Readme LabVIEW 2018 Beta pour Windows

Novembre 2017

Ce fichier contient des informations importantes concernant LabVIEW 2018, y compris la configuration système requise et des instructions d'installation .

Reportez-vous au site Web de NI pour obtenir les toutes dernières informations sur LabVIEW.

Reportez-vous au répertoire labview\readme pour consulter les fichiers readme concernant les compléments logiciels de LabVIEW, comme les modules et les toolkits.

Configuration système requise

Instructions d'installation

Sécurité des produits et mises à jour critiques

LabVIEW 2018 (64 bits)

Accès à l'Aide

Recherche d'exemples

Automatisation de l'installation de produits NI

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1

Informations juridiques

La configuration système requise pour LabVIEW 2018 est la suivante :

Windows Moteur d'exécution Environnement de développement Processeur1 Pentium 4M/Celeron 866 MHz (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)

Pentium 4 G1 (ou équivalent) ou version ultérieure (64 bits) Pentium 4M (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)

Pentium 4 G1 (ou équivalent) ou version ultérieure (64 bits) RAM 256 Mo 1 Go Résolution d'écran 1024 x 768 pixels 1024 x 768 pixels Système d'exploitation Windows 10 (version 1709)/8.1 Update 12/7 SP13

Windows Server 2016 (64 bits)

Windows Server 2012 R22 (64 bits)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64 bits) Windows 10 (version 1709)/8.1 Mise à jour 12/7 SP13

Windows Server 2016 RTM (64 bits)

Windows Server 2012 R22 (64 bits)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64 bits) Espace disque 620 Mo 5 Go (drivers par défaut inclus) Palette de couleurs N/A LabVIEW et l'Aide LabVIEW contiennent des graphiques en couleurs 16 bits. LabVIEW exige au minimum une palette couleurs 16 bits. Répertoire de fichiers temporaires N/A LabVIEW utilise un répertoire pour stocker les fichiers temporaires. NI vous conseille d'avoir plusieurs méga-octets d'espace disque disponibles pour ce répertoire temporaire. Adobe Reader N/A Adobe Reader doit être installé pour pouvoir effectuer une recherche dans les versions PDF des manuels LabVIEW. 1 LabVIEW et le moteur d'exécution de LabVIEW requièrent des processeurs de génération Pentium 4M/G1 ou ultérieure, capables d'exécuter les instructions SSE2.



2 Les logiciels NI installent le runtime VC2015 et .NET 4.6.2. Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 requièrent des mises à jour Microsoft pour pouvoir supporter ces éléments. Reportez-vous aux KB2919442 et KB2919355 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer ces mises à jour.



3 Les logiciels NI sont signés avec un certificat SHA-256. Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1 requièrent des mises à jour Microsoft pour supporter SHA-256. Reportez-vous à l'article KB3033929 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer cette mise à jour de sécurité.





Vous ne pouvez pas accéder à LabVIEW en utilisant un compte Invité sous Windows.

En 2016, LabVIEW a cessé de supporter Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 et les installations de Windows 7 sans service pack. Vous ne pourrez ni installer ni exécuter LabVIEW 2018 sur un système d'exploitation non supporté. Vous ne pourrez ni déployer ni distribuer les applications qui utilisent LabVIEW 2018 sur un système d'exploitation non supporté. De plus, après avoir installé LabVIEW 2018, vous ne pourrez pas utiliser les installeurs construits sur cet ordinateur avec une version de LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ ou Measurement Studio sur un système d'exploitation non supporté. Pour en savoir plus sur les changements apportés à notre support des systèmes d'exploitation en 2016, consultez l'article 79UC78LS de la Base de connaissances, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?

Le support pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits peut nécessiter la désactivation des extensions d'adresses physiques (PAE). Pour savoir en quoi cela peut affecter votre système et quelles interventions sont nécessaires, allez sur ni.com/frinfo et entrez l'info-code PAESupport .

