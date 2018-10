Une nouvelle approche des équipements de test automatique en production

Les fabricants de circuits intégrés doivent proposer des fonctionnalités plus intégrées, garantir le plus haut niveau de fiabilité possible pour les applications critiques, rester extrêmement compétitifs et garantir une mise sur le marché rapide afin de répondre aux besoins du marché. Du fait de la consolidation industrielle, le nombre de fournisseurs d'équipements de test automatiques (ATE) des semi-conducteurs a beaucoup diminué, ce qui limite désormais l'accès à des options diversifiées. Nous pensons qu'il est temps de changer. Depuis 40 ans, NI aide à tester et à mesurer les appareils du futur. Aujourd'hui, nous sommes l'un des fournisseurs de test de semi-conducteurs dont la croissance est la plus rapide, car nous pensons que les solutions de test plus intelligentes de demain, basées sur les exigences de la 5G, de l'IoT et des véhicules intelligents, sont définies par le client et non par le fournisseur.