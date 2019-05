Garantir la réussite des clients

À travers notre collaboration, nous nous efforçons d’optimiser le flux de travail de l’utilisateur entre les logiciels de MathWorks et les produits matériels et logiciels de NI. En plus de partager des outils et notre expertise, nos deux entreprises fourniront de meilleurs services de support à nos clients communs. Notre collaboration permet aux clients de mieux répondre à leurs besoins en termes de calcul technique et de conception basée sur modèle à l’aide de systèmes de test automatique et de mesure automatique.