unterstützt)

Die folgenden TEDS-Geräte werden unterstützt:

NI SC-2350

NI BNC-2096

NI SCXI-1314T

Die folgenden Geräte für akademische Zwecke werden unterstützt:

NI ELVIS II

NI ELVIS II+

NI myDAQ

Die folgenden älteren DAQ-Geräte (auch Geräte der B-Serie genannt) werden unterstützt:

Gerät DAQ Pad PCI USB NI DAQPad-6015* ✓ NI DAQPad-6016* ✓ NI PCI-6010 ✓ NI PCI-6013 ✓ NI PCI-6014 ✓ SensorDAQ ✓ * In den 64-Bit-Versionen von Windows 10/8.1/7 nicht unterstützt.

Die folgenden Low-Cost-USB-Geräte (auch Geräte der B-Serie genannt) werden unterstützt:

Gerät USB NI 6000 ✓ NI 6001 ✓ NI 6002 ✓ NI 6003 ✓ NI 6008 ✓ NI 6009 ✓ NI TC01 ✓

Die nachfolgend aufgelisteten Geräte werden von NI-DAQmx in der 32-Bit-Version von Windows 10/8.1/7 unterstützt. Sie werden nicht in der 64-Bit-Version von Windows 10/8.1/7 unterstützt.

NI DAQCard-6024E (200 kS/s, 12 Bit, 16 Kanäle zur Erfassung von Analogsignalen, 2 Kanäle zur Ausgabe von Analogsignalen, 8 Leitungen zur Erfassung/Ausgabe von Digitalsignalen, 2 Zähler/Timer)

NI DAQCard-6036E (200 kS/s, 16 Bit, 16 Kanäle zur Erfassung von Analogsignalen, 2 Kanäle zur Ausgabe von Analogsignalen, 8 Leitungen zur Erfassung/Ausgabe von Digitalsignalen, 2 Zähler/Timer)

NI DAQCard-6062E (Gerät zur Erfassung von Analogsignalen, 500 kS/s, 12 Bit, 16 Kanäle)

NI DAQCard-6715 für PCMCIA (Gerät zur Ausgabe von Analogsignalen, 12 Bit, 1 MS/s)

NI DAQCard-DIO-24 für PCMCIA (Gerät zur Erfassung und Ausgabe von Digitalsignalen, 24 Kanäle, 5V/TTL/CMOS)

NI DAQPad-6015 für USB

NI DAQPad-6015 für USB (BNC)

NI DAQPad-6015 für USB (Kontaktleiste)

NI DAQPad-6016 für USB

NI SCXI-1600 (USB-Modul)

In älteren Versionen der NI-DAQmx-Readme (zu finden auf ni.com/drivers) erhalten Sie Informationen zu weiteren behobenen Problemen.

Eine Liste aller bekannten Probleme zur Software und Dokumentation von National Instruments kann im Web abgerufen werden. Die aktuelle Liste bekannter Probleme in NI-DAQmx finden Sie auf der NI-Website.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden. Ab August 2012 veröffentlichte NI-Softwareprodukte (die mit einer NI-Installationsprogramm-Version ab einschließlich 3.1 arbeiten) erfordern jedoch möglicherweise zusätzliche Schritte vor oder während der automatischen Installation.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.0 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.0 vorher separat installieren.

Weitere Informationen zum automatischen Installieren von Produkten von National Instruments finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Windows 10 unterscheidet sich sehr stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus wartet das Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen auf. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise zur Verwendung von NI-DAQmx 17.5 mit LabVIEW NXG.

Mit LabVIEW NXG kompatible Betriebssysteme und Systemvoraussetzungen für LabVIEW NXG

LabVIEW NXG unterscheidet sich in folgendem Aspekt von anderer unterstützter Software:

Betriebssystem: Nur auf 64-Bit-Betriebssystemen ausführbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Unterstützte Betriebssysteme.

Hinweis Siehe die Readme zu LabVIEW NXG für weitere Systemvoraussetzungen.

Hardware-Unterstützung in LabVIEW NXG

Folgende Geräte werden unterstützt, müssen aber in NI MAX konfiguriert werden und sind in den Mess-Panels nicht verfügbar:

Die folgenden Geräte werden in LabVIEW NXG nicht unterstützt:

LabVIEW NXG wird mit Hilfe des NI-Paketmanagers installiert. Zur Installation von NI-DAQmx für LabVIEW NXG sind folgende Schritte erforderlich:

Besuchen Sie ni.com/info und geben Sie NXGDownload ein, um zur Seite für den Download von LabVIEW NXG zu gelangen. Klicken Sie auf Download LabVIEW NXG 2.0. Daraufhin wird der NI-Paketmanager installiert. Anschließend öffnet sich der NI-Paketmanager mit einem Download-Fenster. Wählen Sie LabVIEW NXG Suite und klicken Sie auf die grüne Installieren-Schaltfläche. Wählen Sie dann LabVIEW NXG 2.0 und NI-DAQmx aus. Folgen Sie zum Herunterladen von LabVIEW NXG und NI-DAQmx den Aufforderungen des Installationsprogramms.

Hilfe zu LabVIEW NXG

Die Kontexthilfe von LabVIEW NXG wird mit der Tastenkombination <Strg + H> geöffnet, und durch Bewegen des Mauszeigers über ein Objekt wird die jeweilige Hilfe zum Objekt angezeigt.

Mit Hilfe der Suchleiste in der rechten oberen Ecke des Programmfensters von LabVIEW NXG können Sie das Programm durchsuchen. Die Suchergebnisse lassen sich auch in der Kontexthilfe anzeigen.

Weitere Dokumentation ist auf ni.com/manuals verfügbar.

Beispiele zu LabVIEW NXG

Starten Sie LabVIEW und klicken Sie auf die Registerkarte Lerninhalte.

Zu den Lerninhalten zu LabVIEW NXG gelangen Sie über die Registerkarte Lektionen und zu den Beispielen über die Registerkarte Beispiele. Zum Durcharbeiten der Lektionen und Beispiele folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Informationen zu DAQExpress, u. a. zu den Systemanforderungen für die Installation des Programms und bekannten Problemen mit dem Programm, finden Sie in der Readme zu DAQExpress. Sämtliche unterstützte Hardware ist in der Anleitung zu DAQExpress aufgeführt.

Copyright

© 2003–2018 National Instruments. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen und das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen, gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments>

und EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mit Hilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von NI finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines auf ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von NI-Produkten und -Technologien finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

374768T-0113