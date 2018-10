Come posso diagnosticare in remoto lo stato dei sistemi con InsightCM™?

Immagina uno scenario in cui due risorse diverse di due diversi impianti sperimentano contemporaneamente dei potenziali errori. Quale è quello che potrebbe causare un'interruzione e richiede più attenzione? Pensa a quantopotrebbe essere difficile quando ne hai 10.000. La diagnostica remota aiuta i team di manutenzione a visualizzare i dati sullo stato di tutti gli asset distribuiti, per poi decidere dove implementare risorse preziose, come esperti del settore, attrezzature per la risoluzione dei problemi e pezzi di ricambio.