Effectuez les étapes suivantes pour installer et activer LabVIEW sous Windows.

C'est la première fois que vous installez LabVIEW ? Insérez le média de la plate-forme LabVIEW et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer LabVIEW, les modules, les toolkits et les drivers. À l'invite, entrez le numéro de série de chaque produit que vous voulez activer. Vous trouverez le numéro de série à ni.com/myproducts. Si vous gérez votre licence avec un serveur de licences en volume, vous devriez recevoir votre fichier de licence en volume par email.

Il s'agit d'une mise à niveau d'une version antérieure de LabVIEW ? Reportez-vous aux Notes de mise à jour LabVIEW pour en savoir plus sur la manière de protéger les VIs et projets existants avant d'installer une nouvelle version de LabVIEW, prendre connaissance des problèmes de mise à niveau et de compatibilité, et consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités de LabVIEW 2018.

Remarque Si vous avez acheté ce produit avec une suite logicielle NI ou une offre groupée NI, utilisez le média d'installation fourni avec votre achat pour installer ce produit.

Allez sur ni.com/security pour consulter et demander à recevoir les notifications de sécurité concernant les produits NI. Reportez-vous à la page ni.com/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.

Utilisez le média de la plate-forme LabVIEW pour installer les modules et toolkits supportés par LabVIEW 2018 (32 bits) et LabVIEW 2018 (64 bits). Quand vous exécutez LabVIEW (64 bits) sous Windows 64 bits, vous avez accès à davantage de mémoire que n'en offre un système d'exploitation 32 bits ou une application 32 bits. LabVIEW (64 bits) n'est disponible qu'en anglais.

Matériel pris en charge

Reportez-vous au site Web de NI pour obtenir des informations sur les drivers compatibles avec LabVIEW 2018 (64 bits). Pour les périphériques GPIB, vous devez utiliser NI-488.2 2.6 ou une version ultérieure pour Windows. Reportez-vous à la documentation du matériel en question pour en savoir plus sur sa compatibilité avec LabVIEW (64 bits).

Modules et de toolkits pris en charge

LabVIEW 2018 (64 bits) supporte un nombre limité de modules et de toolkits. Le tableau suivant compare les modules et toolkits supportés par LabVIEW (32 bits) et LabVIEW (64 bits).

Produit LabVIEW 2018 (32 bits) LabVIEW 2018 (64 bits) Toolkit Advanced Signal Processing ✓ ✓ Module Control Design and Simulation ✓ ✓1 Toolkit Database Connectivity ✓ — Toolkit DataFinder ✓ — Module Datalogging and Supervisory Control ✓ — Toolkit Desktop Execution Trace for Windows ✓ ✓ Toolkit Digital Filter Design ✓ ✓ Module FPGA ✓ ✓ Module MathScript RT ✓ ✓2 Toolkit Report Generation for Microsoft Office ✓ ✓ Module Real-Time ✓ — Module Robotics ✓ — Module SoftMotion ✓ — Module Statechart ✓ — Sound and Vibration Measurement Suite ✓ ✓ Toolkit Unit Test Framework ✓ ✓ Toolkit VI Analyzer ✓ ✓ Module Vision Development ✓ ✓ 1 Le module Control Design and Simulation (64 bits) ne supporte ni les assistants System Identification Assistant et Control Design Assistant, ni les cibles temps réel.



2 Le module MathScript RT (64 bits) ne supporte pas la classe de bibliothèques des fonctions du module MathScript RT.

Reportez-vous au readme de chaque produit pour obtenir des informations complémentaires sur le support des versions 32 et 64 bits, la configuration système requise et l'activation, ainsi que des instructions d'installation. Pour obtenir des informations sur les produits qui ne sont pas mentionnés dans la liste précédente, reportez-vous à la documentation utilisateur du produit en question.

