輸出関連法規の遵守に関する情報 National Instruments Corporation(以下「NI」)は、NIが事業を行っている各国において、適用を受ける輸出入・貿易関連法令、規制、その他の制裁規定を遵守することを方針としています。 NIの標準的な製品は、商用(市販)のアプリケーション・用途向けに設計されており、U.S. Export Administration Regulations(以下「米国輸出管理規則」)の適用を受けます。一部のNI製品には、米国輸出管理規則の輸出または再輸出の許可取得要件に該当するものや、最終使用用途の制限に関する追加的な許可要件に該当する場合があります。この他にもNI製品は、欧州連合理事会規則(European Union Council Regulations)やマレーシア戦略貿易法(Malaysian Strategic Trade Act)を含むその他の国の規制の許可取得要件に該当する場合があります。お客様は、NI製品を輸出または再輸出する際には、事前に適用されるすべての輸出管理関連法規を遵守する責任を負います。NI製品を修理、サービス、校正等のためにNIに返送する際にも、返品承認(RMA:Return Material Authorization)に加えて、輸出許可が必要になる場合があります。NIから発行する返品承認は、輸出許可等にあたるものではありません。 NIの標準的な製品は商用(市販)のアプリケーション・用途向けに設計されていますが、一方で、お客様とのお取引等において、国際武器取引規則(ITAR:International Traffic in Arms Regulations)で規制された技術データをNIに提供する際には、適切な対応の実施にご協力いただく必要があります。お客様は、NIにITARで規制された技術データを提供する際は、事前に通知の上、NIのITAR Technology Control Plan(以下「ITAR技術管理計画」)に従っていただく必要があります。ITAR技術管理計画は、お客様からお申込みがあり次第ご提供いたします。現在、NIは米国国務省国防貿易管理局(DDTC:Directorate of Defense Trade Controls)に登録しており、ITARの要件となる法令遵守に関する義務についてすべて理解しています。 米国、欧州連合(EU)、マレーシア、日本、その他の国で適用される輸出管理関連法規に反する転売・譲渡等は、厳しく禁止されています。 NIは、ご注文いただいたNI製品の出荷にあたり、米国、欧州連合(EU)、マレーシア、日本の輸出管理関連法規、またはNIの社内輸出管理方針に抵触し得ると判断した場合、いつでも出荷を停止する権利を留保します。 該非判定書の依頼は以下のページより行ってください。 EUS申請・該非判定書の依頼 ご質問につきましては、日本NIの輸出管理担当窓口までお問い合わせください。 電話: 03-5472-2970(代表) 電子メール(輸出管理部門): NIJCorp.Export.compliance@ni.com