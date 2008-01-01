NI Software Suite（学生版）自述文件

本文件包含NI学生版软件的重要信息，分为以下几个部分：

安装、试用和激活NI学生版软件



NI LabVIEW和NI Vision（64位）



LabVIEW MathScript RT模块－用于OS X或Linux



产品安全及关键更新



自动安装NI产品的方法



在Microsoft Windows 10上使用NI软件



在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件

从NI Software Suite（学生版）中安装模块与工具包，以确保与本次发布的LabVIEW版本兼容。

请按下列步骤操作，用NI Software Suite（学生版）DVD安装产品。

插入NI Software Suite（学生版）DVD。 选择要安装的产品。选择安装可减少安装过程中用户的操作。 输入序列号，或保留空白进入临时试用模式。序列号可能位于所有权证书、产品包装带或包装标签上。序列号所在的位置因产品而异。 开始安装并按照屏幕上显示的说明进行操作。 提示时激活。

请妥善保存光盘。DVD可用于更改或修复安装，或将自定义的安装程序与NI软件同时发布。

如需更多软件，请访问ni.com/academic/download。关于附加激活说明、模块和工具包的完整列表，见NI学生版打印文档。关于NI学生版可用模块及工具包的完整列表,请访问ni.com/info并输入信息代码LVSEsoftware_ch查询。

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NI LabVIEW和NI Vision（64位）

NI LabVIEW（64位）和NI Vision（64位）软件可按需下载或索取。如需获取软件，请访问ni.com/info并输入信息代码lv64bit查询。

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用于OS X或Linux的LabVIEW MathScript RT模块

如需获取用于OS X或Linux的软件版本，请访问ni.com/info并输入信息代码ASLMathScript查询。

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。从2012年8月开始（使用NI Installers 3.1及更高版本），需额外步骤才能进行NI产品后台安装。

如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0，.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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版权

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根据版权法，未经National Instruments公司事先书面同意，本发行物不得以任何形式（包括电子或机械形式）进行全部或部分复制或传播，包括影印、录制、翻译，或储存于任何信息检索系统中。

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 最终用户许可协议(EULA)位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 关于在使用NI产品生成的安装程序中包含法律信息的内容，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位，则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

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商标

关于NI商标信息，请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

374692F-0118