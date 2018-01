Readme zu LabVIEW 2017 Service Pack 1 für Windows

September 2017

Diese Datei enthält wichtige Informationen zu LabVIEW 2017 Service Pack 1 (SP1) für Windows und beschreibt u. a. die Systemanforderungen für die Installation des Programms, die Schritte zur Installation sowie eine Liste der in diesem Service Pack behobenen Fehler. Bekannte Probleme mit LabVIEW 2017 SP1 werden ebenfalls aufgeführt.

Sollten nach der Veröffentlichung des Produkts noch weitere wichtige Informationen zu dieser Version bekannt werden, finden Sie diese auf der NI-Website.

Die Readme-Dateien zu LabVIEW-Zusatzpaketen (z. B. Modulen oder Toolkits) werden im Verzeichnis labview\readme gespeichert.

Systemvoraussetzungen

Installationshinweise

Produktsicherheit und kritische Updates

Neue Funktionen

LabVIEW 2017 SP1 (64 Bit)

Bekannte Probleme

Behobene Fehler

Öffnen der Hilfe

Suchen von Beispielen

Automatische Installation von NI-Produkten

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Rechtliche Hinweise

Für LabVIEW 2017 SP1 gelten folgende Systemvoraussetzungen:

Windows Runtime-Engine Entwicklungsumgebung Prozessor1 32 Bit: Mindestens Pentium 4M/Celeron 866 MHz (oder gleichwertig)

64 Bit: Mindestens Pentium 4 G1 (oder gleichwertig) 32 Bit: Pentium 4M (oder gleichwertig)

64 Bit: Pentium 4 G1 (oder gleichwertig) RAM 256 MB 1 GB Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel 1024 x 768 Pixel Betriebssystem Windows 10 (Version 1703)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22 (64 Bit)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64 Bit) Windows 10 (Version 1703)/8.12/7 SP13

Windows Server 2012 R22 (64 Bit)

Windows Server 2008 R2 SP13 (64 Bit) Speicherplatz 620 MB 5 GB (Standardtreiber eingeschlossen) Farbpalette k. A. LabVIEW und die LabVIEW-Hilfe enthalten 16-Bit-Grafiken. Für LabVIEW ist mindestens eine 16-Bit-Farbtiefe erforderlich. Temporäres Verzeichnis k. A. LabVIEW benötigt ein Verzeichnis zum Speichern temporärer Dateien. In diesem Verzeichnis sollten nach Möglichkeit mehrere Megabyte Speicherplatz verfügbar sein. Adobe Reader k. A. Für PDF-Versionen der LabVIEW-Handbücher benötigen Sie den Acrobat Reader. 1 Für LabVIEW und die LabVIEW-Runtime-Engine werden Prozessor der Generation Pentium 4M/G1 (oder neuer) benötigt, die SSE2-Anweisungen ausführen können.



2 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 werden jedoch zur Unterstützung dieser Softwareprodukte Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben.



3 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Unter Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 werden zur Unterstützung von SHA-256 Microsoft-Updates benötigt. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.





Mit einem Windows-Gastkonto ist kein Zugriff auf LabVIEW möglich.

Seit 2016 unterstützt der LabVIEW die Betriebssysteme Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 nicht mehr, und Windows 7 wird nur noch mit Service Packs unterstützt. Die Installation und Verwendung von LabVIEW 2017 SP1 ist auf diesen Betriebssystemen nicht möglich. Anwendungen, die mit LabVIEW 2017 SP1 arbeiten, können nur auf Computern mit einem von LabVIEW 2017 SP1 unterstützten Betriebssystem ausgeführt werden. Nach der Installation von LabVIEW 2017 SP1 sind außerdem sämtliche Installationsprogramme, die auf dem betreffenden Computer mit Hilfe von LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ oder Measurement Studio erstellt wurden, nur auf den von LabVIEW 2017 SP1 unterstützten Betriebssystemen ausführbar. Weitere Informationen zur den 2016 in Kraft tretenden Änderungen an der Betriebssystemunterstützung von NI-Produkten finden Sie im KB-Artikel 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?.

Unterstützung für die 32-Bit-Version von Windows erfordert ggf. die Deaktivierung der Erweiterung der physischen Adressierung (PAE). Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Website www.ni.com/info nach Eingabe des Infocodes PAESupport .

Zur Installation und Aktivierung von LabVIEW für Windows gehen Sie wie folgt vor:

Installieren Sie LabVIEW zum ersten Mal? Legen Sie den NI-LabVIEW-Plattform-Datenträger ein und folgen Sie den Anweisungen zur Installation von LabVIEW sowie zur Installation der Module, Toolkits und Treiber. Geben Sie die Seriennummern für die zu aktivierenden Produkte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Auf ni.com/myproducts können Sie sich die Seriennummer Ihres Produkts anzeigen lassen. Wenn Ihre Lizenz mit Hilfe eines Volumenlizenzservers verwaltet wird, sollten Sie Ihre Volumenlizenz per E-Mail erhalten.

