Mise à niveau du logiciel Multisim™

Les utilisateurs du logiciel Multisim™ titulaires d'un contrat SSP (Standard Service Program) peuvent bénéficier de la mise à niveau et reçoivent la suite Circuit Design, qui inclut les toutes dernières versions de Multisim™ et Ultiboard™1. Votre code d'activation Multisim™ permet d'obtenir la plus récente version de Multisim™ et vous donne accès à la version d'évaluation du logiciel Ultiboard™. Si Ultiboard™ n'est pas inclut dans votre souscription SSP actuelle, vous pouvez soit l'acheter séparément, soit actualiser votre souscription SSP avec une remise substantielle pour obtenir la suite Circuit Design, qui inclut l'activation complète des logiciels Multisim™ et Ultiboard™. Votre souscription n'est plus active ? Il vous suffit de la renouveler pour obtenir les toutes dernières versions du logiciel Multisim™.