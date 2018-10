Come posso raccogliere dati più pertinenti con InsightCM™?

Il passaggio alla raccolta dati automatizzata in cui i dati possono arrivare più volte all'ora potrebbe mettere a dura prova gli analisti che non hanno alcun modo di filtrare i dati. InsightCM aiuta i team di manutenzione a impostare allarmi e condizioni di acquisizione dati in base a calcoli standard. InsightCM offre inoltre una funzione di base per gli allarmi che imposta automaticamente le soglie di allarme sulla base di statistiche create utilizzando dati correttamente acquisiti in precedenza.