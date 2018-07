NI Expertise

NI fornisce soluzioni efficaci per la gestione dati nel settore Automotive. Tra i cofondatori di ASAM e con ruolo attivo nel gruppo di lavoro ASAM ODS, NI permette di definire gli standard della memorizzazione e analisi dei dati nell'industria Automotive. Una delle tecnologie chiave utilizzata è quella di DataFinder Server Edition, in grado di definire in modo sicuro l'accesso ai dati in base ai permessi utente e di standardizzare i metadati in modo coerente indipendentemente dalla sorgente. Ciò permette di garantire la qualità del processo di analisi, essenziale per l'analisi dei dati di crash test. DIAdem Crash Analysis Toolkit è uno standard fra i crash tester più utilizzati a livello industriale.