Installieren Sie ein LabVIEW-Update? Informieren Sie sich in den Hinweisen zum Upgrade von LabVIEW, wie Sie vorhandene VIs und Projekte vor Fehlern durch das Update schützen können. Des Weiteren beschreibt das Dokument bekannte Probleme bei der Aktualisierung von LabVIEW 2017 und alle Neuerungen gegenüber der vorherigen Version.

Hinweis Beginnend mit LabVIEW 2017 werden die LabVIEW-Runtime-Engines rückwärtskompatibel sein. Alle in künftigen LabVIEW-Versionen erzeugten Binärdateien und VIs können dann in LabVIEW 2017 ohne erneute Kompilierung geladen werden. EXE-Dateien, DLLs und komprimierte Projektbibliotheken profitieren von dieser Neuerung.

Hinweis Wenn Sie dieses Produkt mit einer NI-Software-Suite oder einem NI-Produktpaket erworben haben, installieren Sie dieses Programm vom Datenträger der Suite oder des Produktpakets.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

In LabVIEW 2017 SP1 können sich datentypflexible VIs an Eingangsklassen anpassen. Ein datentypflexibles VI, das eine Methode der Klasse A aufruft, nimmt auch Daten von anderen Klassen an, solange diese eine öffentliche Methode mit dem gleichen Namen, das gleiche Anschlussfeldmuster und die gleiche Anschluss-Datenrichtung wie die Methode der Klasse A hat. Das datentypflexible VI passt sich an die Eingangsklasse an, indem es den Aufruf der Methode der Klasse A durch einen Aufruf der öffentlichen Methode der Eingangsklasse ersetzt, sofern eine solche existiert.

Diese Art der Anpassungsfähigkeit datentypflexibler VIs ist vergleichbar mit dem Festlegen einer Methodenaufruf-Schnittstelle, für die ein bestimmter Methodenname, ein bestimmtes Anschlussfeldmuster und eine bestimmte Anschluss-Datenrichtung erfüllt sein muss. Das datentypflexible VI nimmt Daten jeder Klasse an, die diesen Bedingungen genügt. Dadurch kann ein datentypflexibles VI für Arbeitsschritte an Daten unterschiedlicher Klassen verwendet werden, die nicht miteinander in Beziehung stehen. Ebenso lassen sich mehrere, durch verschiedene datentypflexible VIs definierte Schnittstellen für eine Klasse implementieren.

Ein Beispiel zur Verwendung von datentypflexiblen VIs für das Festlegen von Methodenaufruf-Schnittstellen finden Sie im Projekt labview\examples\Malleable VIs\Class Adaptation\Malleable VIs - Class Adaptation.lvproj.

Installieren Sie die Module und Toolkits zur 32- und zur 64-Bit-Version von LabVIEW 2017 SP1 mit Hilfe des LabVIEW-Plattform-Datenträgers. Bei der Ausführung der 64-Bit-Version von LabVIEW 2017 auf der 64-Bit-Version von Windows steht LabVIEW mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung als in der 32-Bit-Version von LabVIEW oder Windows. LabVIEW 2017 (64 Bit) ist nur auf Englisch erhältlich.

Unterstützte Hardware

Informationen zu Treibern, die mit der 64-Bit-Version von LabVIEW 2017 SP1arbeiten, finden Sie auf der NI-Website. Für GPIB-Hardware benötigen Sie zumindest NI-488.2 2.6 für Windows. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihrer Hardware mit der 64-Bit-Version von LabVIEW finden Sie auch in der Dokumentation zu Ihrer Hardware.

Unterstützte Module und Toolkits

LabVIEW 2017 SP1 (64 Bit) unterstützt eine begrenzte Anzahl von Modulen und Toolkits. Im Folgenden werden die Module und Toolkits aufgeführt, die mit der 32-Bit-Version und mit der 64-Bit-Version von LabVIEW arbeiten.

Produkt LabVIEW 2017 SP1 (32 Bit) LabVIEW 2017 SP1 (64 Bit) Advanced Signal Processing Toolkit ✓ — Control Design and Simulation Module ✓ ✓1 Database Connectivity Toolkit ✓ — DataFinder Toolkit ✓ — Datalogging and Supervisory Control Module ✓ — Desktop Execution Trace Toolkit for Windows ✓ ✓ Digital Filter Design Toolkit ✓ — FPGA Module ✓ — MathScript RT Module ✓ ✓2 Report Generation Toolkit for Microsoft Office ✓ ✓ Real-Time Module ✓ — Robotics Module ✓ — SoftMotion Module ✓ — Statechart Module ✓ — Sound and Vibration Measurement Suite ✓ ✓ Unit Test Framework Toolkit ✓ ✓ VI Analyzer Toolkit ✓ ✓ Vision Development Module ✓ ✓ 1 Folgende Programmfunktionen sind in der 64-Bit-Version des Control Design and Simulation Modules nicht verfügbar: die System Identification VIs, der System Identification Assistant, der Control Design Assistant sowie die Arbeit mit Echtzeit-Zielsystemen.



