Windows용 LabVIEW 2017 Service Pack 1 Readme

2017년 9월판

이 파일에는 시스템 사양, 설치 방법, 알려진 유의사항, LabVIEW 2017 SP1에서 수정된 버그의 일부 리스트를 포함하여 Windows용 LabVIEW 2017 Service Pack 1 (SP1)에 대한 중요 정보가 들어 있습니다.

LabVIEW의 최신 정보는 NI 웹사이트를 참조하십시오.

모듈이나 툴킷과 같은 LabVIEW 애드온에 대한 정보는 labview\readme 디렉토리의 readme 파일을 참조하십시오.

시스템 사양

설치 방법

제품 보안 및 중요한 업데이트

새 기능

LabVIEW 2017 SP1 (64비트)

알려진 유의사항

버그 수정

도움말 보기

예제 찾기

NI 제품 자동 설치하기

Microsoft Windows 10에서 NI 소프트웨어 사용하기

Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어 사용하기

법적 정보

LabVIEW 2017 SP1을 사용하려면 다음이 필요합니다.

Windows 런타임 엔진 개발 환경 프로세서1 Pentium 4M/Celeron 866 MHz (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)

Pentium 4 G1 (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (64비트) Pentium 4M (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)

Pentium 4 G1 (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (64비트) RAM 256 MB 1 GB 화면 해상도 1024 x 768 픽셀 1024 x 768 픽셀 OS Windows 10 (버전 1703)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22 (64비트)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64비트) Windows 10 (버전 1703)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22 (64비트)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64비트) 디스크 공간 620 MB 5 GB (기본 드라이버 포함) 색 팔레트 해당 없음 LabVIEW와 LabVIEW 도움말에는 16비트 색상의 그래픽이 있습니다. LabVIEW에는 최소 16비트 색상 이상의 색 팔레트가 필요합니다. 임시 파일 디렉토리 해당 없음 LabVIEW는 디렉토리를 사용하여 임시 파일을 저장합니다. NI는 이 임시 디렉토리가 사용할 수 있는 디스크 공간을 몇 메가바이트 정도 확보하도록 권장합니다. Adobe Reader 해당 없음 모든 LabVIEW 매뉴얼의 PDF 버전을 검색하려면 반드시 Adobe Reader를 설치해야 합니다. 1 LabVIEW 및 LabVIEW 런타임 엔진은 SSE2 명령어를 실행할 수 있는 Pentium 4M/G1 세대 및 이후 버전을 필요로 합니다.



2 NI 소프트웨어가 VC2015 Runtime 및 .NET 4.6.2를 설치합니다. Windows 8.1 및 Windows Server 2012 R2의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 이 아이템이 지원됩니다. 이 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB2919442 및 KB2919355를 참조하십시오.



3 NI 소프트웨어는 SHA-256 인증서의 서명을 받은 제품입니다. Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 및 Windows Server 2008 R2 SP1의 경우 Microsoft 업데이트를 설치해야만 SHA-256이 지원됩니다. 이 보안 업데이트 설치 방법에 대한 더 자세한 정보는 Microsoft KB3033929를 참조하십시오.





Windows의 Guest 계정으로 LabVIEW를 사용할 수 없습니다.

2016년에 LabVIEW는 Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, 서비스 팩을 제외한 Windows 7의 설치에 대한 지원을 중단했습니다. LabVIEW 2017 SP1은 지원되지 않는 OS에서 설치 또는 실행되지 않습니다. LabVIEW 2017 SP1을 사용하는 어플리케이션을 지원되지 않는 OS로 배포할 수 없습니다. 또한, LabVIEW 2017 SP1을 설치한 후에는, 지원되지 않는 OS에서, 버전에 상관없이 LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ 또는 Measurement Studio를 사용하여 해당 컴퓨터에서 빌드한 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다. 2016년 OS 지원 변경에 대한 더 자세한 정보는, KB 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?을 참조하십시오.

Windows 32비트 OS 지원을 위해 물리 주소 확장(PAE)의 비활성화가 필요할 수 있습니다. 물리 주소 확장(PAE)의 비활성화가 시스템에 미치는 영향 및 사용자가 수행해야 할 작업에 대해 더 알아보려면 ni.com/info를 방문하여 정보 코드 PAESupport 를 입력하십시오.

다음 단계를 따라 Windows용 LabVIEW를 설치하고 정품인증하십시오.

