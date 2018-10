Digital Pattern Editor

Les instruments de patterns numériques au format PXI fournissent des capacités numériques propres aux équipements de test automatiques (ATE) à la plate-forme PXI, standard de l'industrie. Ils sont conçus pour le test d'un grand nombre de circuits intégrés RF et à signaux mixtes, depuis les circuits intégrés de gestion de l'alimentation et frontaux RF, jusqu'aux émetteurs-récepteurs et systèmes sur puce pour l'Internet des Objets qui intègrent connectivité et capteurs.