2 Die 64-Bit-Version des MathScript RT Modules unterstützt die Bibliotheksklasse der Funktionen des MathScript RT Modules nicht.

In der Readme-Datei zu jedem Produkt finden Sie Informationen zur Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-Versionen, Informationen zu Systemvoraussetzungen sowie Aktivierungs- und Installationshinweise. Informationen zu nicht in der vorhergehenden Tabelle aufgeführten Produkten finden Sie in der Benutzerdokumentation zu diesen Produkten.

Eine Liste aller bekannten Probleme zur Software und Dokumentation von National Instruments kann im Web abgerufen werden. Die aktuelle Liste bekannter Probleme in LabVIEW 2017 und LabVIEW 2017 SP1 finden Sie auf der NI-Website.

Nachfolgend sind einige der in LabVIEW 2017 SP1 behobenen Probleme aufgelistet. Um den Rahmen dieser Datei nicht zu sprengen, wurden nur die wichtigsten Probleme aufgeführt. Anhand der Fehlerreport-Kennung (CAR-ID) können Sie in dieser Liste nachschauen, ob ein bestimmter Fehler behoben wurde.

ID Behobener Fehler 604133 LabVIEW can crash when executing a Value (Signaling) property on a generic subpanel reference. 607006 Changed click behavior with Windows 10, version 1607. 607329 Merged signals do not have correct names in output file of Write to Measurement File express VI. 608412 In some cases, attempting to plot multiple large datasets on an XY graph can result in LabVIEW hanging. 618044 In rare cases, updating a type definition file may cause instances of the typedef to revert to default data. 620145 Using a Formula Node with a large number of equations can cause LabVIEW to crash. 622429 On the first execution of LabVIEW, using the Edit Tree Items: Move Item method causes a crash. 627910 Large projects may have extended save times. 637096 LabVIEW-built applications can have DPI scaling issues. 639416 LabVIEW-built assemblies with array parameters cannot be called from Visual Studio. 639842 Occasional crashes on real-time targets, exception code 0x661. 640139 Updating a type definition that is used in dynamic event registration leads to incorrect behavior. 640344 A Stream channel writer can be wired to a Lossy Stream channel writer without breaking the wire. 640873 Callers of malleable VIs will sometimes show a document modification and prompt to save when the VI has not changed. 649615 Dragging a node with a channel wire connection into or out of a structure can rewire incorrectly. 649837 Crash using Actor Framework Message Maker after first message creation fails because of an already-existing file on disk. 649952 In very rare situations, LabVIEW can crash while unflattening data. 650556 Message Channel acks can unblock improperly. 651326 Double-clicking a reentrant subVI in LabVIEW 2017 always opens the master VI, never the clone. 653033 In certain cases, updating a numeric member of a cluster will not update the cluster. 653897 Make LabVIEW more robust when presented with corrupted resource files. 654700 Read-only DVR can occasionally return the wrong value. 654714 Scripted channel endpoint VIs show up on the Recent Files list in the Getting Started Window. 656295 In some cases, using the Alignment tool on wires can cause a LabVIEW crash. 656516 Some VIs that are runnable in LabVIEW 2015 and earlier will report broken in LabVIEW 2016 and later. 657776 Creating a VI for Data Member Access can crash LabVIEW. 658033 In the Rearrange Cases dialog for Event Structure frames, the "Sort" button doesn't sort alphabetically. 658387 Sometimes a terminal with a coercion dot will be displayed as the wrong data type in Context Help. 658923 Custom Probes for LabVIEW classes have erratic block diagram behavior when live drag is enabled. 660055 Comparison primitives with waveform as input in "Compare Aggregate" mode can cause a LabVIEW crash at runtime.

In der LabVIEW-Hilfe, die in LabVIEW über Hilfe»LabVIEW-Hilfe geöffnet wird, finden Sie Informationen zu LabVIEW 2017 SP1.

Wählen Sie in LabVIEW Hilfe»Beispiele suchen, um die NI-Suchmaschine für Beispiele zu starten. Es steht Ihnen frei, die Beispiel-VIs Ihren Bedürfnissen entsprechend zu verändern oder Teile davon zu kopieren und in selbst erstellte VIs einzufügen.

Die Installation der meisten Produkte von National Instruments kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden.

Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren.

Weitere Informationen zum automatischen Installieren von Produkten von National Instruments finden Sie in den folgenden KnowledgeBase-Artikeln:

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Windows-Betriebssystems. Windows 10 unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem viele neue Funktionen. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

