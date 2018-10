Comment utiliser Multisim™ pour analyser le comportement des circuits ?

Multisim™ est un outil de simulation conçu pour l'apprentissage des étudiants dans le cadre des cours sur l'électronique analogique, numérique et de puissance. Plus de 20 analyses interactives différentes permettent de corréler théorie et pratique à l'aide d'outils de simulation et d'analyse reconnus pour leur capacité à préparer les étudiants à relever des défis concrets.