1. L'appellation New Radio (NR) est le nom de l'interface radio

Pour optimiser la puissance du signal des mobiles, la NR utilise une combinaison de formations de faisceaux analogiques et numériques. L'idée de la formation de faisceaux n'est pas nouvelle dans les communications mobiles, car les réseaux LTE utilisent déjà largement la formation de faisceaux numériques. Cependant, avec la 5G, les défis de la propagation du signal et ceux posés par les antennes plus petites motivent l'utilisation de techniques de formations de faisceaux analogiques. Au-dessus de 24 GHz, la formation de faisceaux analogiques plus étroits donne aux stations de base 5G la possibilité de piloter les signaux de liaison descendante plus efficacement. Le processus implique d'abord le balayage de faisceau, de sorte que la station de base puisse identifier l'emplacement de faisceau le plus efficace pour un mobile spécifique. Avec cette approche, le destinataire de la transmission de liaison descendante bénéficie d'une force de signal plus élevée, en particulier en utilisant des schémas de modulation d'ordre supérieur. Cependant la formation de faisceau introduit tout de même des défis significatifs pour le test. Non seulement chaque faisceau doit être caractérisé et testé, mais les mesures sans fil (over-the-air) deviennent également essentielles pour valider les performances radio.