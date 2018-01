Logiciels de gestion de systèmes

SystemLink fournit des fonctionnalités de gestion centralisée pour les solutions distribuées de test, de mesure et de contrôle. Une application web intuitive vous permet de gérer un groupe de systèmes en réseau avec des fonctions comprenant le déploiement de logiciels, la configuration de matériel et les diagnostics. SystemLink fournit également des services de données sécurisés et évolutifs ainsi que des API LabVIEW. Le matériel pris en charge inclut le PXI (Windows), le CompactRIO (NI Linux Real-Time) et les PC Windows.