LabVIEW를 처음 설치하십니까? LabVIEW 플랫폼 미디어를 삽입한 후 화면의 지시에 따라 LabVIEW, 모듈, 툴킷 및 드라이버를 설치합니다. 입력요청을 받으면, 정품인증 받으려는 각 제품의 시리얼 번호를 입력합니다. 시리얼 번호는 ni.com/myproducts에서 찾을 수 있습니다. 볼륨 라이센스 서버로 라이센스를 관리하는 경우, 이메일을 통해 볼륨 라이센스를 받습니다.

LabVIEW 이전 버전을 업그레이드하십니까? 새로운 버전의 LabVIEW를 설치하기 전에 기존 VI와 프로젝트를 계속 사용하도록 보호하는 방법에 대한 정보, 업그레이드 및 호환성 문제, LabVIEW 2017의 새 기능을 소개한 전체 리스트는 LabVIEW 업그레이드 노트를 참조하십시오.

노트 LabVIEW 2017부터는 LabVIEW 런타임 엔진에 대해 하위 호환이 지원됩니다. LabVIEW 2017 이후 버전은 LabVIEW 2017 버전으로 만든 2진 파일과 VI를 다시 컴파일하지 않고 로드할 수 있습니다. 이러한 개선사항은 독립 어플리케이션 (EXE), 공유 라이브러리 (DLL), 묶음 프로젝트 라이브러리에 적용됩니다.

노트 NI Software Suite 또는 NI Product Bundle과 함께 이 제품을 구매한 경우, 구매 시 함께 발송된 설치 미디어를 사용하여 제품을 설치합니다.

ni.com/security 페이지에서 NI 제품에 대한 보안 알림사항을 보고 구독할 수 있습니다. NI의 중요한 업데이트에 대한 정보는 ni.com/critical-updates를 방문하십시오.

LabVIEW 2017 SP1에서는 가변 VI가 입력 클래스에 따라 변경될 수 있습니다. 클래스 A의 메소드를 호출하는 가변 VI는 가변 VI가 호출하는 클래스 A의 메소드와 동일한 이름, 커넥터 팬 패턴 및 터미널 방향을 가진 퍼블릭 메소드가 클래스에 포함되면 관련 없는 클래스의 데이터를 받아들입니다. 가변 VI는 클래스 A의 메소드에 대한 호출을 입력 클래스의 퍼블릭 메소드에 대한 호출로 대체하여 입력 클래스에 맞게 변경됩니다(그러한 메소드가 존재하는 경우).

가변 VI의 이러한 적응성을 메소드 이름, 커넥터 팬 패턴 및 터미널 방향을 사용한 메소드 호출의 인터페이스 정의로 간주할 수 있습니다. 가변 VI는 메소드 호출의 인터페이스를 충족하는 모든 클래스의 데이터를 받아들입니다. 이로 인해 하나의 가변 VI를 사용하여 관련 없는 클래스의 데이터에 대한 연산을 수행하거나 하나의 클래스에서 다양한 가변 VI로 정의된 여러 인터페이스를 구현할 수 있습니다.

가변 VI를 사용하여 메소드 호출의 인터페이스를 정의하는 예제는 labview\examples\Malleable VIs\Class Adaptation\Malleable VIs - Class Adaptation.lvproj를 참조하십시오.

LabVIEW 2017 SP1 (32비트) 및 LabVIEW 2017 SP1 (64비트)에 의해 지원되는 모듈과 툴킷을 설치하려면 LabVIEW 플랫폼 미디어를 사용합니다. Windows (64비트)에서 실행하는 경우, LabVIEW (64비트)는 32비트 OS 또는 32비트 어플리케이션보다 더 많은 메모리를 제공합니다. LabVIEW (64비트)는 영어 버전만 존재합니다.

지원되는 하드웨어

LabVIEW 2017 SP1(64비트)과 호환되는 드라이버에 대한 정보는 NI 웹사이트를 참조하십시오. GPIB 디바이스의 경우, 최소 Windows용 NI-488.2 2.6을 사용해야 합니다. LabVIEW (64비트)와 호환되는지 더 자세히 알아보려면 특정 하드웨어 문서를 참조하십시오.

지원되는 모듈 및 툴킷

LabVIEW 2017 SP1(64비트)이 지원하는 모듈 및 툴킷의 개수는 제한됩니다. 다음 리스트는 LabVIEW (32비트)와 LabVIEW (64비트)가 지원하는 모듈 및 툴킷을 비교하여 정리한 것입니다.

