Comment utiliser Multisim™ pour enseigner l'électronique ?

Multisim™ est un environnement de simulation complet avec plus de 55 000 produits vérifiés par les fabricants, des outils de simulation et d'analyse, et une intégration aisée au prototypage et à l'implantation de circuits imprimés. La bibliothèque technique en ligne sur la conception de circuits aide les étudiants à comprendre rapidement toutes les fonctionnalités avancées.