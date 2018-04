Acquisition de mesures mixtes

Les châssis CompactDAQ contrôlent le cadencement, la synchronisation et le transfert de données entre des modules d'E/S de la Série C et un hôte externe. Ils présentent des fonctionnalités de connectivité par USB, Ethernet ou Wi-Fi, et sont proposés avec un nombre varié d'emplacements afin de fournir les E/S dont vous avez besoin pour toutes sortes d'applications.