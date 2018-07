En quoi consiste Multisim pour la conception ?

Multisim combine la simulation SPICE et la conception de circuit dans un environnement optimisé pour les tâches de conception courantes, ce qui vous aide à améliorer les performances, minimiser les erreurs et arriver plus rapidement au prototype. Sa bibliothèque de 55 000 composants vérifiés par les fabricants, et son intégration transparente dans les outils Ultiboard1 d'implantation sur circuits imprimés, vous permettront d'itérer en toute confiance sur des décisions de conception, et d'annoter les changements entre l'implantation et le schéma du circuit. Associez Multisim à Ultiboard pour prototyper rapidement, construire les circuits d'interface et mettre au point des systèmes électroniques. Les utilisateurs de Multisim titulaires d'un contrat SSP (Standard Service Program) valide ont accès aux mises à niveau.