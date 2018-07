NI Expertise

Ingegneri e tecnici si affidano ai sistemi di Condition Monitoring e di manutenzione predittiva per garantire l'efficienza e l'affidabilità di macchinari critici come turbine, generatori, pompe, compressori e motori. NI offre soluzioni avanzate di Condition Monitoring in grado di assicurare l'affidabilità e l'efficienza operativa dei macchinari industriali.