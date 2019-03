Elettronica di potenza per la e-mobility

La convergenza tra normative sulle emissioni, progressi tecnologici chiave e pressione sempre maggiore della concorrenza sta spingendo le case automobilistiche a investire in modo aggressivo nelle nuove tecnologie per gruppi propulsori di veicoli elettrici e nell'elettronica di potenza o in soluzioni di "e-mobility". Sono numerose le architetture a contendersi i primi posti in vari segmenti del mercato. Veicoli ibridi, veicoli elettrici ibridi plug-in, veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici a celle a combustibile sono tutti in fase di intenso sviluppo. La corsa per introdurre sul mercato tecnologie di elettronica di potenza sempre più complesse rappresenta una sfida per i team di test, con un'esplosione di casi diversi e nessun precedente storico che li aiuti ad affrontare nuovi e diversi tipi di test di caratterizzazione e durata. NI offre un approccio di test flessibile e basato su piattaforma che gli ingegneri possono utilizzare nel design dei veicoli per accelerare lo sviluppo dei test, espanderne la copertura e gestire in modo efficiente dati e sistemi. NI offre ai team di test gli strumenti di cui hanno bisogno per trasformare le capacità di test di gruppi propulsore della propria organizzazione in un vantaggio competitivo.