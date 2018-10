Un approccio più intelligente ai test di caratterizzazione

Quando i circuiti integrati (IC) erano meno complessi, in laboratorio era sufficiente utilizzare gli strumenti standard stand-alone con funzionalità prestabilite. Ma con la crescente integrazione, sono aumentati anche i requisiti di test per cui oggi è necessario disporre di una gamma più ampia di strumenti. É comune trovare banchi di caratterizzazione sovraccarichi di strumenti di misura, ma lo spazio a volte non è il solo problema. Gli strumenti standard sono ottimizzati per funzionare in modo indipendente, e non in combinazione; l'integrazione su GPIB o Ethernet non è ottimale per un elevato throughput dei dati, una comunicazione a bassa latenza e una sincronizzazione rigida. L'approccio di NI alla caratterizzazione e convalida dei semiconduttori si basa su un'unica piattaforma PXI e software che può essere utilizzata dal laboratorio alla produzione, in grado di accorciare il time-to-market, velocizzare la caratterizzazione dei componenti, ridurre i costi complessivi e ottimizzare l'efficienza del tuo team.