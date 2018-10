Come posso utilizzare strumenti software esistenti con InsightCM™ Software?

InsightCM è uno strumento per la manutenzione destinato all'uso su reti di proprietà IT. Condividi i tuoi dati con una vasta gamma di altre tecnologie utilizzate per la manutenzione degli impianti e aggiungi dati di manutenzione di qualità agli strumenti di manutenzione. La capacità di integrarsi con gli investimenti e gli strumenti software esistenti riduce la necessità di modifiche e fornisce la flessibilità offerta dalla possibilità di scegliere la tecnologia software giusta per soddisfare esigenze specifiche.