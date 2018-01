NI Student Edition Software Suite Readme

このファイルには、NI Student Edition Softwareに関する情報が以下のセクションに分かれて記載されています。

NI Student Edition Softwareをインストール、評価、アクティブ化する



64ビットバージョンのNI LabVIEWとNI Vision



OS XまたはLinux用LabVIEW MathScript RTモジュール



製品のセキュリティおよび重要な更新



NI製品のインストールを自動化する



NIソフトウェアをWindows 10と使用する



NIソフトウェアをWindows 8.1と使用する



NI Student Edition Software Suite収録製品のReadme

NI Student Edition Software Suiteからは、このLabVIEWバージョンとの互換性を維持するために必要なモジュールとツールキットをインストールできます。

NI Student Edition Softwareをインストール、評価、アクティブ化する

NI Student Edition Software Suite DVDから製品をインストールするには、以下の手順に従ってください。

NI Student Edition Software Suite DVD 1を挿入します。 インストールする製品を選択します。インストールを選択すると、ユーザからの入力を最小限に抑えることができます。 シリアル番号を入力します。一時評価版として使用する場合は空白のままにします。シリアル番号は、Certificate of Ownership、製品納品書、出荷ラベルのいずれかに記載されています。 インストールを開始し、画面の指示に従います。インストールに選択した製品によっては、DVD 2の挿入を促すメッセージが表示されることがあります。 画面の指示に従ってアクティブ化を実行します。

インストールメディアは、インストールの修正および変更、またユーザが作成するインストーラにNIソフトウェアを追加する場合に備えて、保管しておいてください。

追加ソフトウェアはni.com/academic/downloadで入手できます。アクティブ化の詳細な手順については、NI Student Editionの印刷ドキュメントをご覧ください。NI Student Editionに含まれているモジュールとツールキットの詳細リストについては、ni.com/labviewse/compareを参照してください。

64ビットバージョンのNI LabVIEWとNI Vision

64ビットバージョンのNI LabVIEWとNI Visionソフトウェアをダウンロードいただけます。これらのソフトウェアパッケージを入手するには、ni.com/jp/infoでInfo Codeに「jpp3wh」と入力してください。

OS XまたはLinux用LabVIEW MathScript RTモジュール

OS XまたはLinuxで動作するバージョンが必要な場合は、ni.com/jp/infoでInfo Codeに「ASLMathScript」と入力してください。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。ただし、2012年8月リリース (NIインストーラのバージョン 3.1以降を使用した製品) 以降は、NIソフトウェアのサイレントインストール時またはその前に追加ステップを実行する必要がある場合があります。

インストールしようとしているNI製品にMicrosoft .NET 4.0が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行されるため、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.0をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4CJDP38M (単一インストーラのインストールを自動化する) を参照してください。

NI Developer Suiteなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールに関する情報は、技術サポートデータベース4GGGDQH0 (パッケージインストーラのインストールを自動化する) を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、技術サポートデータベース4CJDR18M (使用しているナショナルインスツルメンツのインストーラタイプとバージョンの確認方法) を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。Windows 8.1におけるNIのサポートについては、ni.com/windows8/jaを参照してください。

NI Student Edition Software Suite収録製品のReadme

NI Student Edition Software Suiteに収録されている各製品のインストール/アクティブ化方法、既知の問題、およびバグ修正などに関する情報については、以下のReadmeを参照してください。NIデバイスドライバに関する情報は、NIデバイスドライバのメディアにあるReadmeを参照するか、ni.com/jp/infoでInfoCodeに「NIDeviceDrivers」と入力してください。

著作権

© 2008-2018 National Instruments.All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

374692G-0112