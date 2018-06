Aperçu du savoir-faire NI

Les signaux radio évoluent vers des bandes de fréquences de plus en plus hautes et larges. Cela crée des défis pour les programmes aérospatiaux et de défense qui doivent envoyer et recevoir des signaux clairs. Les outils de mesure utilisés pour analyser les composantes fréquentielles des signaux - et identifier les différences de qualité de certains composants par rapport à d'autres - doivent suivre le rythme. NI propose des outils pour le développement d'algorithmes, la surveillance du spectre en temps réel, le test HIL (hardware-in-the-loop) et le test fonctionnel des systèmes SIGINT, de guerre électronique et de radar. La radio logicielle NI et l'instrumentation FPGA fournissent des vitesses supérieures pour la surveillance d'environnements sans fil, notamment les signaux d'interférence, les émetteurs illégaux et la surveillance, pour les applications de développement d'algorithme et de surveillance du spectre. Testez rapidement la puissance et l'efficacité des signaux avec un meilleur débit et une plus grande flexibilité en utilisant des systèmes RF de test HIL et des équipements de test automatique (ATE) construits avec l'instrumentation PXI proposée par NI.