En quoi consiste Multisim™ pour l'enseignement ?

Développé en collaboration avec des enseignants, Multisim™ pour l'enseignement aide les étudiants à mieux visualiser et comprendre le comportement des composants électroniques. Les étudiants peuvent tirer parti de plus de 30 simulations intuitives d'instrument, plus de 20 analyses faciles à configurer et des composants interactifs qui renforcent les connaissances théoriques et préparent les étudiants aux véritables défis de conceptions. Les utilisateurs du logiciel Multisim™ titulaires d'un contrat SSP (Standard Service Program) valide ont accès à la mise à niveau.