제품 LabVIEW 2017 SP1 (32비트) LabVIEW 2017 SP1 (64비트) Advanced Signal Processing Toolkit ✓ — Control Design and Simulation Module ✓ ✓1 Database Connectivity Toolkit ✓ — DataFinder Toolkit ✓ — Datalogging and Supervisory Control Module ✓ — Desktop Execution Trace Toolkit for Windows ✓ ✓ Digital Filter Design Toolkit ✓ — FPGA Module ✓ — MathScript RT Module ✓ ✓2 Report Generation Toolkit for Microsoft Office ✓ ✓ Real-Time Module ✓ — Robotics Module ✓ — SoftMotion 모듈 ✓ — Statechart Module ✓ — Sound and Vibration Measurement Suite ✓ ✓ Unit Test Framework Toolkit ✓ ✓ VI Analyzer Toolkit ✓ ✓ Vision Development Module ✓ ✓ 1 Control Design and Simulation Module(64비트)은 System Identification VI, System Identification Assistant, Control Design Assistant 및 리얼타임 타겟을 지원하지 않습니다.



2 MathScript RT Module(64비트)은 MathScript RT Module 함수의 라이브러리 클래스를 지원하지 않습니다.

32비트 및 64비트 지원, 시스템 사양, 설치 방법, 정품인증에 대한 더 자세한 정보는 각 제품의 Readme를 참조하십시오. 위의 테이블에 열거되지 않은 제품에 대한 정보는 해당 제품의 사용자 문서를 참조하십시오.

온라인에서 소프트웨어 및 문서의 알려진 유의사항을 찾을 수 있습니다. LabVIEW 2017 및 LabVIEW 2017 SP1의 알려진 유의사항이 정리된 최신 목록은 NI 웹사이트를 참조하십시오.

다음은 LabVIEW 2017 SP1에서 수정한 일부 문제의 ID 및 제목입니다. 이는 현재 LabVIEW 버전에서 수정된 모든 문제를 포괄하지 않습니다. CAR ID를 알고 있는 경우, 이 리스트에서 해당 문제가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.

ID 해결된 문제 604133 LabVIEW can crash when executing a Value (Signaling) property on a generic subpanel reference. 607006 Changed click behavior with Windows 10, version 1607. 607329 Merged signals do not have correct names in output file of Write to Measurement File express VI. 608412 In some cases, attempting to plot multiple large datasets on an XY graph can result in LabVIEW hanging. 618044 In rare cases, updating a type definition file may cause instances of the typedef to revert to default data. 620145 Using a Formula Node with a large number of equations can cause LabVIEW to crash. 622429 On the first execution of LabVIEW, using the Edit Tree Items: Move Item method causes a crash. 627910 Large projects may have extended save times. 637096 LabVIEW-built applications can have DPI scaling issues. 639416 LabVIEW-built assemblies with array parameters cannot be called from Visual Studio. 639842 Occasional crashes on real-time targets, exception code 0x661. 640139 Updating a type definition that is used in dynamic event registration leads to incorrect behavior. 640344 A Stream channel writer can be wired to a Lossy Stream channel writer without breaking the wire. 640873 Callers of malleable VIs will sometimes show a document modification and prompt to save when the VI has not changed. 649615 Dragging a node with a channel wire connection into or out of a structure can rewire incorrectly. 649837 Crash using Actor Framework Message Maker after first message creation fails because of an already-existing file on disk. 649952 In very rare situations, LabVIEW can crash while unflattening data. 650556 Message Channel acks can unblock improperly. 651326 Double-clicking a reentrant subVI in LabVIEW 2017 always opens the master VI, never the clone. 653033 In certain cases, updating a numeric member of a cluster will not update the cluster. 653897 Make LabVIEW more robust when presented with corrupted resource files. 654700 Read-only DVR can occasionally return the wrong value. 654714 Scripted channel endpoint VIs show up on the Recent Files list in the Getting Started Window. 656295 In some cases, using the Alignment tool on wires can cause a LabVIEW crash. 656516 Some VIs that are runnable in LabVIEW 2015 and earlier will report broken in LabVIEW 2016 and later. 657776 Creating a VI for Data Member Access can crash LabVIEW. 658033 In the Rearrange Cases dialog for Event Structure frames, the "Sort" button doesn't sort alphabetically. 658387 Sometimes a terminal with a coercion dot will be displayed as the wrong data type in Context Help. 658923 Custom Probes for LabVIEW classes have erratic block diagram behavior when live drag is enabled. 660055 Comparison primitives with waveform as input in "Compare Aggregate" mode can cause a LabVIEW crash at runtime.

LabVIEW 2017 SP1에 대한 정보는 LabVIEW에서 도움말≫LabVIEW 도움말을 선택하여 LabVIEW 도움말을 참조하십시오.

