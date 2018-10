Une nouvelle approche pour des tests de caractérisation plus intelligents

Lorsque les circuits intégrés étaient plus simples et moins intégrés, les instruments traditionnels dotés de fonctionnalités fixes étaient suffisants en laboratoire. Mais, à mesure que les exigences en matière de test augmentent avec une intégration accrue, il devient nécessaire d'utiliser une plus grande variété d'instruments. Il est courant de trouver un banc de caractérisation débordant d'instrumentation. Toutefois, l’espace n’est pas le seul problème. Les instruments traditionnels sont optimisés pour fonctionner de manière autonome, mais pas ensemble. L'intégration via GPIB ou Ethernet n'est pas optimale pour un débit de données élevé, des communications à faible latence et une synchronisation étroite. L’approche de NI en matière de caractérisation et de validation des semi-conducteurs repose sur une plate-forme sous-jacente unique, constituée d'un PXI et de logiciels qui s'utilisent dès le laboratoire et jusqu'à la production. Avec cette approche, vous pouvez accélérer la mise sur le marché, tout en gardant la possibilité de caractériser les composants plus rapidement, en réduisant les coûts liés aux équipements et en améliorant l’efficacité de votre équipe.