Reportez-vous à l'Aide LabVIEW, accessible en sélectionnant Aide»Aide LabVIEW à partir de LabVIEW, pour en savoir plus sur LabVIEW 2018.

Sélectionnez Aide»Recherche d'exemples à partir de LabVIEW pour lancer l'Outil de recherche d'exemples NI. Vous pouvez modifier un VI d'exemple pour l'adapter à votre application, ou copier et coller un ou plusieurs exemples dans le VI que vous créez.

Vous pouvez automatiser l'installation de la plupart des produits NI en utilisant des arguments de ligne de commande pour supprimer certaines ou la totalité des boîtes de dialogue et des fenêtres de l'interface utilisateur de l'installeur.

Si le produit NI que vous installez utilise Microsoft .NET 4.6.2, il est possible que l'installeur .NET s'exécute avant l'installation des logiciels NI et que vous deviez redémarrer pour que l'installation des logiciels NI puisse commencer. Pour éviter un redémarrage dû à .NET, installez .NET 4.6.2 séparément avant d'installer des logiciels NI.

Pour en savoir plus sur l'automatisation de l'installation de produits NI, reportez-vous aux articles suivants de la Base de connaissances :

Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.

Lorsque vous installez des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1, vous remarquerez quelques vignettes supplémentaires sur l'écran Applications, y compris des raccourcis vers les logiciels d'applications NI tels que NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) et le Lanceur d'applications NI. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 8.1, allez sur ni.com/windows8.

Copyright

© 2004–2017 National Instruments. Tous droits réservés.

Conformément à la réglementation applicable en matière de droits d'auteur, cette publication ne peut pas être reproduite ni transmise sous une forme quelconque, que ce soit par voie électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système permettant la récupération d'informations, ni traduite, en tout ou partie, sans le consentement préalable et écrit de National Instruments Corporation.

NI respecte les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et nous demandons aux utilisateurs de nos produits de les respecter également. Les logiciels NI sont protégés par la réglementation applicable en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Lorsque des logiciels NI peuvent être utilisés pour reproduire des logiciels ou autres matériels appartenant à des tiers, vous ne pouvez utiliser les logiciels NI à cette fin que si cette reproduction est permise par les termes du contrat de licence applicable auxdits logiciels ou matériels et par la réglementation en vigueur.

Contrats de licence utilisateur final et notices juridiques de tiers

Vous trouverez les contrats de licence utilisateur final (CLUF) et notices juridiques de tiers aux emplacements suivants une fois l'installation terminée :

Les notices se trouvent dans les répertoires <National Instruments>\_Legal Information et <National Instruments> .

et . Les CLUF se trouvent dans le répertoire <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license .

. Consultez le fichier <National Instruments>\_Legal Information.txt pour en savoir plus sur la manière d'inclure des informations juridiques dans des installeurs construits avec des produits NI.

Droits restreints pour les entités gouvernementales américaines

Si vous faites partie d'une agence, d'un service ou de toute autre entité gouvernementale des États-Unis, l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert des données techniques figurant dans ce manuel sont réglementés par les clauses de Droits restreints mentionnées dans la Réglementation des Acquisitions Fédérales 52.227-14 ("Federal Acquisition Regulation 52.227-14") pour les agences fédérales et aux sections 252.227-7014 et 252.227-7015 du supplément à la Réglementation des Acquisitions Fédérales liées à la défense ("Defense Federal Acquisition Regulation Supplement") pour les agences militaires.

Déclaration concernant les copyrights de IVI Foundation

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marques

Reportez-vous à la page NI Trademarks and Logo Guidelines sur ni.com/trademarks pour obtenir des informations sur les marques NI. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.

Brevets

Pour la liste des brevets protégeant les produits/technologies NI, veuillez vous référer, selon le cas : à la rubrique Aide»Brevets de votre logiciel, au fichier patents.txt sur votre média, ou à National Instruments Patent Notice sur ni.com/patents.

374715J-0114