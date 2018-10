NI Expertise

I segnali radio che inviano messaggi devono contrastare un numero sempre più elevato di interferenze nel mondo che ci circonda, oltre alle minacce derivanti dall'evoluzione dei sistemi di guerra elettronica. Ciò crea sfide per i progetti militari e aeronautici che devono inviare e ricevere segnali chiari. Gli ingegneri di oggi si affidano alla piattaforma basata sul software di NI per lo sviluppo di algoritmi dei sistemi di comunicazione, per il test HIL (hardware-in-the-loop) RF, per la simulazione dell'ambiente e per il transponder ATE. La gamma PXI e la strumentazione di comunicazione basata su software di NI sono ideali per rilevare interferenze e trasmettitori illegali in ambienti wireless. Grazie a FPGA programmabili dall'utente e strumenti software per una rapida elaborazione e analisi del segnale, è possibile creare percorsi di comunicazione privi di rumore e altri elementi che compromettono la potenza del segnale.