LabVIEW에서 도움말≫예제 찾기를 선택하여 NI 예제 탐색기를 시작합니다. 예제를 어플리케이션에 맞도록 수정하거나 기존 VI에 하나 또는 여러 개의 예제를 복사해서 붙일 수 있습니다.

명령 라인 인수를 사용하여 설치 프로그램의 사용자 인터페이스 및 대화 상자를 모두 또는 일부 비활성화하면 대부분 NI 제품의 설치를 자동화할 수 있습니다.

설치하는 NI 제품이 Microsoft .NET 4.6.2를 사용하는 경우, NI 소프트웨어가 설치되기 전에 .NET 설치 프로그램이 실행되고, NI 소프트웨어 설치가 시작되기 전에 재부팅이 필요할 수 있습니다. .NET 재부팅을 피하려면, NI 소프트웨어를 설치하기 전에 별도로 .NET 4.6.2를 설치하십시오.

NI 제품 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 다음의 기술지원 데이터베이스 문서를 참조하십시오.

Microsoft Windows 10은 Windows OS 최신 버전으로 이전 버전과 비교해 현저히 변경되었습니다. 여러 새로운 기능이 Windows 10에 도입되었을 뿐만 아니라 Windows 7과 Windows 8의 기능이 Windows 10에 함께 통합되었습니다. NI의 Windows 10 지원에 대한 더 자세한 정보는 ni.com/windows10을 방문하십시오.

Microsoft Windows 8.1에서 NI 소프트웨어를 설치하면, NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) 및 NI 시작 관리자와 같은 NI 어플리케이션 소프트웨어 제품의 바로 가기를 포함한 몇 가지 타일이 앱 보기에 추가되는 것을 확인할 수 있습니다. NI의 Windows 8.1 지원에 대한 더 자세한 정보를 알아보려면 ni.com/windows8을 방문하십시오.

저작권

© 2004-2017 National Instruments. 판권 소유.

저작권법상 이러한 출판물은 National Instruments Corporation의 서면에 의한 사전 동의 없이는 그 일부나 전부를 사진 복사, 녹음, 정보 검색 시스템에 저장하는 것, 번역 등을 포함하여 전자적이거나 기계적인 방법을 막론하고 어떠한 방법이나 형태로든 재발행되거나 전달되는 것이 금지되어 있습니다.

NI는 타인의 지적재산권을 존중하며 사용자에게도 그렇게 할 것을 요청하고 있습니다. NI 소프트웨어는 저작권 및 기타 지적재산권법에 의해 보호받고 있습니다. NI 소프트웨어를 타인 소유의 소프트웨어 또는 기타 자료들을 복제하는데 사용할 수 있는 경우, 여러분은 NI 소프트웨어를 라이센스 또는 기타 법적 제한조건에 따라 복제해도 되는 자료들을 복제하는데에만 사용하여야 합니다.

사용자 라이센스 협약 및 타사 법적 공지

사용자 라이센스 협약(EULA: End-User License Agreements) 및 타사 법적 공지는 설치 후 다음의 위치에서 찾을 수 있습니다.

법적 공지는 <National Instruments>\_Legal Information 및 <National Instruments> 디렉토리에 있습니다.

및 디렉토리에 있습니다. 사용자 라이센스 협약(EULA)은 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 디렉토리에 있습니다.

디렉토리에 있습니다. NI 제품으로 빌드된 설치 프로그램에 법적 정보를 포함시키는 방법은 <National Instruments>\_Legal Information.txt 를 참조하십시오.

미국 정부의 제한된 권리

귀하가 미합중국 정부(이하 “정부”)의 기관, 부처, 기타 기구에 해당하는 경우, 본 매뉴얼에 포함된 기술 정보의 사용, 복제, 재현, 배포, 수정, 공개 또는 이전에 관한 사항은 민간기관을 위한 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation) 52.227-14상의 제한된 권리 규정 및 군사기관을 위한 국방연방조달규정(Defense Federal Acquisition Regulation) 부록조항 252.227-7014 및 252.227-7015에 따라 규율됩니다.

IVI Foundation 저작권 공지

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

상표

NI 상표에 대한 정보는 ni.com/trademarks의 NI Trademarks and Logo Guidelines를 참조하십시오. 여기에 언급된 다른 제품과 회사명은 각 해당 회사의 상표 또는 거래명입니다.

특허

NI 제품 및 기술에 대한 특허 내용은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 소프트웨어에서 도움말≫특허, 미디어의 patents.txt 파일, 또는 ni.com/patents 페이지에서 NI Patent Notice를 참조하십시오.

374715H-0129