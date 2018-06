Apprendre aux étudiants à innover

Les travaux pratiques en classe nécessitent bien plus que du matériel et du logiciel ! Des ressources et des manuels correspondant à votre programme sont aussi nécessaires. En collaboration avec des professeurs et des professionnels de l'industrie, NI développe du matériel pédagogique dont vous pouvez vous servir pour réaliser des projets, afin de mettre en pratique les concepts enseignés ou que vous pouvez adapter.