Trasforma un'organizzazione di test in un asset strategico

L'interfaccia utente, o HMI (Human-Machine Interface), è uno dei principali fattori decisionali per i consumatori del settore automotive di tutto il mondo. I sistemi IVI (In-Vehicle Infotainment) o multimediali di bordo e i digital cockpit influenzano considerevolmente la percezione che conducenti e passeggeri hanno dei propri veicoli. L'elettronica automobilistica correlata all'HMI interessa il 70% dei codici di bordo, mentre alcune funzionalità in costante evoluzione, come il display con tecnologia AR-HUD (Augmented Reality Head-Up Display) e le comunicazioni OTA (Over-The-Air), rendono sempre più difficile per gli ingegneri convalidare il sistema e accelerare l'infrastruttura di produzione in tempi stretti. I produttori OEM e i fornitori di livello 1 di maggior successo hanno trasformato le proprie organizzazioni di test in asset strategici per distinguersi maggiormente e aumentare la propria competitività sul mercato.