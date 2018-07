Multisim for Designers

Multisim combina funzioni di simulazione SPICE e per la progettazione dei circuiti in un ambiente in grado di accelerare la progettazione, ridurre gli errori e accorciare i tempi di prototipazione. Con una vasta gamma di componenti e strumenti certificati e integrazione con Ultiboard, hai a disposizione una soluzione completa per la progettazione e la prototipazione di circuiti e per il troubleshoting di sistemi elettronici. Gli utenti di Multisim con un contratto SSP (Standard Service Program) attivo possono aggiornare subito alla nuova versione.