La certitude d'être prêt à affronter l'avenir

Le test ne se limite pas aux systèmes ADAS et aux véhicules autonomes. Tous les organes de la voiture deviennent plus intelligents, et cette innovation s'accompagne de nouveaux défis pour le test. Les interdépendances entre les systèmes et les nouvelles technologies, comme l'électronique de puissance pour véhicule électrique, le radar, le lidar et la communication V2X, augmentent la complexité des tests, leur coût et leur durée. Avec la flexibilité d'une plate-forme logicielle ouverte, une vaste gamme d'E/S et la synchronisation à l'échelle du système, NI et son écosystème de partenaires technologiques et d'intégration sont prêts à vous aider à développer des solutions complètes qui simulent et testent les technologies d'aujourd'hui et de demain.