1. Utiliser la détection à distance pour compenser les effets de la résistance des fils conducteurs

Un protecteur (guard) est une couche conductrice ajoutée entre les bornes HI et LO de votre appareil de mesure et pilotée au même potentiel de tension que le terminal HI. Alors que le blindage protège contre les sources externes d'interférences électromagnétiques, la protection empêche le courant de fuite de circuler entre le blindage et le circuit de mesure. Ceci est particulièrement important pour les mesures de faible courant. De plus, la couche de protection réduit les effets de la capacité parasite du blindage, ce qui améliore le temps de stabilisation de votre signal.