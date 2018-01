Vantaggi di TSN

Dato che TSN è un aggiornamento dello standard Ethernet, è possibile sincronizzare con accuratezza i dispositivi sulla rete, eliminando la necessità di utilizzare i metodi di sincronizzazione basati su segnale più comunemente utilizzati. Questo concetto distribuito di tempo consente inoltre la pianificazione del traffico e il trasferimento deterministico di dati temporali sensibili, fondamentale per le applicazioni industriali di controllo processi e di macchine per le quali è necessario mantenere latenza e jitter ridotti per soddisfare i requisiti di controllo a loop chiuso.